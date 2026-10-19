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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Nerimą keliantis incidentas virš Europos: gautas grasinimas susprogdinti lėktuvą

2026-10-19 07:11 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-19 07:11
Pridėkite kaip šaltinį Google

Oro bendrovės „Austrian Airlines“ lėktuvas, skridęs iš Tel Avivo į Vieną, sekmadienio vakarą dėl kilusios grėsmės buvo priverstas neplanuotai nusileisti Bulgarijos sostinėje Sofijoje, remdamasi oro bendrove pranešė Austrijos naujienų agentūra APA.

Lėktuvas (nuotr. 123rf.com)

Oro bendrovės „Austrian Airlines“ lėktuvas, skridęs iš Tel Avivo į Vieną, sekmadienio vakarą dėl kilusios grėsmės buvo priverstas neplanuotai nusileisti Bulgarijos sostinėje Sofijoje, remdamasi oro bendrove pranešė Austrijos naujienų agentūra APA.

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„Austrian Airlines“ pranešime, kurį citavo APA, nurodoma, kad pakeitus skrydžio maršrutą lėktuve „Airbus A320“ buvo atliekama patikra. Oro bendrovė patvirtino, kad buvo gautas grasinimas.

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Izraelio žiniasklaida pranešė apie įtariamą grasinimą susprogdinti lėktuvą, gautą šiam išskridus iš Izraelio. Pasak pranešimų, tuo metu orlaivis buvo netoli Bulgarijos ir Rumunijos sienos.

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Lėktuvas saugiai nusileido Sofijoje; juo skrido 51 keleivis ir šeši įgulos nariai, pranešė APA. Atlikus orlaivio patikrą, keleiviams bus kuo greičiau parūpinti bilietai į kitus skrydžius.

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Ankstesnis incidentas pakeliui į Tel Avivą

Rugsėjo 30 d. per Jungtiniuose Arabų Emyratuose įsikūrusios oro bendrovės „Flydubai“ skrydį iš Dubajaus į Tel Avivą įvyko rimtas incidentas, kai, kaip įtariama, antrasis pilotas kirviu užpuolė orlaivio kapitoną ir dėl to lėktuvas ėmė staigiai kristi.

Indijos pilietybę turintis pilotas buvo sunkiai sužeistas, tačiau sugebėjo atidaryti pilotų kabinos duris. Tai leido keleiviams ir įgulos nariams sutramdyti užpuoliką ir stabilizuoti lėktuvo skrydį. Orlaivis avariniu būdu nusileido Saudo Arabijos Tabuko mieste.

JAE tyrėjų duomenimis, antrasis pilotas iš Omano buvo suplanavęs savižudišką išpuolį ir ketino nukreipti lėktuvą taip, kad šis sudužtų Ben Guriono oro uoste netoli Tel Avivo.

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