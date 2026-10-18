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TV3 naujienos > Gyvenimas > Šeima

Simonai Lipnei nusprendus pasikeisti pavardę prabilo, kas vyksta mūsų šalyje: „Svarbu...“

2026-10-18 18:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-18 18:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalio 7 dieną nuomonės formuotoja ir verslininkė Simona Lipnė gerbėjams pranešė apie svarbius pokyčius savo gyvenime. Ji pasikeitė senąją Lipnės pavardę į Šernės, o tai aiškino kaip savo naujo gyvenimo pradžią.

Simonai Lipnei nusprendus pasikeisti pavardę prabilo, kas vyksta mūsų šalyje (nuotr. BNS, ELTA, BFL/A. Ufartas)
GALERIJA (8)

Spalio 7 dieną nuomonės formuotoja ir verslininkė Simona Lipnė gerbėjams pranešė apie svarbius pokyčius savo gyvenime. Ji pasikeitė senąją Lipnės pavardę į Šernės, o tai aiškino kaip savo naujo gyvenimo pradžią.

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Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, S. Šernė prisiminė savo gyvenimo etapus ir juos lydėjusias pavardes. Mergautinė jos pavardė buvo Šernaitė, o tėčio pavardė – Šernas, kuri jai visada buvo brangi, tvirta ir svarbi. Šiuo metu ji ryžosi pasirinkti tokią pavardę, kokios nėra turėjusi ir nusprendė ją pasikeisti dar nepasibaigus skyrybų procesui.

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Vis tik ar dažnai moterys po ištuokų keičiasi pavardes, o galbūt pasilieka tas pačias? Siekiant tai išsiaiškinti, naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į Registrų centrą ir Civilinės metrikacijos skyrių.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Simona Lipnė

Moterys dažniau pasilieka buvusio vyro pavardę

Registrų centro atstovas žiniasklaidai Mindaugas Samkus pasakojo, kad, jų duomenimis, pastaruoju metu pavardę po skyrybų keičia maždaug kas penkta moteris. Vadinasi, gerokai didesnis skaičius moterų vis tik pasilieka savo buvusio vyro pavardę.

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„Svarbu pažymėti, kad šiuo atveju kalbame apie tuos atvejus, kai pavardė keičiama skyrybų procese, tačiau nereiktų pamiršti, kad moteris pavardę gali pasikeisti ir praėjus kuriam laikui po skyrybų“, – pasakojo jis.

Taip pat buvo aiškinama, kad tokios tendencijos buvo ne visuomet, nes, pavyzdžiui, 2016 metais pavardę po skyrybų pasikeitė 15 proc. tais metais išsiskyrusių moterų.

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Pasak Registrų centro atstovo žiniasklaidai, tai rodo, kad prieš keletą metų savo ankstesnę pavardę po skyrybų nusprendusių pasilikti moterų buvo dar didesnė dalis.

„Šiek tiek statistikos kontekstui – 2016-2019 metais vidutiniškai per metus įvykdavo po maždaug 9 tūkst. skyrybų, tačiau pastaraisiais metais šis skaičius sumažėjo iki 7,5-8 tūkst. Šiemet jau įregistruota 5,1 tūkst. ištuokų“, – dalijosi M. Samkus.

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Dažniausiai pavardės pakeitimo klausimą sprendžia teismas

Tuo tarpu Civilinės metrikacijos skyrius pranešė, kad santuoka nutraukiama yra teismo sprendimu dėl santuokos nutraukimo arba notaro pranešimu apie patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

Jie taip pat nurodė, kad registruojant santuokos nutraukimą, pavardės buvusiems sutuoktiniams yra nurodomos remiantis teismo sprendimu, jeigu nutraukdamas santuoką teismas šį klausimą išsprendė, ar notaro pranešimu apie patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

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„Jei teismas arba notaras šio klausimo neišsprendė, buvusiems sutuoktiniams paliekamos santuokos metu turėtos pavardės“, – rašė jie.

Tuo tarpu, jeigu Civilinės metrikacijos skyriui vykdant teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo arba notaro pranešimą apie patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, valstybės rinkliavos mokestis nėra imamas.

„Asmenys po santuokos nutraukimo gali bet kada vėliau kreiptis į civilinės metrikacijos skyrių dėl pavardės pakeitimo bendra tvarka“, – buvo pranešama Civilinės metrikacijos skyriaus atstovų.

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Nesuprantu tų žurnalistų ?
Nesuprantu tų žurnalistų ?
2026-10-18 18:57
Pasaulinės problemos ir panašiai ir tam pačiame kontekste išmeta kokią vištą?
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