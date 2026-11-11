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Ką tik išsiskyrusiai Simonai Šernei – dar vienas skaudus smūgis: „Aš nebeturiu...“

2026-11-11 12:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-11 12:41
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Verslininkė, nuomonės formuotoja Simona Šernė atskleidė skaudžią tiesą –  po skyrybų su vyru Mindaugu Lipniumi nuo jos nusisuko mama. 

Verslininkė, nuomonės formuotoja Simona Šernė atskleidė skaudžią tiesą –  po skyrybų su vyru Mindaugu Lipniumi nuo jos nusisuko mama. 

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Apie tai S. Šernė prakalbo LNK laidoje „Bus visko“.

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Simona Lipnė

Simona Šernė prabilo apie mamą

Paaiškėjo, kad pati Simonos mama nusprendė nusisukti nuo dukros. 

„Mama parašė man labai ilgą žinutę, kurioje mane išvadino visais įmanomais žodžiais, kuriais tik galima išvadinti dukrą.

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Tiesiog aš nebeturiu mamos ir šis dalykas yra žiaurus, nes mano tėtis yra miręs, o mama – gyva, bet ji po šiai dienai stovinti ne savo dukros pusėje. Tai yra jos pasirinkimas“, – teigė S. Lipnė. 

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Primename, kad S. Šernės ir M. Lipniaus skyrybų byloje buvo padėtas taškas – buvusius sutuoktinius oficialiai išskyrė teismas.

Naujienų portalui tv3.lt moteris patvirtino, kad oficialiai išsiskyrė su buvusiu vyru, trijų bendrų vaikų tėčiu M. Lipniumi.

„Oficialiai išsiskyrėme spalio 14-ąją“, – teigė ji.

Apie skyrybas pora viešai pranešė šių metų vasarą. 

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