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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Smūgis Rusijai: užsiliepsnojo svarbus naftos objektas

2026-10-20 09:58 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-20 09:58
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Rusijos Tambovo srities Mičiurinsko rajone, netoli Novonikolskės kaimo, spalio 20 dieną kilo gaisras naftotiekio „Družba“ linijinėje gamybos ir dispečerinėje stotyje „Nikolskoje“. Apie tai praneša „Telegram“ kanalas „Exilenova+“.

Smūgis Rusijai: užsiliepsnojo svarbus naftos objektas (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Rusijos Tambovo srities Mičiurinsko rajone, netoli Novonikolskės kaimo, spalio 20 dieną kilo gaisras naftotiekio „Družba“ linijinėje gamybos ir dispečerinėje stotyje „Nikolskoje“. Apie tai praneša „Telegram“ kanalas „Exilenova+“.

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Jis paviešino kadrus, kuriuose matyti, kaip virš regiono skraido dronai. Vėliau pasirodė ir gaisro vaizdo įrašai, kuriuos, tikėtina, nufilmavo vietos gyventojai.

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Tambovo srities gubernatorius Jevgenijus Pervyševas patvirtino, kad vienoje iš regiono įmonių kilo gaisras, tačiau nenurodė, kurioje konkrečiai. Pasak jo, per incidentą niekas nenukentėjo.

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Linijinė gamybos ir dispečerinė stotis „Nikolskoje“ yra Rusijos naftos infrastruktūros objektas, priklausantis „Transneft – Družba“ sistemai. Joje priimamas saugoti ir paskirstomas dyzelinas, benzinas, mazutas bei aviacinis žibalas. Stoties pajėgumas siekia 300 tūkst. tonų per parą.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms

Kaip pranešė UNIAN, spalio 11 dieną JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie Ukrainos ir Rusijos „energetines paliaubas“. Jis pareiškė, kad abi pusės sutiko su energetinėmis paliaubomis, ir paprašė jų nepažeisti.

Leidinys „Axios“ patikslino, kad „energetinės paliaubos“ susijusios tik su naftos perdirbimo gamyklomis. Esą D. Trumpas turėjo omenyje galimą susitarimą, pagal kurį abi pusės nutrauktų išpuolius prieš naftos perdirbimo gamyklas. Tačiau žinoma, kad būtent Rusija turi daug tokių gamyklų, todėl smūgius turėtų nutraukti Ukraina.

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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms tik tuo atveju, jei Rusija liausis atakuoti Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Vis dėlto Rusija ir toliau kasdien smogia energetikos objektams.

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas jau po paskelbimo apie „energetines paliaubas“ pagrasino Ukrainai atsakomaisiais veiksmais dėl smūgių naftos perdirbimo gamykloms.

„Ukrainai vertėtų pagalvoti apie pasekmes prieš pradedant smūgius prekybos platformoms ir kitiems objektams. Kyjivas sugalvojo atakuoti „Ozon“ ir „Wildberries“, o dabar prašo daryti įtaką Rusijai“, – pridūrė Kremliaus vadovas.

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