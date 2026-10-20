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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis pateikė JAV pasiūlymą: 30 dienų be smūgių Rusijos naftos gamykloms

2026-10-20 07:06 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-20 07:06
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis surengė nuotolinį susitikimą su abiem JAV partijoms atstovaujančia Senato ir Atstovų Rūmų narių delegacija.

Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis surengė nuotolinį susitikimą su abiem JAV partijoms atstovaujančia Senato ir Atstovų Rūmų narių delegacija.

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Apie tai pranešė Ukrainos prezidentūra, skelbia „Ukrinform“.

Šalies vadovas informavo delegaciją apie brutalią Rusijos dronų ataką Charkivo srityje, per kurią žuvo šeši žmonės, įskaitant motiną ir jos vos daugiau nei vienų metų vaiką.

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Štai kaip Rusija reaguoja į sankcijų taikymo išimtis ir mažėjantį spaudimą“, – pabrėžė V. Zelenskis.

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Jis taip pat supažindino delegaciją su padėtimi fronte, kur Ukraina susigrąžina daugiau teritorijų, nei Rusijos pajėgos pajėgia užimti, ir Ukrainos karių vykdomomis puolamosiomis operacijomis.

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„Esu dėkingas Amerikai ir visiems mūsų partneriams už paramą. Puikiai suprantame, kad mūsų sėkmė priklauso nuo partnerių paramos. Be Amerikos mums būtų daug sunkiau“, – pabrėžė prezidentas.

Pasak V. Zelenskio, Ukraina ir toliau susiduria su „Starlink“ ir „Starshield“ ryšio veikimo greičio apribojimais įvairiuose fronto ruožuose.

„Vis dar neturime jokio paaiškinimo. Deja, girdime tik įvairias keistas istorijas“, – pažymėjo jis.

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Prezidentas paaiškino, kad „Starlink“ ir „Starshield“ ryšio greičio apribojimai trikdo logistiką fronte, mažina Ukrainos galimybes vykdyti vidutinio nuotolio smūgius ir gintis nuo Rusijos dronų.

„Sunkiausia numušti reaktyvinius „Shahed“ dronus. Būtent todėl mums reikia, kad „Starlink“ ir „Starshield“ veiktų didesniu greičiu“, – pabrėžė šalies vadovas.

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Jis sakė, kad Rusijos atakos tapo žiauresnės ir klastingesnės, o praėjusią naktį Ukraina iš savo partnerių negavo jokio perspėjimo apie pirmąją balistinių raketų smūgių bangą.

„Pirmiausia kalbu apie amerikiečių išankstinio perspėjimo apie raketų grėsmę sistemą. Tai jau trečias kartas per trumpą laiką, kai negavome tokio perspėjimo apie balistines raketas. Ir iš savo partnerių, strateginių partnerių Vašingtone, negavome jokio aiškaus paaiškinimo, kodėl tai vyksta“, – sakė V. Zelenskis.

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Per susitikimą taip pat daug dėmesio skirta Ukrainos oro gynybos stiprinimui, įskaitant spartesnį raketų sistemoms „Patriot“ tiekimą pagal PURL iniciatyvą.

Ukrainos prezidentas taip pat informavo delegaciją apie savo kontaktus su JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniais Stevenu Witkoffu ir Jaredu Kushneriu.

Jis atskirai padėkojo delegacijai už paramą Lindsey Grahamo sankcijų įstatymo projektui. „Tai itin griežtas įstatymo projektas, kuris turėjo įsigalioti, tačiau, deja, taip neįvyko. Tikimės, kad tai pasikeis“, – sakė jis.

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Prezidentūros teigimu, JAV Kongreso nariai patikino remiantys Ukrainos pastangas užbaigti Rusijos agresijos karą.

V. Zelenskis sakė, kad Rusija neketina užbaigti karo ir rengia naujas atakas žiemai. Pasak jo, Ukraina pritarė JAV prezidento D. Trumpo pasiūlymui dėl energetinių paliaubų, tačiau Rusija ir toliau atakavo Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

Prezidentas pabrėžė, kad Rusijos vadovas atmetė pasiūlymą nutraukti smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai mainais į Ukrainos įsipareigojimą nebeatakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Zelenskis pateikė JAV pasiūlymą

„Taip pat pasiūlėme kitą variantą – ir noriu padėkoti JAV Kongreso nariams, iškėlusiems šią idėją. Galėtume 30 dienų neatakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Mainais tikėtumės, kad Amerika padės mums tas pačias 30 dienų – vos 30 dienų – apsaugoti savo oro erdvę, konkrečiai – „Patriot“ perėmimo raketomis. Tai būtų teisinga. Esu dėl to tikras. Tačiau, deja, kol kas nesulaukėme jokio noro padėti įgyvendinti ir šį variantą“, – sakė V. Zelenskis.

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Prezidentūra pridūrė, kad abiejų šalių komandos toliau nagrinės visus per susitikimą aptartus klausimus.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, V. Zelenskis Kyjive susitiko su JAV gynybos bendrovės „Lockheed Martin“ komanda ir aptarė galimybes padidinti balistinėms raketoms perimti skirtų raketų tiekimą, taip pat naikintuvų F-16 techninės priežiūros ir remonto Ukrainoje galimybes.

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