Kodėl kava ilgainiui praranda aromatą? Priežastis gali slypėti jūsų virtuvėje

Namuose kavą dažnai laikome ten, kur patogiausia ją pasiekti: virtuvės spintelėje, šalia kavos aparato ar gražiame stikliniame inde ant stalviršio. Tačiau ne visos šios vietos jai tinkamos. Tad kaip pasirūpinti, kad kiekvienas puodelis būtų toks pat malonus kaip pirmasis?
Kodėl net ir kokybiška kava ilgainiui praranda savo skonį?
Vos atidarius naują kavos pakuotę, virtuvėje pasklinda malonus aromatas. Vieniems jis primena šokoladą ar riešutus, kitiems – karamelę, uogas ar vaisius. Būtent šie kvapai dažnai tampa viena iš priežasčių, kodėl pamėgstame tam tikrą kavos rūšį. Vis dėlto ilgainiui aromatas silpnėja, o kartu keičiasi ir gėrimo skonis.
Taip nutinka todėl, kad skrudintose kavos pupelėse esantys aromatiniai junginiai nėra amžini. Dalis jų pamažu išgaruoja, o dėl sąlyčio su deguonimi vyksta oksidacijos procesai, galintys pakeisti kavos skonines savybes. Kuo dažniau atidaroma pakuotė ir kuo prasčiau ji uždaroma, tuo daugiau galimybių orui paveikti kavą.
Ne mažiau svarbu, kur kavą laikote. Pavyzdžiui, jeigu jos indelis stovi visai šalia viryklės, kiekvieną kartą gaminant pietus ar vakarienę jį gali veikti šiluma. O jei kavos pupelės subertos į permatomą stiklainį ant saulėtos palangės, prisideda ir tiesioginiai saulės spinduliai. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo smulkmenos, tačiau ilgainiui jos gali turėti įtakos mėgstamo gėrimo kokybei.
Dar vienas svarbus dalykas – kavos forma. Nors malta kava itin patogi skubantiems, ji paprastai praranda aromatą greičiau nei nesmulkintos pupelės. Sumalus kavą padidėja jos paviršiaus plotas, todėl daugiau medžiagų gali sąveikauti su oru. Dėl šios priežasties turint kavos malūnėlį verta pupeles malti tik prieš pat ruošiant gėrimą.
Patogi vieta nebūtinai – tinkama: kaip laikyti kavą namuose?
Dažniausiai kavai namuose paskiriame vietą virtuvės spintelėje, šalia puodelių ar kavos aparato. Juk ryte, kai norisi kuo greičiau pasiruošti pirmąjį puodelį, patogu viską turėti po ranka. Ir iš tiesų spintelė gali būti puiki vieta kavos pupelėms ar maltai kavai laikyti. Svarbiausia, kad ji nebūtų šalia viryklės, orkaitės ar kitų šilumos šaltinių, o kavos pakuotės nepasiektų drėgmė ir karšti garai.
Ne mažiau svarbu ir tai, kokiame inde laikote kavą. Galbūt mėgstate vos grįžę iš parduotuvės pupeles suberti į gražų stiklinį indelį? Nors toks sprendimas atrodo estetiškai, permatomas stiklas neapsaugo kavos nuo šviesos. Todėl geriau rinktis nepermatomą, sandariai uždaromą indą, kuris padėtų ilgiau išsaugoti pupelių aromatą.
Vis dėlto kavos nebūtina kaskart perpilti į atskirą indą. Jeigu originali pakuotė turi sandarų užsegimą ir gerai apsaugo nuo aplinkos poveikio, kavą galima laikyti joje. Svarbiausia po kiekvieno naudojimo pašalinti kuo daugiau perteklinio oro ir kruopščiai uždaryti pakuotę. O jei užsegimo nėra, ją galima įdėti į sandarų indą.
Dar viena dažnai nepastebima smulkmena – perkamas kavos kiekis. Pamačius gerą pasiūlymą parduotuvėje, gali kilti pagunda įsigyti kelias dideles pakuotes iš karto. Tačiau jei namuose kavą geria tik vienas žmogus, o puodeliu mėgaujamasi vos kartą per dieną, atidaryta pakuotė gali užsilikti gana ilgai. Tokiu atveju geriau rinkitės mažesnes pakuotes, kad kavą spėtumėte sunaudoti, kol jos aromatas dar ryškus. Neatidarytas pakuotes laikykite sausoje, vėsioje ir tamsioje vietoje.
Galiausiai skaniai kavai ne visada reikia naujo aparato, brangesnių pupelių ar sudėtingų ruošimo gudrybių. Kartais pakanka pakeisti visai nedidelį įprotį – perkelti kavos indelį toliau nuo šilumos šaltinio ar pradėti atidžiau uždaryti pakuotę. Taip mėgstamos kavos skoniu ir aromatu galėsite džiaugtis ilgiau.
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