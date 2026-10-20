Simona Šernė prabilo, dėl ko šiuo metu labiausiai išgyvena jos vaikai: „Labai dažnai matė...“

Šio antradienio laidoje savo jėgas išbandė dainininkė bei vokalo mokytoja Baiba Skurstenė-Serdiukė su dukra Anna, dainininkas Deivis Norvilas su sūnumi Rėjumi ir verslininkė Simona Šernė su savo trynukais Patricija, Emilija ir Herkumi.
Neslepia: dažnai jaučiasi liūdna
Pirmojoje laidos užduotyje vaikams būna užduotas klausimas. Tėvai turi atsakyti, ką galėjo pasakyti jų vaikas. Simonai Šernei buvo užduotas klausimas:
Ką daro mama, kai liūdi?
Vos išgirdusi šį klausimą Simona atskleidė, kad ją tikrai galima pamatyti liūdinčią.
„Ypač pastaruoju metu vaikai labai dažnai matė liūdną mamą. Ir labai dėl to išgyvena. Tai net neįsivaizduoju, ką jie atsakė“, – įspėjo Simona.
Galimi atsakymo variantai:
- Daug kalba telefonu
- Nieko nešneka, tiesiog būna
- Ant visų šaukia
- Liepia užsiimti savo darbais ir nelįsti į akis
„Ne, aš nešaukiu. Jei jie taip pasakys, tai aš pakalbėsiu su jais“, – juokais grasino Simona.
Ji atskleidė, kad kai būna liūdna, tikrai neliepia vaikams prie jos nelįsti. Priešingai, ji mėgsta būti šalia jų, juos apsikabinti.
Nors nežinojo, kurį atsakymą galėjo pasakyti jos vaikai, ji pasirinko pirmąjį variantą – daug kalba telefonu.
Visgi jos trynukai manė kitaip.
Koks buvo teisingas atsakymas, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“.
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