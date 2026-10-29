Besiskiriantis Mindaugas Lipnius atsakė, ar keis su žmona sugalvotą įmonės pavadinimą

Į šį klausimą jis atsakė socialinio tinklo Instagram istorijose.
Atsakė į sekėjų pasiteiravimus
M. Lipnius teigė, kad tokių minčių kol kas nebuvo. Be to, jis pabrėžė, kad vardas svarbus atpažįstamumui, nes jų parduotuvę renkasi ne tik žmonės, sekantys juos socialiniuose tinkluose.
Vyras kalbėjo:
„Truputėlį paplepėkime... Kilo mintis, nes dabar dar kartą atsakiau į tokią žinutę, praėjusią savaitę irgi buvo, tikrai nebuvo daug, bet viena kita buvo, pasėjo sėklą: „Kodėl jūs, Mindaugai, nekeičiat įmonės pavadinimo?“
Taip įdomu atrodo iš šalies. Nuo pirmos dienos, kai prasidėjo pokyčiai mūsų asmeniniuose gyvenimuose, aš neturėjau minties, jei liksiu įmonėje vienas, kad reikia keisti pavadinimą. Yra klientų, kurie rinkosi „Simitri“ net nežinodami mūsų, nesekdami, kas vyksta. Juo labiau, yra parduotuvės, prie kurių jie pripratę, eina ir perka, jei jiems patinka. Galų gale žmogus renkasi, perka kada jam reikia, jei mato, kad pasiūlymas atliepa jo poreikius.
Dėl to neturėjau tokių minčių. Plius, mano svajonė, kad vieną dieną „Simitri“ ženklas taps stiprus, savarankiškas.
Aišku, su tam tikrais asmeniniais pokyčiais įmonė irgi kažkiek keisis. Gal keisis kategorijos, kurios buvo vedančios, atsiras naujų produktų kategorijų. Bet tai labai natūralu, nuolatos turi keistis, išlikti įdomus, nes jei tiesiog daryti tą patį, nusibodi vieną dieną. Bent man taip atrodo. Reikia būti dinamiškam, pasiūlyt kažką naujo, tokiu principu dirbome anksčiau, tokiu dirbame ir dabar. Bet dėl pavadinimo, kažkaip įdomiai.“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vasaros pabaigoje šeima pranešė, kad jų verslas „Simitri“ atitenka M. Lipniui, o Simona savo nuosavą verslą kurs iš naujo.
Primename, kad kiek anskčiau M. Lipnius socialiniame tinkle kreipėsi į sekėjus su žinia apie „Simitri“ ateitį.
„Mums su Simona pavyko pasiekti taiką. Šiandien mes pasirašėme visus susitarimus, padėjom taškus ant „i“. Po mano visų išėjimų viešai didžiausias nerimas, aišku, kilo mūsų „Simitri“ bendruomenei – tiek darbuotojams, tiek partneriams, tiek tiekėjams, galų gale ir klientams.
Noriu įvesti aiškumo į šitą vietą. Tai nuo šiandien Simona atsitraukia nuo „Simitri“ veiklos. Tariu jai didžiulį ačiū, kas liečia „Simitri“ veiklą ir neabejotiną jos indėlį į visą tai. Be jos „Simitri“ nebūtų tuo, kuo yra šiandien, bet taip jau atsitiko, kad tą kelionę ir visą verslo vystymą tęsiu aš vienas su mūsų komanda, nes už „Simitri“ vairo stovėjau ne tik aš, ne tik Simona, bet ir daug kitų šaunių žmonių.
Aišku, po viso šito „Simitri“ keisis, ir net neabejoju, kad tie pokyčiai mus atves į visai kitą lygį. Tad nuo šiandien puslapis yra tiesiog užjuodintas ir penktadienį startuosim iš naujo“, – kalbėjo jis.
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