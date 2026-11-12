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TV3 naujienos > Be tabu

Po skyrybų su vyru Simona Šernė sulaukė didžiausio smūgio iš savo mamos: „Nebeprivalau to atleisti ar toleruoti“

„Be Tabu“ – 19:30 per TV3!
2026-11-12 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-12 19:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Metai gali apversti gyvenimą aukštyn kojomis. Neseniai oficialiai išsiskyrusi Simona Šernė atvėrė širdį ir atskleidė kraupius skyrybų užkulisius – moteris neteko palaikymo iš pačių artimiausių žmonių. Jos pačios mama pasirinko buvusio vyro pusę. Tačiau dabar Simona džiaugiasi gyvenimu, pasiekta įspūdinga kūno forma ir svarbiausia savo atžalomis.

Metai gali apversti gyvenimą aukštyn kojomis. Neseniai oficialiai išsiskyrusi Simona Šernė atvėrė širdį ir atskleidė kraupius skyrybų užkulisius – moteris neteko palaikymo iš pačių artimiausių žmonių. Jos pačios mama pasirinko buvusio vyro pusę. Tačiau dabar Simona džiaugiasi gyvenimu, pasiekta įspūdinga kūno forma ir svarbiausia savo atžalomis.

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Su Simona kalbėjosi laidos „Be Tabu“ komanda.

Netikėta mamos išdavystė

Santuoką Simona stengėsi išsaugoti iki paskutinės akimirkos – vaikščiojo į porų terapiją, tačiau nesėkmingai. Kai pagaliau pasiekė oficiali skyrybų žinia, moteris neslėpė džiaugsmo ašarų:

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„Kai šalia tavęs yra žmogus, su kuriuo jautiesi labiau vienišas nei būdamas vienas, tai labai baisus jausmas. Gavusi žinią iš advokato sėdėjau namie ir negalėjau nustoti šypsotis. Kiekvieną dieną atsikeliu ir galvoju: Dieve, kaip gerai“, – pasakojo ji.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Simona Lipnė

Tačiau sunkiausiu metu Simona sulaukė ne paramos, o peilio į nugarą. Nuo jos nusisuko ilgametė draugė ir net pati Simonos mama, kuri pasirinko buvusio vyro Mindaugo pusę.

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„Mano sunkiausiu gyvenimo laikotarpiu, kai man buvo šitaip sunku, kai aš padariau tą sprendimą, kai aš turėjau per visą tą pereiti, tas žmogus… aš tėčio neturiu amžinatilsį ir mano tėtis visą laiką žinau, kad būtų mane palaikęs, kad ir kas bebūtų, nes tai yra mano tėtis. 

Aš bandau dabar įsivaizduoti, jeigu tai nutiktų mano dukrai ir aš nuo jos nusisukčiau, ir palaikyčiau svetimą žmogų, realiai ne dukrą, ne tą žmogų, kurį tu pagimdei. <...> Tai mane labai stipriai įskaudino ir aš nebeprivalau to atleisti ar toleruoti“, – atvirai rėžė ji.

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Simona numetė 30 kg

Simona nusprendė kurti naują gyvenimą – tiek versle, tiek savo sveikatoje. Piko metu svėrusi 80 kilogramų, šiandien ji sveria vos 51 kg. Pokytį, kaip sakė ji, pasiekė mitybos, sporto ir laikinai vartotų medikamentų pagalba.

„Taip, man padėjo vaistai, bet tai nėra mano gyvenimo būdas ar nuolatinis dalykas. Jeigu nesikeis mityba, bus alkoholis ir nesportuosi, tie vaistai gali arba neveikti, arba nustojus vartoti viskas grįš su kaupu“, – įspėjo S. Šernė.

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Rezultatai stulbinantys – buvęs 44 dydis ištirpo akyse:

„Dabar man XS ir XXS dydžio drabužiai jau tampa per dideli. Mano Patricija savaitgalį nusipirko džemperį ir aš užsidėjau, jos stovi ir negali patikėti. Sako: mama tinka mūsų rūbai, tai manau, kad keisimės jau greitai tikrai rūbais“, – juokėsi Simona.

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Savo kailiu ištvėrusi didžiulius pokyčius, Simona sukūrė naują verslą, palikusi senąjį buvusiam vyrui, ir netgi vyko į pavojingą humanitarinę misiją Ukrainoje, kur bendrai su organizacijomis vežė virš 200 tūkst. eurų paramos.

Kaip pasakojo ji, šiandien džiaugiasi ramybe ir visiškai neturi laiko naujo partnerio paieškoms.

„Aš nenoriu santykių, nenoriu poros, nenoriu savo vaikams patėvio. Aš tiesiog noriu pabūti su savimi, dabar turiu tiek darbo. Aš turiu tiek veiklos, kad neturiu net laiko tam. Man yra viskas dabar labai gerai ir aš tiesiog kaifuoju nuo tokio vienišės gyvenimo“, – pridūrė S. Šernė.

Visą pokalbį pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laida „Be Tabu“ – nuo rugpjūčio 31 d., pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

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Cha
Cha
2026-11-12 19:55
Bandyk pasiūlyti maišą bulvių gal grįš... Šernė, pled...:))
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2026-11-12 21:08
Viena diena tu suprasi Simona. Tai vedybinis gyvenimas visur toks.. augini vaikus ir dirbi irtt. Jus visur isvazinedavote , pinigu sociai, ko truko? Kad kasdien sakytu tu nuostabi, kad n gali be taves n I dienos irt. Nerasi geresnio vyro, Nes ju nera!
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Hey
Hey
2026-11-12 21:11
Manau, jeigu žurnalistai pakalbintų jos mamą, būtų visai kitas paaiškinimas. Ką ji čia šneka ir spauda nudailinta ir vienas. Bet išklausius ir kitą pusę, dažniausiai atsiveria viskas kitaip… Taip kad, jau nei pirmas, nei paskutinis kartas tie žurnaistu triukai. Kalbinkite ir mamą..
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