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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Merzas perspėja europiečius: daugelis vis dar nesupranta, ko siekia Rusija

2026-10-20 08:22 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-20 08:22
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Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas įspėjo europiečius nepasiduoti saviapgaulei ir pareiškė, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas siekia ne tik Ukrainos pralaimėjimo, bet ir demokratijos Europoje žlugdymo.

Friedrichas Merzas EPA
GALERIJA (27)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas įspėjo europiečius nepasiduoti saviapgaulei ir pareiškė, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas siekia ne tik Ukrainos pralaimėjimo, bet ir demokratijos Europoje žlugdymo.

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Apie tai jis kalbėjo interviu metu „Bloomberg“.

„Labiausiai mane neramina nepakankamai įvertinamas Rusijos poveikis mūsų visuomenėms. Rusija eina visos politinės tvarkos destabilizavimo Europos žemyne keliu“, – pareiškė F. Merzas.

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Jis pridūrė, kad daugelis žmonių, įskaitant Vokietijos gyventojus, nepakankamai rimtai vertina šią grėsmę.

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„Jie nesupranta, koks yra Rusijos tikslas. Kalbama ne tik apie teritorijų užgrobimą Ukrainoje. Jie bijo demokratijos. Jie bijo atvirų visuomenių. Jie bijo Europos integracijos sėkmės“, – paaiškino kancleris.

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F. Merzas taip pat pareiškė, kad Vokietija kartu su kitomis Europos ir ne JAV sąjungininkėmis finansavo Ukrainą, nesulaukdama JAV pagalbos finansuojant gynybą ir tiekiant karinę techniką.

„Tai iš tiesų yra didžiulė našta mūsų biudžetams ir labai svarbus klausimas Europos Sąjungai. Tačiau mes tai darome ir stengiamės tęsti paramą tol, kol šis siaubingas karas baigsis“, – pabrėžė pareigūnas.

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Pasak F. Merzo, kiekvieną kartą susitikęs su JAV prezidentu Donaldu Trumpu jis stengiasi įtikinti jį, kad stabili Europa, Europos žemynas ir Europos Sąjunga kaip partnerė pasaulyje atitinka ir paties Trumpo interesus.

Apibendrindamas kancleris pridūrė, kad Europos vyriausybės suprato padėties rimtumą, atsižvelgdamos į įtampą tarp JAV ir Ukrainos bei Vašingtono susitarimą su Maskva dėl dyzelino. Todėl šalys reformuoja savo gynybos sistemas, siekdamos tapti savarankiškesnės.

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„Išgirdome nerimą keliantį signalą. Stengiamės atsidurti tokioje padėtyje, kad būtume pakankamai stiprūs konkuruoti ir savarankiškai apsiginti NATO sudėtyje“, – apibendrino Vokietijos kancleris.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Europos ir Ukrainos gynyba

Primename, kad neseniai žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog NATO parengė „pergalės teoriją“ galimo Rusijos puolimo atveju.

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Naujoje koncepcijoje numatytas greitas atsakas ir platus bepiločių orlaivių naudojimas.

Taip pat, lapkritį į Lenkiją atvyks mažiausiai 1500 karių iš Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos ir pačios Lenkijos.

Žinoma, kad jie treniruosis pagal scenarijų, numatantį Europos pajėgų dislokavimą Ukrainoje po galimo ugnies nutraukimo.

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