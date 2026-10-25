Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Simona Šernė atskleidė ateities svajones – emigruos? „Norėčiau visąlaik ten būti“

2026-10-25 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 10:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Mums visiems žinomas Lietuvos šeimas naujoje šviesoje atskleidžianti TV3 žiniasklaidos grupės laida „Žvaigždžių žvaigždutės“ ir toliau džiugina žiūrovus, o Lietuvos įžymybių vaikai ne tik nevynioja žodžių į vatą, bet ir pasakoja viską taip atvirai, kaip iš tikrųjų ir yra.

Mums visiems žinomas Lietuvos šeimas naujoje šviesoje atskleidžianti TV3 žiniasklaidos grupės laida „Žvaigždžių žvaigždutės“ ir toliau džiugina žiūrovus, o Lietuvos įžymybių vaikai ne tik nevynioja žodžių į vatą, bet ir pasakoja viską taip atvirai, kaip iš tikrųjų ir yra.

REKLAMA
3

Antradienio laidoje savo jėgas išbandė dainininkė bei vokalo mokytoja Baiba Skurstenė-Serdiukė su dukra Anna, dainininkas Deivis Norvilas su sūnumi Rėjumi ir verslininkė Simona Šernė su savo trynukais Patricija, Emilija ir Herkumi. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojoje laidos užduotyje vaikai sako užuominas tėvams apie kokį nors daiktą, įvykį ar vietą, o tėvai turi kuo greičiau atspėti, apie ką kalba jų atžalos.

REKLAMA
REKLAMA

(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Simona Lipnė

Pirmoji Simonos vaikų užuomina buvo, kad mama ten nori gyventi. 

„Man ten per karšta. O man labai geras oras. Vabalų pilna, skruzdėlių. Aš bijodavau užmigti, kiek daug vabalų kambaryje. O viršuj – tik dangus. Tai kai lyja, į vonią prilyja“, – vienas per kitą užuominas sakė Emilija, Patricija ir Herkus. 

REKLAMA

S. Šernė iškart žinojo, kad jos vaikai kalba apie Balį Indonezijoje.  

„Aš ten noriu gyventi. Pusmetį gal. Bet su laiku norėčiau visąlaik ten būti“, – atskleidė Simona. 

Nors jau pateikė savo atsakymą, vaikai dar toliau vardijo užuominas: 

„Mes ten skridome 12 valandų, tada nakvojome ir vėl skridome. O tualetai buvo lauke. Norėčiau dar kartą ten nuvažiuoti ir dar pabūti.“ 

REKLAMA
REKLAMA

Ar Simona atsakė teisingai, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

O VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

 

Laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“ žiūrėkite antradieniais 20 val. per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Simona Šernė ir jos vaikai (tv3.lt koliažas)
Simona Šernė prabilo, dėl ko šiuo metu labiausiai išgyvena jos vaikai: „Labai dažnai matė...“ (11)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
TAI KAD
TAI KAD
2026-10-25 11:00
kam emigruoti, jei šernės gyvena miškuose, bėgioja po ūkininkų laukus ir labai mėgsta ėsti giles...
Atsakyti
Puiki naujiena
Puiki naujiena
2026-10-25 10:49
Gal ir visas pykules su stumbrėmis ir zygelėmis galėtum kartu pasiimti?
Atsakyti
Z1000
Z1000
2026-10-25 10:56
Taigi iš emigracijos buvai grįžusi matomai specelybe vėl šaukia nu jo sernams darbo bus
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų