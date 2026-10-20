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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Iš Europos – kirtis JAV: jie jau beveik 2 metus bando priversti Ukrainą pasiduoti

2026-10-20 17:20 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-20 17:20
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JAV derybininkai jau pusantrų metų bando priversti Ukrainą pasiduoti pagal Rusijos lyderio Vladimiro Putino sąlygas, tačiau Ukraina nepasidavė dėl Europos paramos, pareiškė ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas, rašo „Ukrainska Pravda“.

Volodymyras Zelenskis ir Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

JAV derybininkai jau pusantrų metų bando priversti Ukrainą pasiduoti pagal Rusijos lyderio Vladimiro Putino sąlygas, tačiau Ukraina nepasidavė dėl Europos paramos, pareiškė ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas, rašo „Ukrainska Pravda“.

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„Nors JAV derybininkai jau beveik dvejus metus, o dabar – jau pusantrų metų, bando priversti Ukrainą pasiduoti, priežastis, dėl kurios Ukraina nepasidavė pagal Putino sąlygas, yra ta, kad Europa rėmė Ukrainą“, – cituojama ji.

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ES diplomatijos vadovė: jei Rusija kelia maksimalius reikalavimus, mes taip pat galime

K. Kallas pabrėžė, kad Europa ir toliau turi remti Ukrainą.

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Ji nurodė, kad 2026 m. vasarį pateikė Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrams „maksimalistinį planą“ dėl dalyvavimo taikos derybose.

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„Jei Rusija kelia savo maksimalius reikalavimus ir prašymus, mes taip pat turime pateikti savo maksimalius reikalavimus, kad, taip sakant, subalansuotume šias derybas“, – sako ji.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

K. Kallas vertinimu, Rusija yra suinteresuota sankcijų panaikinimu, tačiau sprendimai šiais klausimais priklauso Europos kompetencijai, todėl ji turi būti prie derybų stalo.

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„Tačiau turime labai, labai aiškiai pareikšti, kad mes taip pat turime reikalavimų Rusijai. Mes šių dalykų neatiduodame veltui, nes kalbama ne tik apie tai, kad įsigalėtų taika, bet ir apie tai, kad ta taika būtų tvirta ir teisinga“, – pabrėžia ji.

Rubio: Trumpą erzina kaltinimai, kad jis sąmoningai kenkia Ukrainai

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio antradienį pareiškė, kad prezidentą Donaldą Trumpą erzina kaltinimai, jog jis sąmoningai kenkia Ukrainai, įskaitant teiginius, kad jis nurodė nutraukti dalijimąsi žvalgybos informacija.

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„Prezidentas yra susierzinęs, nes pirmiausia jam nepatinka, kai jis kaltinamas tuo, kas neatitinka tikrovės, įskaitant kaltinimus, esą jis nurodė nutraukti dalijimąsi žvalgybos informacija. Tai netiesa, ir jis ne kartą tai sakė“, – viešėdamas Indijoje pareiškė M. Rubio.

„Manau, prezidentas labiausiai reaguoja į užuominas, esą jis imasi veiksmų, kuriais sąmoningai siekia pakenkti Ukrainai. Tokie kaltinimai yra neteisingi ir neatitinka tikrovės“, – pridūrė JAV valstybės sekretorius.

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ELTA primena, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas šią savaitę bandė apginti savo požiūrį į karą Ukrainoje, pareikšdamas, jog, siekdamas tarpininkauti sudarant taiką, nenori atstumti Rusijos nuo derybų stalo.

„Daroma didelė pažanga“ siekiant užbaigti karą, sekmadienį savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas. Jis taip pat paminėjo „šiuo metu vykstančias derybas dėl įkaitų“, veikiausiai turėdamas galvoje kariaujančių šalių laikomus belaisvius, tačiau daugiau detalių nepateikė.

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Taip pat D. Trumpas nenoru užbaigti karą apkaltino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, kurį pastarosiomis savaitėmis nuolat kritikuoja. Kalbėdamas apie finansinę paramą, kurią Ukraina gavo iš Europos ir buvusio JAV prezidento Joe Bideno, D. Trumpas rašė, esą V. Zelenskis „nenori užbaigti šio karo ir tikriausiai niekada nenorėjo“.

D. Trumpas kritikuoja Ukrainos smūgius Rusijos dyzelino gamybos įmonėms ir kaltina Ukrainą sukėlus pasaulinį dyzelino trūkumą. Kritikai kaltina jį šitaip mėginant nukreipti dėmesį nuo karo Irane padarinių.

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JAV prezidentas taip pat pagyrė Rusiją už tai, kad ji mažomis kainomis eksportuoja milijonus barelių dyzelino. Maždaug prieš pusantros savaitės jis netikėtai paskelbė, kad Rusija tieks šimtus tūkstančių tonų dyzelino Jungtinėms Valstijoms ir pasaulio rinkoms.

Vašingtonas laikinai sustabdė sankcijų taikymą rusiškiems degalams, o Maskva iš dalies panaikino dyzelino eksporto draudimą. Nuo tada pasirodė pranešimų apie pirmąsias siuntas, nors jų mastas kol kas neaiškus.

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JAV prezidentas pirmadienį pareiškė esąs pasirengęs kitą mėnesį Kinijoje susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir Kinijos lyderiu Xi Jinpingu. Pasak jo, per tokį viršūnių susitikimą daugiausia dėmesio būtų skiriama branduoliniam nusiginklavimui, tačiau galėtų būti aptartas ir karas Ukrainoje.

Toks viršūnių susitikimas, kuriame nedalyvautų Ukrainos prezidentas, būtų beprecedentis ir sukeltų didelį nerimą Europos sostinėse bei už jų ribų, reaguodamas į Rusijos prezidento Vladimiro Putino pasiūlymą tokį susitikimą surengti anksčiau rašė JAV laikraštis „The Wall Street Journal“.

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