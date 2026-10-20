Peskovas atskleidė, ko Kremlius laukia iš Trumpo derybininko

Žurnalistai priminė, kad šiandien Norvegijoje vyks derybos dėl karo Ukrainoje sureguliavimo. Jose dalyvaus JAV prezidento Donaldo Trumpo derybininkai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris, Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas bei Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
D. Peskovo buvo paklausta, ar po šių derybų S. Witkoffas vyks į Rusiją ir ar toks susitikimas įtrauktas į Kremliaus vadovo darbotvarkę.
„Tikimės, kad artimiausiu metu pavyks surengti susitikimą ir JAV derybininkai, ponas Witkoffas, galės informuoti prezidentą Putiną apie savo kontaktus tiek su ukrainiečiais, tiek su europiečiais, taip pat tęsti signalų mainus tarp Vašingtono ir Maskvos įvairiais labai svarbiais klausimais“, – sakė D. Peskovas.
„Kiekvieną kartą tokie susitikimai mums atrodo labai svarbūs, jie visuomet vyksta tinkamu metu ir yra labai turiningi. Labai vertiname JAV derybininkų tarpininkavimo pastangas“, – pridūrė jis.
Kita žurnalistė paprašė patikslinti, ar tiesa, kad S. Witkoffo ir J. Kushnerio susitikimas su Kremliaus vadovu vyks Sankt Peterburge, kaip skelbia žiniasklaida.
„Informuosime jus, kada ir kur vyks susitikimas“, – atsakė D. Peskovas.
Rusija siūlo surengti trišalį JAV, Rusijos ir Kinijos viršūnių susitikimą
Primename, kad, „The Wall Street Journal“ duomenimis, Rusija siūlo lapkritį surengti trišalį JAV, Rusijos ir Kinijos viršūnių susitikimą, kuriame būtų siekiama susitarti dėl karo pabaigos Maskvai palankiomis sąlygomis.
Zelenskio į šį susitikimą kviesti neketinama.
Kaip pranešė „RBC-Ukraine“, Peskovas taip pat pareiškė, kad galutiniai susitarimai dėl karo pabaigos be Kyjivo atstovų yra neįmanomi.
Tačiau jis nepatikslino, ką konkrečiai Maskva norėtų matyti Ukrainai atstovaujant derybose.
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