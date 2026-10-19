JAV pasiuntė griežtą įspėjimą Europai dėl „Starlink“: grasina „pražūtingu“ atsaku

A. Puzderis pabrėžė interviu laikraščiui FT, kad JAV rinkos dydis suteikia Vašingtonui plačias galimybes imtis atsako.
Europos Komisija (EK) nori perskirstyti 2 GHz dažnių juostą, kai 2027 m. gegužę baigs galioti bendrovėms „Viasat“ ir „EchoStar“ suteiktos licencijos. Ši dažnių juosta naudojama tiesioginiam ryšiui tarp palydovų ir mobiliųjų įrenginių.
Trečdalis dažnių juostos būtų rezervuotas su ES programa IRIS² susijusioms paslaugoms, skirtoms valdžios institucijų, saugumo ir gynybos reikmėms. Likę du trečdaliai būtų skirti komercinėms paslaugoms, o pusė šios dalies – rezervuota Europos operatoriams.
Ne ES bendrovėms, pavyzdžiui, „Starlink“ valdančiai „SpaceX“ ir palydovinio ryšio verslą „Leo“ plėtojančiai „Amazon“, liktų tik nedidelė šios juostos dalis. A. Puzderis teigė, kad už šių konkurentų išstūmimą iš esmės tektų sumokėti pačioms Europos bendrovėms.
„Briuselis turi būti atsargus“
EK teigimu, reforma siekiama tvarumo, saugumo ir konkurencingumo. Tai dalis platesnių pastangų mažinti Europos priklausomybę nuo JAV palydovinio ryšio operatorių. Tačiau Vašingtonas šį planą laiko diskriminaciniu.
„Briuselis turi būti atsargus. Negalima didinti Europos bendrovių konkurencingumo kenkiant Amerikos bendrovių konkurencingumui“, – sakė A. Puzderis.
FT paaiškina, kad šiuo pasiūlymu nenumatoma uždrausti „Starlink“ veiklos. Be to, jis dar turi būti priimtas laikantis ES teisėkūros procedūrų.
Diskusijos dėl atrankos kriterijų ir prieigos sąlygų prie 2 GHz dažnių juostos dar nebaigtos, tad grasinimas atsakomosiomis priemonėmis kol kas yra tik perspėjimas – šios priemonės dar nepritaikytos.
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