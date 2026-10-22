Pirmą kartą istorijoje nustatytas „Shamonda“ viruso atvejis žmogui: pacientas mirė

„Nors Afrikoje ir Azijoje cirkuliuoja kelis dešimtmečius, „Shamonda“ virusas iki šiol niekada nebuvo nustatytas žmonėms“, – bendrame pareiškime nurodė Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos.
Jos teigė, kad „šiuo metu jokio pavojaus visuomenės sveikatai nenustatyta“, ir pridūrė, jog šis užsikrėtimas yra „išimtinis atvejis, susijęs su sunkų imuniteto nepakankamumą turinčiu pacientu“, kuris buvo hospitalizuotas dėl sunkios sveikatos būklės.
Prancūzijoje nustatytas pirmas „Shamonda“ viruso atvejis žmogui, pavojaus visuomenės sveikatai nėra
„Shamonda“ virusas yra vabzdžių platinamas ortobuniavirusas, daugiausia pažeidžiantis gyvulius, ypač galvijus, ir perduodamas mašalų.
Pirmą kartą šis virusas nustatytas Nigerijoje 7-ojo dešimtmečio viduryje, o vėliau sporadiškai fiksuotas Afrikoje ir Japonijoje. Šiais metais jis plinta keliose Europos šalyse.
Šiame tyrimo etape manoma, kad pacientas virusu užsikrėtė įkandus mašalui Prancūzijos rytuose, kur pavasarį ir vasarą virusas cirkuliavo tarp gyvūnų, pranešė prancūzų ministerijos.
„Labai tikėtina, kad neurologinės komplikacijos, stebėtos prieš mirtį imunodeficitą turinčiam pacientui, yra susijusios su užsikrėtimu „Shamonda“ virusu“, – pridūrė jos, remdamosi preliminariomis išvadomis.
Vis dėlto „klinikiniai, biologiniai ir epidemiologiniai tyrimai tebevyksta“, nurodė jos.
Remiantis Prancūzijos nacionalinio gyvūnų sveikatą stebinčio tyrimų instituto epidemiologiniu biuleteniu, dabar virusas nustatytas 14 Vakarų Europos šalių.
Pagrindiniais jo taikiniais tarp gyvūnų laikomi galvijai, nors šią vasarą Prancūzijoje taip pat nustatyti pavieniai smulkesnių gyvulių ir arklių užsikrėtimo atvejai.
Galvijams pagrindiniai simptomai yra ūmus viduriavimas, karščiavimas, letargija ir sumažėjęs primilžis.
Tyrimas tęsiamas, o apie atvejį informuota ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.