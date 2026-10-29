Motinos arbatą užnuodyti bandęs vyras išgirdo teismo verdiktą

Panevėžio apygardos teismas ketvirtadienį pranešė, kad nusikaltimas padarytas Biržų rajone šių metų sausio 18-ąją. Būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kaltinamasis į virdulį su vandeniu įdėjo graužikams naikinti skirtų nuodų „Rodimur pasta“, turinčių veikliosios nuodingos medžiagos difenakumo. Ši medžiaga sutrikdo kraujo krešumą organizme ir, laiku nesuteikus kvalifikuotos medicininės pagalbos, gali sukelti mirtį.
Nuodų kaltinamasis įdėjo žinodamas, kad nukentėjusioji virdulyje esančiu vandeniu įprastai užsigeria kasdien vartojamus vaistus.
Nusikalstamos veikos R. Šimėnas nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios. Nors nukentėjusioji vandens su nuodais išgėrė, pajutusi neįprastą vandens skonį, vartojimą nutraukė, likutį išpylė ir, pastebėjusi neaiškias mėlynas nuosėdas, laiku išsikvietė medicinos pagalbą.
Specialistų išvados patvirtino, kad virdulyje ir puodelyje buvusi medžiaga kėlė realią grėsmę žmogaus gyvybei, tačiau nukentėjusiosios organizme nuodų pėdsakų ar sveikatos sutrikdymo nustatyta nebuvo, nes moteris laiku nustojo gerti užnuodytą vandenį, o medikai atliko skrandžio plovimą.
Nors teismo posėdyje kaltinamasis teigė neturėjęs tikslo nužudyti savo motinos ir aiškino neprisimenantis, kaip nuodai galėjo atsidurti virdulyje, teismas konstatavo, kad „Rimantas Šimėnas sąmoningai įdėjo graužikams naikinti skirtų nuodų į nukentėjusiosios naudojamą virdulį, siekdamas jos mirties“.
Teismas rėmėsi netiesioginių įrodymų visuma – įvykio dieną užfiksuotais liudytojo parodymais apie kaltinamojo išsakytus grasinimus, paties kaltinamojo atliktais veiksmais su nuodais bei specialisto išvadomis.
Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į nebaigtą nusikaltimo stadiją, kilusius padarinius, nukentėjusiosios poziciją bei atsakomybę sunkinančią aplinkybę – veika padaryta būnant apsvaigus nuo alkoholio (nustatytas 2,18 promilės girtumas), kas turėjo tiesioginės įtakos agresyviam kaltinamojo elgesiui.
Įvertinęs ankstesnį smurtinį elgesį ir teistumą už grasinimus tai pačiai nukentėjusiajai, teismas pripažino R. Šimėną recidyvistu.
Teismas patenkino Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį ir priteisė iš R. Šimėno 2 tūkst. eurų nukentėjusiosios gydymo išlaidoms padengti.
Panevėžio apygardos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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