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TV3 naujienos > GOŽalgiris

Ignas Sargiūnas palygino Lietuvą su tautiečių itin pamėgta atostogų šalimi: 1 dalykas kardinaliai skiriasi

2026-10-16 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-16 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dviguba „Žalgirio“ savaitė Eurolygoje tęsiasi. Antradienį kauniečiai išvykoje susitiko su Stambulo „Fenerbahçe“ komanda, o šį penktadienio vakarą namuose priims jau kitą to paties miesto klubą – „Anadolu Efes“. Rungtynes tiesiogiai transliuos TV3 žiniasklaidos grupė, o prieš jas žiūrovų laukia ir laida „GoŽalgiris“, kurioje – interviu su Ignu Sargiūnu.

Dviguba „Žalgirio“ savaitė Eurolygoje tęsiasi. Antradienį kauniečiai išvykoje susitiko su Stambulo „Fenerbahçe“ komanda, o šį penktadienio vakarą namuose priims jau kitą to paties miesto klubą – „Anadolu Efes“. Rungtynes tiesiogiai transliuos TV3 žiniasklaidos grupė, o prieš jas žiūrovų laukia ir laida „GoŽalgiris“, kurioje – interviu su Ignu Sargiūnu.

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Rungtynių pradžia – 19:45 val. Jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Interviu metu laidos vedėjai Astai Žukaitei-Nalivaikienei I. Sargiūnas atskleidė ne tik tai, kokį įspūdį jam paliko miestas, bet ir tai, kuo Lietuva tikrai skiriasi nuo Turkijos.

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(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eurolyga: „Fenerbahče“ – „Žalgiris“ galerija (10.13)

„Vakarais, išlindus į miestą, tiek vyresni, tiek jaunesni geria arbatą ir žaidžia stalo žaidimus – kai kurių dar nemoku. Bet man patinka pro šiuos žmones praeiti ir pamatyti, kaip įnirtingai jie žaidžia. Tokie jų pasisėdėjimai, manau, tikrai skiriasi nuo tų, kuriuos turime Lietuvoje ar net Europoje“, – sakė jis.

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Kirpėjo paieškos Stambule

Šį sezoną papildęs Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą „Fenerbahçe“ komandą, I. Sargiūnas pasiryžęs Stambulą pažinti dar geriau – ne tik susirasti sau artimas vietas, bet ir kirpėją. Nes, kaip priminė laidos vedėja A. Žukaitė-Nalivaikienė, tuo laikotarpiu, kai žaidė Amerikoje, I. Sargiūnui to padaryti taip ir nepavyko.

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„Tai bus gera užduotis. Čia daug ir kavinių, ir kirpėjų – dažnai reikia klausti ne kur eiti, o kur neiti. Bandysiu susirasti savo vietas. Žinau, kad Turkijoje populiaru ir tai, jog kirpėjai atvyksta į namus, bet aš savojo dar neradau, reikės paklausinėti vietinių“, – juokėsi krepšininkas.

I. Sargiūnas jau spėjo apsilankyti ir UEFA Čempionų lygos rungtynėse. O kokią komandą jis palaiko ir koks yra krepšininko santykis su futbolu, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

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Kauno „Žalgirio“ rungtynes Eurolygoje šį sezoną rodys TV3, o visas Eurolygos kovas sekite per „Go3“.

Interviu su I. Sargiūnu laidoje „GoŽalgiris“ stebėkite šiandien 19.30 val. per TV3, o iškart po to – Kauno „Žalgirio“ kova prieš Stambulo „Anadolu Efes“.

Praėjusiame sezone Eurolygos lentelėje „Žalgiris“ finišavo 5-oje vietoje, laimėjęs 23 kartus ir 15 kartų suklupęs. 

Ketvirtfinalio serijoje „Žalgiris“ susitiko su „Fenerbahče“, bet į finalo ketvertą nežengė – krito 1-3. 

Tiesiogiai Kauno „Žalgirio“ rungtynes prieš „Anadolu Efes“ žiūrėkite čia: 

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