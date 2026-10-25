Simona Šernė atskleidė ateities svajones – emigruos? „Norėčiau visąlaik ten būti“

Antradienio laidoje savo jėgas išbandė dainininkė bei vokalo mokytoja Baiba Skurstenė-Serdiukė su dukra Anna, dainininkas Deivis Norvilas su sūnumi Rėjumi ir verslininkė Simona Šernė su savo trynukais Patricija, Emilija ir Herkumi.
Antrojoje laidos užduotyje vaikai sako užuominas tėvams apie kokį nors daiktą, įvykį ar vietą, o tėvai turi kuo greičiau atspėti, apie ką kalba jų atžalos.
Pirmoji Simonos vaikų užuomina buvo, kad mama ten nori gyventi.
„Man ten per karšta. O man labai geras oras. Vabalų pilna, skruzdėlių. Aš bijodavau užmigti, kiek daug vabalų kambaryje. O viršuj – tik dangus. Tai kai lyja, į vonią prilyja“, – vienas per kitą užuominas sakė Emilija, Patricija ir Herkus.
S. Šernė iškart žinojo, kad jos vaikai kalba apie Balį Indonezijoje.
„Aš ten noriu gyventi. Pusmetį gal. Bet su laiku norėčiau visąlaik ten būti“, – atskleidė Simona.
Nors jau pateikė savo atsakymą, vaikai dar toliau vardijo užuominas:
„Mes ten skridome 12 valandų, tada nakvojome ir vėl skridome. O tualetai buvo lauke. Norėčiau dar kartą ten nuvažiuoti ir dar pabūti.“
Ar Simona atsakė teisingai, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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