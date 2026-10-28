Kūdikio pirkimo byla: advokatė ir jos sutuoktinis siekia išteisinimo

Kasaciniais skundais pora siekia panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo jie nuteisti už vaiko pirkimą ar pardavimą. Atsižvelgiant į tai, kad byla yra nevieša, konkretesnė informacija nėra skelbiama.
Advokatė dalyvavo teismo posėdyje Vilniuje su savo gynėja. Po teismo posėdžio Eltos žurnalistei jos bylos nekomentavo. Byla buvo nagrinėjama uždarame teismo posėdyje.
Nuteistoji galvą užsidengė rankomis ir skara, akis slėpė po akiniais ir iš teismo pastato skubiai pasišalino.
Posėdyje dalyvavo tik nuteista advokatė, jos sutuoktinis į teismą neatvyko, jam atstovavo teisininkė.
Valstybės kaltintojas, Generalinės prokuratūros prokuroras Rimas Juodis LAT prašė atmesti nuteistųjų skundus.
Kaip Eltai sakė LAT atstovė spaudai Tautvilė Merkevičiūtė, sprendimas byloje bus skelbiamas gruodžio mėnesį.
Teismas išnagrinėjo kūdikio pirkimo bylą
Portalas „Delfi“ anksčiau rašė, kad teismas Kauno advokatę ir jos sutuoktinį verslininką, anksčiau kandidatavusį į Seimą, nuteisė už vaiko pirkimą ar pardavimą. Bylos duomenimis, pora prieš keletą metų bandė nusipirkti naujagimį, sudarė neteisėtą sandorį su vaiko tuomet besilaukusia mergina.
Kaip skelbta portalo publikacijoje, jauna besilaukianti mergina norėjo nutraukti nėštumą, dėl to atvyko į vieną kliniką, kurioje moteriai gydytoja patarė visgi išnešioti ir pagimdyti kūdikį. Medikė esą minėjo, kad yra šeimų, negalinčių susilaukti vaikų, ir galėtų naujagimiu pasirūpinti.
Bylos duomenimis, kitą dieną su nėščia mergina susisiekė moteris, kuri teigė negalinti susilaukti vaikų. Ji nėščiajai pasiūlė vaiko tėvu įrašyti jos vyrą, kad ši galėtų vėliau įsivaikinti savo vyro vaiką. Besilaukianti moteris sutiko su tokiu pasiūlymu, už tai jai buvo pažadėti ir sumokėti pinigai. Anot „Delfi“, dar iki gimdymo jauna moteris gavo daugiau kaip 10 tūkst. eurų. Nėščia mergina ir minėtų sutuoktinių pora pasirašė susitarimą dėl tėvystės pripažinimo, jį patvirtino pas notarą.
Kaip nurodoma portalo publikacijoje, likus mėnesiui iki gimdymo moteris persigalvojo ir pareiškė, kad vaiko neatiduos, jį augins pati. Po tokios žinios advokatės vyras esą ėmė grasinti kūdikio susilaukusiai moteriai, pas ją namuose po vyro pranešimo lankėsi vaiko teisių apsaugos specialistai. Jauna moteris esą teigė, kad mėgino susitarti su jo kūdikio norėjusia pora, kad ji jiems grąžins iki tol sumokėtus pinigus dalimis. Galiausiai, anot „Delfi“, nesiliaujant grasinimams, jauna moteris kreipėsi į teisėsaugą.
Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijas teismas išteisino sutuoktinius, tačiau apeliacinės instancijos teismas priėmė kitą sprendimą – porą pripažino kaltais vaiko pirkimo ar pardavimo.
Teismas sutuoktiniams skyrė laisvės apribojimą vieneriems metams be intensyvios priežiūros. Jiems uždrausta bendrauti su vaikelį auginančia motina. Sutuoktiniai taip pat įpareigoti sumokėti po 2,5 tūkst. eurų dydžio įmokas į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.
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