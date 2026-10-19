Asmenys, įtariami bandę padegti įmonę su „Starlink“ įranga vis dar ieškomi

„Šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas, jį atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Tyrimas atliekamas pakankamai intensyviai“, – žurnalistams pirmadienį sakė A. Paulauskas.
„Dar ne“, – paklaustas apie įtariamųjų sulaikymą, atsakė jis.
Generalinis komisaras nedetalizavo, ar įtariamųjų ieškoma tik Lietuvoje, kokių šalių piliečiai jie yra.
Incidentas įvyko sekmadienio naktį. BNS žiniomis, jis fiksuotas įmonės „Delska“ duomenų centro teritorijoje.
Pirmasis apie incidentą visuomenei pranešęs premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmadienį sušaukė, kuriame aiškinamasi dėl šio atvejo ir į Lietuvą sekmadienį įskridusio drono.
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