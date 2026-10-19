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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Asmenys, įtariami bandę padegti įmonę su „Starlink“ įranga vis dar ieškomi

2026-10-19 10:55 / šaltinis: BNS
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2026-10-19 10:55
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Įmonės patalpų Vilniuje, kuriose veiklą vykdo amerikiečių įmonė „SpaceX“, padegimu įtariami asmenys yra tebeieškomi, sako generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.

Arūnas Paulauskas (Lukas Balandis/BNS)

Įmonės patalpų Vilniuje, kuriose veiklą vykdo amerikiečių įmonė „SpaceX“, padegimu įtariami asmenys yra tebeieškomi, sako generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.

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„Šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas, jį atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Tyrimas atliekamas pakankamai intensyviai“, – žurnalistams pirmadienį sakė A. Paulauskas.

„Dar ne“, – paklaustas apie įtariamųjų sulaikymą, atsakė jis.

Generalinis komisaras nedetalizavo, ar įtariamųjų ieškoma tik Lietuvoje, kokių šalių piliečiai jie yra.

Incidentas įvyko sekmadienio naktį. BNS žiniomis, jis fiksuotas įmonės „Delska“ duomenų centro teritorijoje.

Pirmasis apie incidentą visuomenei pranešęs premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmadienį sušaukė, kuriame aiškinamasi dėl šio atvejo ir į Lietuvą sekmadienį įskridusio drono.

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