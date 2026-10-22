Galingos audros Prancūzijoje: žuvo 3 žmonės

Buvo užblokuoti keliai, nutrauktas traukinių eismas. Taip pat sutriko telefono ryšys, todėl gyventojai apie padėtį buvo informuojami per perspėjimų programėlę.
Pietų Prancūzijoje per audras žuvo trys žmonės
Ypač paveikti Arlio ir Sen Marteno de Kro miestai. Čia 250 žmonių buvo apgyvendinti laikinose prieglaudose. Ketvirtadienį tikimasi sulaukti papildomų civilinės saugos pajėgų, kurios padėtų išpumpuoti vandenį iš užtvindytų pastatų.
Laikraštis „La Provence“, remdamasis institucijomis, pranešė, kad tarp žuvusiųjų yra 86 metų ir 26 metų moterys, kurios rastos nuskendusios rūsyje Lanson Provanse. Be to, per audrą Sen Mitre le Remparo mieste žuvo 75 metų žmogus.
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