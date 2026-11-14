Šią tradiciją išsaugojo vienintelis kaimas Lietuvoje – degina net kryžius: „Kiekvienas mato tai, ką nori matyti“

Situacija domėjosi laidos „Be Tabu“ komanda.
Aštuonias dienas meldžiasi
Kol kiti jau seniai pamiršo Vėlinių šurmulį, Margionyse mirusiųjų pagerbimas tęsiasi dar aštuonias dienas – vadinamąją oktavą. Anksčiau tokie laužai liepsnodavo ir Kapiniškėse bei Marcinkonyse, tačiau šiandien ši tradicija gyva tik šiame Dzūkijos kaime.
„Mes esame įpratę taip jau daug metų, jau kokį 50 metų yra toks paprotys. Atsimenu, dar ir mūsų tėvai buvo gyvi, irgi šitaip eidavo. Melsdavosi aštuonias dienas, rožančių atkalbėdavo. Dar laikomės tų papročių ir dar nepaleidome“, – kalbėjo Margionių gyventoja Agutė.
Nacionalinio Dzūkijos parko etnografė Ona Drobelienė atskleidė, kad ši tradicija skaičiuoja šimtus metų, o senovėje Vėlinės Dzūkijoje buvo vadinamos „zodušnomis“ arba ilgėmis.
„Jie rinkdavosi pačiu niūriausiu laiku, kada pabaigti darbai, kada žmogų apninka rudeninis ilgesys. Bendraudavo, prisimindavo visus čia gyvenusius, apšnekėdavo, kaip praėjo metai, kas užaugo, kaip sekėsi grybauti“, – pasakojo O. Drobelienė.
Dėl deginamų kryžių išvadino gyventojus pagonimis
Prie kapinėse sukrauto malkų kalno – ne tik maldos. Oktavos metu čia būdavo deginami seni mediniai, laikinais vadinami kapinių kryžiai. Dėl šio vaizdo margioniškiai kažkada užsitraukė nepažįstamųjų rūstybę ir buvo palaikyti nekrikštytais.
„Pavadino paskutiniais pagonimis žemėje. Kad, va, štai mes deginame kryžius šitokiu būdu. Todėl kartais mes labai atsargiai žiūrime į bet ką užklystantį, filmuojantį, rašantį, nes kiekvienas mato tai, ką nori matyti,“ – atviravo etnografė O. Drobelienė.
Tačiau iš tiesų už šio veiksmo slepiasi gili pagarba, kadangi ant kapo stovėjęs kryžius yra pašventintas, jo nevalia tiesiog išnešti už kapinių tvoros ir numesti, todėl jis natūraliai atiduodamas ugniai.
Anksčiau kaimo žmonės į kapines rinkdavosi sutemus, o šiandien susitaria ateiti antrą valandą dienos, kol dar šviesu. Visgi patys vietiniai neslepia – šios unikalios tradicijos dienos gali būti suskaičiuotos. Margionyse beliko vos apie 40 gyventojų.
Visą reportažą pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Laida „Be Tabu“ – nuo rugpjūčio 31 d., pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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