Dėl bandymo padegti „Starlink“ ryšio įrangą atliekamas ikiteisminis tyrimas

Tai Eltai pirmadienio rytą sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Pasak jo, tyrimas atliekamas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, kuriuo numatoma atsakomybė už turto sunaikinimą ar sugadinimą visuotinai pavojingu būdu.
Tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu arba išardydamas ar sugadindamas įrenginį ar agregatą, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, arba sunaikino, išardė ar sugadino strateginę arba svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Sekmadienio naktį, apie 2 val., Vilniuje, Aukštuosiuose Paneriuose, bandyta padegti antenas ir bazinę infrastruktūrą, kuri padeda užtikrinti „Starlink“ ryšį.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, JAV bendrovė „SpaceX“ nuomojasi patalpas iš lietuviškos įmonės, čia veikia „Starlink“ infrastruktūra, kuri platesniame tinkle užtikrina ryšį gyventojams, verslui ir kariuomenei.
Pasak V. Vitkausko, jei padegimas būtų pavykęs, ryšys greičiausiai šiek tiek būtų sutrikęs, tačiau tokių stočių, pasak jo, yra daugiau.
ELTA primena, kad pirmadienį vyks premjero sušauktas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis, kuriame bus aptartas sekmadienį į šalį galimai įskridusio drono incidentas, taip pat – užkardytas bandymas padegti Vilniaus įmonėje esančią „Starlink“ ryšio įrangą.
Sekmadienio rytą Panevėžio, Šiaulių apskrityse dėl į šalies oro erdvę iš Lenkijos įskridusio objekto buvo paskelbtas raudonas oro pavojus, maždaug po valandos jis buvo atšauktas.
Kariuomenė pranešė, jog drono nuolaužos rastos Juodžionių kaime, taip pat skelbta apie galimą sprogimą, tačiau tarnybos dar nepatvirtino, ar dronas nešė sprogmenį.
Tiesa, paaškėjo, kad drono nuolaužos taip pat apgadino keliu važiavusį automobilį, tačiau keleiviai nenukentėjo.
Sekmadienį premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat pranešė, kad sekmadienio naktį, apie 2 val., neįvardintoje įmonėje bandyta padegti „Starlink“ ryšio įrangą.
Vėliau NKVC vadovas V. Vitkauskas teigė, kad įmonė yra Vilniuje, Aukštuosiuose Paneriuose.
Anot jo, incidentas įmonės veiklos nesutrikdė, didelio nuostolio nepadaryta, „Starlink“ ryšys nesutriko.
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