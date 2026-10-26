Senolės žodžiai teisme sukrečia: „Paskutinį kartą...“

Teisiamųjų suole Darius N. atsidūrė dėl 2020 m. birželio 5-sios įvykių. Smurtaudamas jis sukėlė savo mamai fizinį skausmą ir nežymiai sutrikdė jai sveikatą. Bylos duomenimis, sūnus medine lazda tyčia sudavė motinai du kartus į ranką, tada puolė ją smaugti.
Teismas nusprendė Darių N. pripažinti kaltu dėl smurto ir paskirti jam laisvės atėmimą 1 metams bei 2 mėnesiams, bausmę atliekant pataisos įstaigoje. Tiesa, šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Skaudūs motinos žodžiai
Teisme apklausiama nukentėjusioji pasakojo, kad kaltinamasis yra jos sūnus. Moteris teigė, kad ji buvo mušama beveik kiekvieną dieną. Nors ir prašė sūnaus taip nesielgti, bet tai nepadėjo. Esą po kiekvienos smulkmenos sekdavo smūgiai kumščiais.
„Sūnus geria, daugiau nei dvejus metus nedirba, visa mano pensija išleidžiama maistui, jis dar ir vogė pinigus su savo sugyventine. Sakiau, kad neleidžiu pas save būti tai sugyventinei, bet niekas manęs neklausė.
Paskutinį kartą mane labai stipriai sumušė, koridoriuje man taip trenkė, kad krisdama atsitrenkiau į stalą. Buvo guzai ant galvos, atvažiavo policija, iškvietė greitąją. Bet laimei viskas gerai tada pasibaigė, nebuvo sulaužyti šonkauliai, tik mėlynės ir guzai galvos srityje“, – teismui pasakojo moteris.
Teisme moteris prisiminė, kaip buvo smaugiama. Įvykio metu jai taip trenkė į kairę ranką, kad iki šiol jaučia skausmą. Moteris teigė, kad ji sūnui nieko pasakyti negali, o kai pabando, tai šis pradeda ją mušti.
Moteris pasakojo, kad jos dukra nebeateina pas ją. Ji pasakė, kad daugiau neatvažiuos, nes kaltinamas (merginos brolis) vis žada, kad užmuš, įžeidinėja visus. Juolab moteris augina dukra ir nenori, kad ši būtų tokioje aplinkoje.
Maždaug prieš metus moters sūnus Darius N. pasiprašė gyventi pas ją vienam mėnesiui į vieno kambario butą. Motina jį priėmė, bet vėliau sūnus atsivedė į jos butą ir savo draugę. Nuo to laiko praėjo jau daugiau nei metai.
O dabar jie dviese moteriai neduoda ramiai gyventi ir ilsėtis, nuolat girtauja, nesiruošia kraustytis, taip pat sūnus niekur nedirba, ir net neieško jokio darbo. Tą 2020 m. birželio 5-ąją, grįžęs namo sūnus, kaip visada neblaivus, pradėjo vėl prašyti jos pinigų alkoholiui.
Moteris atsakė jam, kad pinigų neturi, jog visus jau vakar jam atidavė. Paskui sūnus pradėjo jai priekaištauti dėl to, kad neiškepė jam bulvių, jog košė, kurią išvirė, jam nepatinka. Vėliau paėmus jos vaikščiojimo lazdą, be kurios ji negali vaikščioti, pradėjo ją mušti.
Moteris prašė teismo imtis veiksmų, kadangi ji nebegali taip gyventi. Moteris pasakojo, kad bijo dėl savo sveikatos ir gyvybės. Kai grįžta namo neblaivus, jos sūnus nuolat grasina jai susidorojimu. Moters nuomone, jos sūnui skubiai reikia gydymo, kitaip gali atsitikti nelaimė.
Kaltės nepripažino
Kaltinamasis Darius N., apklausiamas teisme, savo kaltės dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo nepripažino. Jis pasakojo, kad tikriausiai viskas įvyko kaltinime nurodytu laiku. Darius N. esą miegojo ant lovos, buto pagrindiniame kambaryje.
Kadangi ant lovos atsigulė ir užmigo apsirengęs, motina jį ėmė su lazda baksnoti. Lazda yra skirta vaikščiojimui. Kadangi jis buvo išgėręs, vyras esą tik numušė tą lazdą. Anot jo, nebent tada lazda galėjo užgauti motinai ranką.
Tą dieną jis su draugu gėrė degtinę, alų. Jis buvo apsvaigęs, todėl ir nuėjo miegoti. Darius N. teigė, kad kiekvienas žmogus gali būti agresyvus, jei jam kažką skauda. Kaltinamasis pasakojo, kad motina stovėjo prie jo, keikė jį, o jis gulėjo ir nieko nesakė.
Po įvykio jis išėjo iš namų, kad nesipyktų, nes jam tai esą nusibodo. Smurtautojas teigė, kad jo mama yra senyvo amžiaus ir ji vos gali pastovėti. Vis dėlto, teismas nepatikėjo smurtavusiu vyru ir nuteisė jį realiu laisvės atėmimu.
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