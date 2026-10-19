Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV pasiuntė griežtą įspėjimą Europai dėl „Starlink“: grasina „pražūtingu“ atsaku

2026-10-19 12:00 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-19 12:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV ambasadorius Europos Sąjungoje (ES) Andrew Puzderis perspėjo apie „pražūtingas“ atsakomąsias priemones, jeigu Briuselis įgyvendins planą didžiąją dalį vertingos palydovinio ryšio dažnių juostos rezervuoti Europos operatoriams, praneša „The Financial Times“ (FT).

Europos Sąjungos vėliava Žygimantas Gedvila/ELTA

JAV ambasadorius Europos Sąjungoje (ES) Andrew Puzderis perspėjo apie „pražūtingas“ atsakomąsias priemones, jeigu Briuselis įgyvendins planą didžiąją dalį vertingos palydovinio ryšio dažnių juostos rezervuoti Europos operatoriams, praneša „The Financial Times“ (FT).

REKLAMA
6

A. Puzderis pabrėžė interviu laikraščiui FT, kad JAV rinkos dydis suteikia Vašingtonui plačias galimybes imtis atsako.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos Komisija (EK) nori perskirstyti 2 GHz dažnių juostą, kai 2027 m. gegužę baigs galioti bendrovėms „Viasat“ ir „EchoStar“ suteiktos licencijos. Ši dažnių juosta naudojama tiesioginiam ryšiui tarp palydovų ir mobiliųjų įrenginių.

REKLAMA
REKLAMA

Trečdalis dažnių juostos būtų rezervuotas su ES programa IRIS² susijusioms paslaugoms, skirtoms valdžios institucijų, saugumo ir gynybos reikmėms. Likę du trečdaliai būtų skirti komercinėms paslaugoms, o pusė šios dalies – rezervuota Europos operatoriams.

REKLAMA

Ne ES bendrovėms, pavyzdžiui, „Starlink“ valdančiai „SpaceX“ ir palydovinio ryšio verslą „Leo“ plėtojančiai „Amazon“, liktų tik nedidelė šios juostos dalis. A. Puzderis teigė, kad už šių konkurentų išstūmimą iš esmės tektų sumokėti pačioms Europos bendrovėms.

„Briuselis turi būti atsargus“

EK teigimu, reforma siekiama tvarumo, saugumo ir konkurencingumo. Tai dalis platesnių pastangų mažinti Europos priklausomybę nuo JAV palydovinio ryšio operatorių. Tačiau Vašingtonas šį planą laiko diskriminaciniu.

REKLAMA
REKLAMA

„Briuselis turi būti atsargus. Negalima didinti Europos bendrovių konkurencingumo kenkiant Amerikos bendrovių konkurencingumui“, – sakė A. Puzderis.

FT paaiškina, kad šiuo pasiūlymu nenumatoma uždrausti „Starlink“ veiklos. Be to, jis dar turi būti priimtas laikantis ES teisėkūros procedūrų. 

Diskusijos dėl atrankos kriterijų ir prieigos sąlygų prie 2 GHz dažnių juostos dar nebaigtos, tad grasinimas atsakomosiomis priemonėmis kol kas yra tik perspėjimas – šios priemonės dar nepritaikytos.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų