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Ukraina – ne JAV sąjungininkė? JAV viceprezidentas įvardijo, kokie santykiai sieja abi šalis

2026-10-20 07:56 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-20 07:56
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Ukraina neturėtų smogti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Tai interviu laidai „2WAY TONIGHT“ pareiškė JAV viceprezidentas J. D. Vance'as.

Ukraina – ne JAV sąjungininkė? JAV viceprezidentas įvardijo, kokie santykiai sieja abi šalis (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (27)

Ukraina neturėtų smogti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Tai interviu laidai „2WAY TONIGHT“ pareiškė JAV viceprezidentas J. D. Vance'as.

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Paklaustas žurnalisto, ar Ukraina yra JAV sąjungininkė, jis atsakė, kad tam tikra prasme ji yra Amerikos partnerė.

„Tačiau manau, kad kartais mūsų interesai vis dėlto išsiskiria. Pavyzdžiui, ar manau, kad jie turėtų smogti Rusijos dyzelino infrastruktūros objektams ir dėl to didinti energijos išteklių kainas amerikiečiams? Ne“, – sakė pareigūnas.

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Vis dėlto, pasak jo, kai kuriais klausimais JAV bendradarbiavo su Ukraina ir, kaip jis patikino, bendradarbiaus toliau.

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„Tačiau, mano nuomone, jie turėtų nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektams“, – pridūrė jis.

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JAV viceprezidentas taip pat pareiškė, kad Ukraina neturėtų stoti į NATO.

„Ji nėra NATO narė. Nemanau, kad ji turėtų būti NATO narė. Manau, kad tai labai gerbtina šalis, nuostabi šalis, kurioje gyvena daug puikių žmonių. Kai kuriais klausimais dirbsime kartu, tačiau kitais klausimais mūsų pozicijos bus priešingos“, – sakė J. D. Vance'as.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

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Trumpo pasiūlytos energetinės paliaubos

Kaip pranešė UNIAN, spalio 11 d. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie Ukrainos ir Rusijos energetines paliaubas. Jis pareiškė, kad abi pusės sutiko su energetinėmis paliaubomis, ir paragino jų nepažeisti.

Vėliau leidinys „Axios“ pranešė, kad D. Trumpo paskelbtos „energetinės paliaubos“ taikomos tik naftos perdirbimo gamykloms. Esą D. Trumpas turėjo omenyje galimą susitarimą, pagal kurį abi pusės nutrauktų atakas prieš naftos perdirbimo gamyklas.

Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms tik tuo atveju, jei Rusija nutrauks atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

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