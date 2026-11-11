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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Neseniai oficialiai išsiskyrusi Simona Šernė pasirodė viešumoje: jos veide – iškalbinga išraiška

2026-11-11 21:05 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-11-11 21:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lapkričio 10-ąją naujosios SUGIHARA klinikos atidarymą Vilniuje kartu su jos profesionalų komanda šventė ilgamečiai klientai, partneriai ir žinomi visuomenės veidai. Daugiau nei tris dešimtmečius veikiančios klinikos atidarymo programa prasidėjo naujųjų erdvių Paribio gatvėje pristatymu, o vakare svečiai susirinko tęsti šventės Šv. Elžbietos koplyčioje.

Lapkričio 10-ąją naujosios SUGIHARA klinikos atidarymą Vilniuje kartu su jos profesionalų komanda šventė ilgamečiai klientai, partneriai ir žinomi visuomenės veidai. Daugiau nei tris dešimtmečius veikiančios klinikos atidarymo programa prasidėjo naujųjų erdvių Paribio gatvėje pristatymu, o vakare svečiai susirinko tęsti šventės Šv. Elžbietos koplyčioje.

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Pasveikinti SUGIHARA komandos atvyko Daina Bosas, Maria Randers, Rimantė Kulvinskytė, Agnė Kulitaitė, Neringa Rekašiūtė, Elena Puidokaitė-Bruzgulienė, Indrė Trusovė, Ieva Swan, Neringa Zeleniutė, Andželika Paleičikienė ir Andrius Paleičikas, Gabrielė Gzimalaitė.

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(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. SUGIHARA klinikos atidarymo akimirkos

Susirinkusius svečius kaip visuomet šiltai sveikino ir visos programos metu lydėjo Indrė Kavaliauskaitė.

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32 metus veikianti SUGIHARA klinika atvėrė duris naujose patalpose. Persikelti paskatino auganti specialistų komanda ir besikeičiantys pacientų poreikiai. Naujojoje klinikoje įrengtos trys operacinės, daugiau erdvės skirta konsultacijoms ir pooperacinei priežiūrai. Per atidarymą klinikos vadovė Miglė Neubauer padėkojo žmonėms, su kuriais SUGIHARA augo, ir tiems, kurie padėjo įgyvendinti naujosios klinikos projektą.

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Šiame renginyje apsilankė ir neseniai oficialiai išsiskyrusi Simona Šernė. Prie fotosienelės ji pozavo puikiai nusiteikusi, o nuo jos veido nedingo plati šypsena.

„Šiandien, žiūrėdama į jus, prisimenu, kiek daug žmonių per 32 metus prisidėjo prie to, kad SUGIHARA užaugtų iki šios dienos. Nuoširdžiai dėkoju mūsų komandai už rūpestį, kurį pacientai jaučia kasdien, ir partneriams, padėjusiems išsigryninti naujosios klinikos viziją ir ją įgyvendinti. Ypač noriu padėkoti pacientams ir klientams, kurie pas mus sugrįžta jau daugelį metų. Jūsų pasitikėjimas mums yra didelė atsakomybė. Labai gera šiandien atverti šias duris kartu su jumis. Iš visos širdies dėkoju kiekvienam iš administracijos už atsidavimą. Didžiuojuosi, kad šį svarbų žingsnį SUGIHARA istorijoje žengiame kartu”, – sakė M. Neubauer.

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Pažintį su klinika lydėjo muzika ir pokalbiai su gydytojais

Atidarymo programą įkvėpė orkestro idėja – kaip ir muzikoje, klinikos darbe svarbus bendras skirtingų profesionalų darbas. Ši mintis atsispindėjo ir renginio programoje. Svečius pasitiko violončelininkas, o vėliau suskambo ir visas styginių kvartetas.

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Po naująsias erdves svečius lydėjo dirigentų vaidmenis atliekantys aktoriai. Keliaudami nedidelėmis grupėmis, dalyviai susitiko su specialistais, stebėjo, kaip veikia odos diagnostikos ir lazerinė įranga, apsilankė operacinėse.

Plastikos chirurgas Darius Radzevičius atskleidė, kad jo operacinėje visuomet skamba muzika: „Mėgstu įvairią muziką – nuo indie roko iki džiazo. Svarbu, kad ji būtų rami, ne pernelyg emocinga.“ Svečiai taip pat buvo pakviesti trumpam stabtelėti ir pasimėgauti japoniškos arbatos ceremonija.

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Po ekskursijos svečiai susirinko į pokalbį „Klausimai be tabu“. Jam klausimus buvo galima pateikti anonimiškai, o gydytojų atsakymus išgirsti bendroje diskusijoje. Vienas daugiausia dėmesio sulaukusių klausimų – ar dažnai plastikos chirurgams tenka pacientams pasakyti „ne“. D. Radzevičius atsakė nedvejodamas: „Taip, sakau „ne“ kiekvieną dieną. Ne visiems reikia operacijų, todėl su klientais apie tai nuolat kalbamės.“ Viena iš renginyje dalyvavusių nuomonės formuotojų pasidalijo ir savo patirtimi – plastikos chirurgo atsisakymą operuoti ji yra išgirdusi net tris kartus.

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Dermatologas-trichologas Tadas Raudonis sulaukė klausimo, ar plaukų transplantacija galima visiems plinkantiems žmonėms. Atsakymas daugelį nustebino – pasak gydytojo, devyniais iš dešimties atvejų ši procedūra nereikalinga arba negali būti atliekama.

Vakare šventė persikėlė į Šv. Elžbietos koplyčią

Bokšto gatvėje esančioje Šv. Elžbietos koplyčioje vakaro svečius pasitiko styginių kvartetas. Čia svečiai prisiminė SUGIHARA istoriją – nuo pirmųjų lazerinės dermatologijos paslaugų 1994 metais iki naujosios klinikos atidarymo. Į pasakojimą įsitraukė ir susirinkusieji – atsakydami į klausimus, jie galėjo pasitikrinti, kiek žino apie klinikos istoriją. Ne vienas specialistas čia dirba jau daugelį metų, kai kurie – du dešimtmečius ir ilgiau.

Vakaro koncertą surengė Vaidas Baumila, o po jo svečiai bendravo skambant DJ muzikai.

Pacientus naujosiose patalpose Paribio g. 34 SUGIHARA priims nuo lapkričio 12 dienos.

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