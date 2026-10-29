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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Simona Šernė paviešino akimirką su buvusiu vyru Mindaugu: plinta paskutinis jų vaizdo įrašas

2026-10-29 18:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 18:22
Pridėkite kaip šaltinį Google

Liepos viduryje pramogų pasaulį pasiekė netikėta žinia apie Simonos ir Mindaugo Lipnių skyrybas. Dabar jiedu jau verčia naują gyvenimo lapą, tačiau neseniai Simona socialiniame tinkle pasidalijo jautriu vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotos paskutinės jų akimirkos kartu.

Liepos viduryje pramogų pasaulį pasiekė netikėta žinia apie Simonos ir Mindaugo Lipnių skyrybas. Dabar jiedu jau verčia naują gyvenimo lapą, tačiau neseniai Simona socialiniame tinkle pasidalijo jautriu vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotos paskutinės jų akimirkos kartu.

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Šiuo įrašu Simona Šernė pasidalijo socialiniame tinkle „Instagram“.

(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Simona Lipnė

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Paskutinis vaizdo įrašas drauge

„Instagram“ istorijoje Simona su savo gerbėjais pasidalijo vaizdo įrašu iš praeities, kuriame ji kartu su buvusiu mylimuoju Mindaugu užfiksuota automobilyje. Mindaugas sėdi prie vairo, o Simona – šalia jo.

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Fone skamba jautri Free Fingos ir Monikos Liu daina „Beržas“.

Primename, kad ilgus metus demonstravę pavyzdinį šeimos gyvenimą, kartu auginantys trynukus ir sėkmingai vystantys bendrus verslus, sutuoktiniai priėmė sprendimą sukti skirtingais keliais.

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Apie tai moteris paskelbė socialiniame tinkle „Instagram“. Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.

„Ilgai tylėjau. Bet jaučiu, kad atėjo laikas. Šis įrašas nėra tam, kad kurstyčiau diskusijas ar ieškočiau kaltų. Aš tiesiog nebenoriu prielaidų ir spėlionių.

Tai tiesiog nutiko. Tai yra mano gyvenimo dalis, kurią dabar išgyvenu. Nekaltinu, gerbiu ir paleidžiu. O tai, kuo dalinuosi, yra tik tai, kas vyksta mano viduje. Taip pat nuoširdžiai prašau gerbti mano ir mano vaikų privatumą.

Ši istorija nėra tik apie mane – ji liečia ir mano vaikus, kurie yra brangiausia, ką turiu“, – prie įrašo teigė Simona.

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