Šiems žmonėms dantų protezavimas priklauso nemokamai: štai ką reikia žinoti

Valstybinė ligonių kasa (VLK) primena, kad dantų protezavimas – tai dantų protezavimo paslauga, kurios metu yra atkuriami prarasti paciento dantys, stengiantis sugrąžinti visavertę dantų kramtymo funkciją.
Kam priklauso nemokamas dantų protezavimas?
Šiuo metu galioja nustatyta dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto tvarka. Pagal šią tvarką teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (PSD):
- asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
- vaikai iki 18 metų;
- asmenys, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais;
- asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.
Norėdami gauti dantų protezavimo paslaugas, asmenys turi kreiptis į gydymo įstaigą, prie kurios yra prirašyti (gydymo įstaiga turi būti sudariusi sutartį su ligonių kasa). Arba į kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuri turi licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas ir yra sudariusi sutartį su ligonių kasa dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo ir apmokėjimo (šiuo atveju reikia kreiptis su siuntimu apmokamoms PSDF biudžeto lėšomis odontologinėms paslaugoms gauti).
Konsultacijos metu gydytojas odontologas (arba retesniais ir sudėtingesniais atvejais gydytojų konsiliumas), nustatęs teisę ir dantų protezavimo pagrįstumą bei įvertinęs dantų būklę, protezuojamus dantis ir tai, kad burnos būklė yra tinkama dantims protezuoti (atliktos gydomosios ir profilaktinės procedūros, sanuota burnos ertmė, užplombuoti karioziniai dantys ir kt.), – turi suvesti duomenis į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI) ir užpildyti formą Nr. E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ ir elektroninio siuntimo formą Nr. E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“ bei asmenį tą pačią dieną užregistruoti Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Dantų protezavimo posistemyje (EVIS DP).
Taigi visi duomenys tvarkomi ir registruojami elektroniniu būdu vietoje, o asmuo papildomai jokių prašymų gydymo įstaigai ar ligonių kasai rašyti ir teikti neturi. Konsultacijos metu asmuo iš karto informuojamas apie teisės gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas įgijimą arba neįgijimą. Įstaiga privalo išduoti tai patvirtinantį informacinį pranešimą.
Asmuo, turintis teisę gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas ir užregistruotas EVIS DP, turi pasirinkti ir kreiptis į gydymo įstaigą, kuri dėl dantų protezavimo paslaugų yra sudariusi sutartį su ligonių kasa.
Dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidos apmokamos paslaugas suteikusiai įstaigai. Jeigu gydymo įstaiga sutarties dėl minėtų paslaugų su ligonių kasa neturi, tuomet dantų protezavimo paslaugos nebus kompensuojamos ir už jas asmuo turės susimokėti savo lėšomis.
Dantų protezavimo paslaugos turės būti suteiktos per 3 metus nuo šios teisės įgijimo – asmens užregistravimo EVIS DP posistemyje. Pakartotinai kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas pacientas galės gauti ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų kompensavimo dienos.
Išimtis taikoma:
- vaikams iki 18 metų;
- asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius ar pripažintiems nedarbingais arba iš dalies darbingais, jei po dantų protezavimo buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos ir dėl to nebeužtikrinama minimali kramtymo funkcija;
- asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jei po dantų protezavimo jiems buvo pakartotinai taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, po kurio nebeužtikrinama minimali kramtymo funkcija.
Šie asmenys, pakartotinai dėl dantų protezavimo gali kreiptis anksčiau, t. y. dar nepraėjus 3 metų terminui nuo dantų protezavimo paslaugų kompensavimo dienos ir paslaugas gauti iš karto.
Dantų protezavimo kompensuojamoji suma
Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:
1. pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims:
kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties – iki 670,39 Eur;
kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio) – iki 670,39 Eur;
kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio – iki 2 062,70 Eur (nustato konsiliumas);
2. vaikams:
kurių kramtymo sistema dar vystosi, protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartinius apsauginius metalinius vainikėlius – iki 342,13 Eur;
kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavusi, protezuojama naudojant ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezus – iki 2 062,70 Eur (nustato konsiliumas);
3. asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos:
po taikyto specifinio (spindulinio ir (ar) chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje yra mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties – iki 670,39 Eur;
atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių šalinimu ir (ar) žandikaulių srities kaulo rezekcija – iki 2 062,70 Eur (nustato konsiliumas).
Jei faktinės dantų protezavimo išlaidos buvo didesnės, nei nustatyta kompensuojamoji suma, likusią dalį asmuo turi sumokėti pats.
Nuo lapkričio 1 dienos – patikslinta tvarka
Lietuvos Respublikos Odontologų rūmai primena, kad pakeistas Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (PSDF) tvarkos aprašas, kuris įsigaliojo 2026 m. lapkričio 1 d.
Esminiai pakeitimai:
- Asmenys dėl dantų protezavimo pagrįstumo įvertinimo kreipiasi į ASPĮ, prie kurios yra prisirašę, gydytoją odontologą.
- Ne mažiau trijų gydytojų odontologų ir (ar) gydytojų odontologų specialistų konsiliumo išvada reikalinga tik vaikams, kuriems diagnozuotos ligos ar sveikatos sutrikimai, kurių kodai pagal TLK-10-AM yra K00.0, K08.1, K08.88, formoje E025 aprašant indikacijas protezuoti nurodomos ir gretutinės diagnozės (K00.3, K00.4, K00.5, K00.9, K02.4, K03.3, ir S02.5), kai reikalingas vieno ar daugiau dantų implantavimas ir protezavimas ir (ar) dviejų ar daugiau dantų protezavimas;
- E027 formą ESPBI IS pateikia vienas iš Konsiliume dalyvavusių gydytojų odontologų arba gydytojų odontologų specialistų. Konsiliumo išvada, kuri yra pasirašyta visų jame dalyvavusių gydytojų odontologų ir (ar) gydytojų odontologų specialistų, pridedama kaip priedas prie formos E027.
- Asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius ir asmenims, kuriems Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra (ANTA) yra nustačiusi dalyvumo lygį, kurie atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
- turi mažiau kaip 10 funkciškai kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties imtinai;
- kurių bedantis apatinis žandikaulis šoninių dantų srityje yra lygus ar mažesnio nei 12 mm aukščio. Matavimą atlieka gydytojas odontologas pagal Aprašo priede nurodytą metodiką. Jeigu gydytojas odontologas pats negali įvertinti apatinio žandikaulio atrofijos aukščio, pacientas siunčiamas gydytojo odontologo ortopedo, gydytojo burnos chirurgo, gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo arba gydytojo radiologo konsultacijai žandikaulio aukščiui įvertinti.
- Detalizuota, kokios PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamos dantų protezavimo procedūros bei jas atliekant naudojamos priemonės.
SVARBU: pacientams, kurie dėl dantų protezavimo poreikio įvertinimo kreipėsi iki 2026 m. spalio 31 d., dantų protezavimas atliekamas ir jo išlaidos kompensuojamos vadovaujantis nuostatomis, galiojusiomis iki 2026 spalio 31 d.
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