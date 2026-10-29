Apeliacinis teismas išteisino Lukošaitį „čekiukų“ byloje: kaltinimų įrodymai nepakankami

Pirmosios instancijos teismas buvo nustatęs, kad G. Lukošaitis, 2019–2023 metais eidamas tarybos nario pareigas, suklastojo 31 avanso apyskaitą, melagingai jose nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas degalams, nesusijusias su tarybos nario veikla, ir taip pasisavino 1,6 tūkst. eurų, padarydamas savivaldybei turtinę ir neturtinę žalą.
Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį pranešė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nepagrįstai priėmė apkaltinamąjį nuosprendį. Teisėjų kolegijos vertinimu, vien aplinkybė, kad G. Lukošaitis įsigijo skirtingų rūšių ar tos pačios rūšies degalus du kartus tą pačią dieną ar dvi dienas iš eilės, už juos sumokėdamas savo ar sutuoktinės mokėjimo kortelėmis, ar degalus įsigijo kitoje savivaldybėje, nepagrindžia kaltinimo, jog degalai buvo naudoti asmeninėms reikmėms.
Teismas konstatavo, kad nėra duomenų, jog degalus įgijo kiti asmenys, kad atsiskaityta skirtingiems asmenims priklausančiomis mokėjimo kortelėmis, kad degalų nebuvo įmanoma išnaudoti tarybos nario veiklai.
Byloje nustatyta, kad G. Lukošaitis turėjo kelis automobilius, kuriems reikėjo skirtingų rūšių degalų, taip pat naudojosi sutuoktinės nuomojamu automobiliu ir gana aktyviai vykdė tarybos nario pareigas, todėl jis realiai galėjo patirti išlaidas degalams, kurias pirmosios instancijos teismas nepagrįstai įvertino kaip įgytas neteisėtai.
Apeliacinis teismas pažymėjo, kad visos abejonės turi būti vertinamos baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens naudai ir asmens kaltumą turi įrodyti kaltinimą palaikanti prokuratūra, o ne pats asmuo turi įrodyti savo nekaltumą.
Lietuvos apeliacinis teismas sutiko, kad byloje įrodyta, jog G. Lukošaičiui nepagrįstai buvo kompensuotos 49,5 euro išlaidos, patirtos įsigyjant degalus asmeninėms reikmėms, tačiau tokio pobūdžio ir apimties veiksmai nesiekia baudžiamajai atsakomybei būdingo pavojingumo, todėl nekeičia Apeliacinio teismo sprendimo dėl G. Lukošaičio išteisinimo.
Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsiteisėjo jo priėmimo dieną, tačiau kasacine tvarka per tris mėnesius gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
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