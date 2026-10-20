Jis pareiškė, kad Maskvos ir Vašingtono santykiai sugadinti dešimtmečiams į priekį.
„Reikia pripažinti, kad Rusijos ir JAV santykiai dar kartą sugadinti dešimtmečiams į priekį. Mes buvome, esame ir liksime sisteminiais priešininkais“, – cituojamas jis.
Medvedevas pasisakė apie Rusijos santykius su JAV
Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas įteikė dovaną Kremliui ir sustabdė velionio senatoriaus Lindsey Grahamo įstatymo įsigaliojimą.
„Šiuo metu vedu derybas dėl taikos tarp Rusijos ir Ukrainos“, – sakė D. Trumpas ir pridūrė, kad nenori „daryti nieko, kas kvailai atitolintų Rusiją nuo derybų stalo“.
D. Medvedevas atkreipė dėmesį į žodžius „šiuo metu“.
„Žinoma, tai rodo tam tikrą drąsą, ypač artėjant respublikonams itin sudėtingiems Kongreso rinkimams, atsižvelgiant į rusofobišką, Banderos šalininkų lobistų grupuotę aukščiausiame JAV įstatymų leidžiamajame organe ir spaudimą iš eurodegeneratų pusės“, – cituojamas jis.
„Tiek dyzelio sandoris su Rusija, tiek keletas kitų žingsnių gali jam (D. Trumpui – red. past.) atnešti visiškai akivaizdžią naudą“, – priduria D. Medvedevas.
Jis pridūrė, kad mano, jog „ši istorija yra labai ilga ir išliks ilgiau nei viena politikų karta“.
JAV pastaruoju metu užėmė Rusijai vis palankesnę poziciją, o tai sukėlė Ukrainos ir jos palaikytojų pasipiktinimą.
Rubio: Trumpą erzina kaltinimai, kad jis sąmoningai kenkia Ukrainai
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio antradienį pareiškė, kad prezidentą Donaldą Trumpą erzina kaltinimai, jog jis sąmoningai kenkia Ukrainai, įskaitant teiginius, kad jis nurodė nutraukti dalijimąsi žvalgybos informacija.
„Prezidentas yra susierzinęs, nes pirmiausia jam nepatinka, kai jis kaltinamas tuo, kas neatitinka tikrovės, įskaitant kaltinimus, esą jis nurodė nutraukti dalijimąsi žvalgybos informacija. Tai netiesa, ir jis ne kartą tai sakė“, – viešėdamas Indijoje pareiškė M. Rubio.
„Manau, prezidentas labiausiai reaguoja į užuominas, esą jis imasi veiksmų, kuriais sąmoningai siekia pakenkti Ukrainai. Tokie kaltinimai yra neteisingi ir neatitinka tikrovės“, – pridūrė JAV valstybės sekretorius.
ELTA primena, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas šią savaitę bandė apginti savo požiūrį į karą Ukrainoje, pareikšdamas, jog, siekdamas tarpininkauti sudarant taiką, nenori atstumti Rusijos nuo derybų stalo.
„Daroma didelė pažanga“ siekiant užbaigti karą, sekmadienį savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas. Jis taip pat paminėjo „šiuo metu vykstančias derybas dėl įkaitų“, veikiausiai turėdamas galvoje kariaujančių šalių laikomus belaisvius, tačiau daugiau detalių nepateikė.
Taip pat D. Trumpas nenoru užbaigti karą apkaltino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, kurį pastarosiomis savaitėmis nuolat kritikuoja. Kalbėdamas apie finansinę paramą, kurią Ukraina gavo iš Europos ir buvusio JAV prezidento Joe Bideno, D. Trumpas rašė, esą V. Zelenskis „nenori užbaigti šio karo ir tikriausiai niekada nenorėjo“.
D. Trumpas kritikuoja Ukrainos smūgius Rusijos dyzelino gamybos įmonėms ir kaltina Ukrainą sukėlus pasaulinį dyzelino trūkumą. Kritikai kaltina jį šitaip mėginant nukreipti dėmesį nuo karo Irane padarinių.
JAV prezidentas taip pat pagyrė Rusiją už tai, kad ji mažomis kainomis eksportuoja milijonus barelių dyzelino. Maždaug prieš pusantros savaitės jis netikėtai paskelbė, kad Rusija tieks šimtus tūkstančių tonų dyzelino Jungtinėms Valstijoms ir pasaulio rinkoms.
Vašingtonas laikinai sustabdė sankcijų taikymą rusiškiems degalams, o Maskva iš dalies panaikino dyzelino eksporto draudimą. Nuo tada pasirodė pranešimų apie pirmąsias siuntas, nors jų mastas kol kas neaiškus.
JAV prezidentas pirmadienį pareiškė esąs pasirengęs kitą mėnesį Kinijoje susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir Kinijos lyderiu Xi Jinpingu. Pasak jo, per tokį viršūnių susitikimą daugiausia dėmesio būtų skiriama branduoliniam nusiginklavimui, tačiau galėtų būti aptartas ir karas Ukrainoje.
Toks viršūnių susitikimas, kuriame nedalyvautų Ukrainos prezidentas, būtų beprecedentis ir sukeltų didelį nerimą Europos sostinėse bei už jų ribų, reaguodamas į Rusijos prezidento Vladimiro Putino pasiūlymą tokį susitikimą surengti anksčiau rašė JAV laikraštis „The Wall Street Journal“.
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