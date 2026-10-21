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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Europa sunerimo dėl riaušių Prancūzijoje: įtariamas Rusijos vaidmuo

2026-10-21 13:10 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-21 13:10
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Europos pareigūnai tikrina, ar Rusija galėjo kištis į Prancūzijoje ir kitose ES šalyse kilusius neramumus, praneša „Financial Times“. Leidinio šaltinių žvalgybos tarnybose teigimu, prorusiškos paskyros platino smurtą vaizduojančius vaizdo įrašus ir melagingą informaciją apie protestus.

Prancūzijoje protestuotojai susirėmė su policija EPA

Europos pareigūnai tikrina, ar Rusija galėjo kištis į Prancūzijoje ir kitose ES šalyse kilusius neramumus, praneša „Financial Times“. Leidinio šaltinių žvalgybos tarnybose teigimu, prorusiškos paskyros platino smurtą vaizduojančius vaizdo įrašus ir melagingą informaciją apie protestus.

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„Gali būti, kad Rusijos informacinės kampanijos iš tiesų vykdomos, tačiau platformos neturėtų algoritmais dar labiau didinti jų sklaidos“, – pareiškė ES atstovas.

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ES diplomatinės tarnybos duomenimis, iš visų Europos šalių tik Ukraina dažniau nei Prancūzija tampa užsienio valstybių vykdomų dezinformacijos operacijų taikiniu.

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Prancūzijos valdžia pavedė žvalgybos tarnyboms išsiaiškinti, ar Rusijos agentai galėjo kurstyti smurtą gatvėse. Tyrimas dar tik pradinėje stadijoje.

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Hibridinio karo apraiška

Aukšto rango Europos žvalgybos pareigūnas „Financial Times“ teigė, kad Rusijos informacinės kampanijos daugiausia buvo reakcija į jau vykusius įvykius ir apsiribojo internetu.

Italijos gynybos ministras Guido Crosetto neramumus pavadino hibridinio karo, vykdomo prieš Europos šalis per „TikTok“, „YouTube“ ir socialinius tinklus, apraiška. Jo nuomone, Vakarai nesuvokia, kas vyksta, ir nesiima atsakomųjų veiksmų.

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