Po skyrybų su vyru Simona Šernė sulaukė didžiausio smūgio iš savo mamos: „Nebeprivalau to atleisti ar toleruoti“

Su Simona kalbėjosi laidos „Be Tabu“ komanda.
Netikėta mamos išdavystė
Santuoką Simona stengėsi išsaugoti iki paskutinės akimirkos – vaikščiojo į porų terapiją, tačiau nesėkmingai. Kai pagaliau pasiekė oficiali skyrybų žinia, moteris neslėpė džiaugsmo ašarų:
„Kai šalia tavęs yra žmogus, su kuriuo jautiesi labiau vienišas nei būdamas vienas, tai labai baisus jausmas. Gavusi žinią iš advokato sėdėjau namie ir negalėjau nustoti šypsotis. Kiekvieną dieną atsikeliu ir galvoju: Dieve, kaip gerai“, – pasakojo ji.
Tačiau sunkiausiu metu Simona sulaukė ne paramos, o peilio į nugarą. Nuo jos nusisuko ilgametė draugė ir net pati Simonos mama, kuri pasirinko buvusio vyro Mindaugo pusę.
„Mano sunkiausiu gyvenimo laikotarpiu, kai man buvo šitaip sunku, kai aš padariau tą sprendimą, kai aš turėjau per visą tą pereiti, tas žmogus… aš tėčio neturiu amžinatilsį ir mano tėtis visą laiką žinau, kad būtų mane palaikęs, kad ir kas bebūtų, nes tai yra mano tėtis.
Aš bandau dabar įsivaizduoti, jeigu tai nutiktų mano dukrai ir aš nuo jos nusisukčiau, ir palaikyčiau svetimą žmogų, realiai ne dukrą, ne tą žmogų, kurį tu pagimdei. <...> Tai mane labai stipriai įskaudino ir aš nebeprivalau to atleisti ar toleruoti“, – atvirai rėžė ji.
Simona numetė 30 kg
Simona nusprendė kurti naują gyvenimą – tiek versle, tiek savo sveikatoje. Piko metu svėrusi 80 kilogramų, šiandien ji sveria vos 51 kg. Pokytį, kaip sakė ji, pasiekė mitybos, sporto ir laikinai vartotų medikamentų pagalba.
„Taip, man padėjo vaistai, bet tai nėra mano gyvenimo būdas ar nuolatinis dalykas. Jeigu nesikeis mityba, bus alkoholis ir nesportuosi, tie vaistai gali arba neveikti, arba nustojus vartoti viskas grįš su kaupu“, – įspėjo S. Šernė.
Rezultatai stulbinantys – buvęs 44 dydis ištirpo akyse:
„Dabar man XS ir XXS dydžio drabužiai jau tampa per dideli. Mano Patricija savaitgalį nusipirko džemperį ir aš užsidėjau, jos stovi ir negali patikėti. Sako: mama tinka mūsų rūbai, tai manau, kad keisimės jau greitai tikrai rūbais“, – juokėsi Simona.
Savo kailiu ištvėrusi didžiulius pokyčius, Simona sukūrė naują verslą, palikusi senąjį buvusiam vyrui, ir netgi vyko į pavojingą humanitarinę misiją Ukrainoje, kur bendrai su organizacijomis vežė virš 200 tūkst. eurų paramos.
Kaip pasakojo ji, šiandien džiaugiasi ramybe ir visiškai neturi laiko naujo partnerio paieškoms.
„Aš nenoriu santykių, nenoriu poros, nenoriu savo vaikams patėvio. Aš tiesiog noriu pabūti su savimi, dabar turiu tiek darbo. Aš turiu tiek veiklos, kad neturiu net laiko tam. Man yra viskas dabar labai gerai ir aš tiesiog kaifuoju nuo tokio vienišės gyvenimo“, – pridūrė S. Šernė.
Visą pokalbį pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Laida „Be Tabu“ – nuo rugpjūčio 31 d., pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.