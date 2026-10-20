Kritiniu metu Ukrainai – kirtis iš JAV: vilkina „Patriot“ raketų tiekimą

Apie tai praneša „The Washington Post“.
Pasak vieno JAV pareigūno ir dar trijų šaltinių, bent dalis raketų „Patriot“ Ukrainą pasiekia iš kitų šalių, kurioms, norint perduoti šią ginkluotę, būtinas JAV gynybos sekretoriaus Pete'o Hegsetho pritarimas.
Taip yra todėl, kad šią ginkluotę gamina JAV ir tiekia užsienio šalims pagal susitarimus, kuriuose numatyta, jog norint ją perduoti kitoms valstybėms būtinas Jungtinių Valstijų leidimas.
Šiame kontekste „The Washington Post“ šaltiniai teigė, kad P. Hegsethas oficialiai neatmetė galimybės perduoti Ukrainai raketų „Patriot“, tačiau neatliko būtinų veiksmų, kad šis perdavimas būtų patvirtintas.
Šaltinių teigimu, Pentagono vadovas ir toliau pritaria tam tikrai JAV paramai Ukrainai.
„Patriot“ raketų trūkumas ir JAV ribojimai
Primename, kad prieš kelias dienas CNN pranešė, jog Ukrainai vėl pritrūko raketų-perėmėjų „Patriot“, skirtų apsiginti nuo Rusijos oro atakų. Dėl to per vieną iš pastarųjų atakų Ukraina nesugebėjo perimti daugumos balistinių raketų.
Taip pat, spalio 19 dieną Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis surengė nuotolinį pokalbį su abiejų JAV partijų senatoriais. Jis paragino juos daryti spaudimą D. Trumpo administracijai, kad būtų atnaujintas dalijimasis žvalgybos informacija ir ginklų tiekimas.
V. Zelenskis informavo senatorius apie „Starlink“ ir „Starshield“ taikomus apribojimus bei nutrūkusį dalijimąsi žvalgybos informacija apie balistines raketas – anot jo, tokios informacijos nebuvo gauta mažiausiai tris kartus.
Ukrainos prezidentas taip pat nurodė, kad P. Hegsethas neduoda leidimo tiekti raketas „Patriot“ ir „AIM-9X“, skirtas oro gynybos sistemoms NASAMS.
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