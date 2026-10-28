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Šaldytuvų gamintojai „Snaigė“ iškelta bankroto bylą

2026-10-28 15:50 / šaltinis: BNS
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2026-10-28 15:50
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Vienintelei Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojai „Snaigė“ teismas iškėlė bankroto bylą.

Snaigė (BNS nuotr.)

Vienintelei Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojai „Snaigė“ teismas iškėlė bankroto bylą.

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Kauno apygardos teismas trečiadienį tenkino „Snaigės“ vadovo Dariaus Varno prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ir bankroto bylos iškėlimo.

„Teismas sprendžia, jog atsakovės („Snaigės“ – BNS) turtinė padėtis atitinka (...) nemokumo apibrėžimą, nes atsakovė laiku negali vykdyti turtinių prievolių ir turi ilgalaikių neįvykdytų įsipareigojimų“, – rašoma teismo nutartyje.

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Teismo teigimu, nėra duomenų, kad „Snaigės“ finansinė padėtis galėtų pagerėti.

Anot nutarties, „Snaigė“ iš viso turi 8,79 mln. eurų vertės turto, jos ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos – 3,76 tūkst. eurų, o mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai siekia 19,5 mln. eurų.

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Be to, rugpjūčio pabaigoje įmonės nuostoliai siekė kiek daugiau nei 3 mln. eurų.

„Atsakovės („Snaigės“ – BNS) finansinė padėtis nėra gera – nemažą dalį jos turimo turto sudaro trumpalaikis turtas (...), o jos turimi įsipareigojimai kreditoriams ženkliai viršija jos turimą turtą, atsakovės veikla taip pat yra nuostolinga“, – rašoma teismo nutartyje.

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Pasak jos, „Snaigės“ vadovas D. Varnas nurodė, kad bendrovė stengėsi prisitaikyti prie pasikeitusios rinkos situacijos – sumažino gamybos apimtis, orientavosi į didesnės pridėtinės vertės įrangos gamybą, optimizavo veiklos sąnaudas ir darbuotojų skaičių, tačiau restruktūrizavimo tikslų pasiekti nepavyko.

Anot teismo, Alytaus bendrovė nebegali laiku vykdyti mokėtinų prievolių kreditoriams, neturi pakankamai žaliavų didesnės apimties produkcijos gamybai, o tęsiant veiklą esamomis aplinkybėmis būtų generuojami papildomi nuostoliai ir nauji įsipareigojimai.

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Kaip rašė BNS, D. Varnas rugsėjo 30 dieną kreipėsi į Kauno apygardos teismą, kad būtų nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla bei iškelta bankroto byla.

„Snaigė“ spalio pradžioje pranešė turinti daugiau nei 12 mln. eurų finansinių įsipareigojimų kreditoriams, o praėjusiais metais patyrė 0,67 mln. eurų nuostolį.

Bendrovė dėl bankroto atleis visus 190 darbuotojų, tuomet skelbė įmonė. 

Restruktūrizavimo byla „Snaigei“ iškelta 2022 metų rudenį, kai ją per Kipro bendrovę „Sekenora Holdings“ dar valdė Rusijos įmonių grupė „Polair“.

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Kontrolinį „Snaigės“ akcijų paketą 2023 metų rudenį už 0,5 mln. eurų įsigijo Lietuvos skolų valdymo bendrovės „Easy Debt Service“ kontroliuojama įmonė „EDS Invest 3“ bei pradėjo įmonės pertvarką.

Restruktūrizavimo planas pernai buvo dukart koreguojamas siekiant spartinti atsiskaitymus su kreditoriais.

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2025 metais bendrovė tikėjosi pasiekti 13 mln. eurų pardavimus (23 proc. daugiau nei užpernai). Pagal planą, 2026 metais bendrovės pajamos turėjo siekti 20,8 mln., 2027 metais – 26,2 mln. eurų.

Be to, pagal planą 2026–2027 metais tikėtasi gauti atitinkamai 0,7 mln. ir 1,44 mln. eurų grynojo pelno.

Registrų centro duomenimis, 2024 metais „Snaigė“ patyrė 3,24 mln. eurų konsoliduotų nuostolių – 3,8 proc. mažiau nei 2023 metais, pajamos smuko 33,3 proc. iki 11,39 mln. eurų. Praėjusių metų ataskaitos įmonė nėra pateikusi.

„Snaigė“ įkurta 1963 metais, ji galėjo pagaminti apie 550 tūkst. šaldytuvų per metus.

indeliai.lt

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