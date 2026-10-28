Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Arbitražo ginčams su „Belaruskalij“ ir „Hasenberg“ – dar beveik 0,7 mln. eurų advokatų išlaidoms

2026-10-28 14:12 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-28 14:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Tęsiantis tarptautinio arbitražo ginčams dėl Lietuvos sprendimo drausti baltarusiškų trąšų tranzitą, šaliai bylose atstovaujančių teisininkų paslaugoms skirta dar 691 tūkst. eurų.

Baltarusiškos trąšos (nuotr. stop kadras)

Tęsiantis tarptautinio arbitražo ginčams dėl Lietuvos sprendimo drausti baltarusiškų trąšų tranzitą, šaliai bylose atstovaujančių teisininkų paslaugoms skirta dar 691 tūkst. eurų.

REKLAMA
0

Pagal projektą, kuriam Vyriausybė pritarė trečiadienį, šios valstybės vardu pasiskolintos lėšos 2026–2028 metų biudžete skiriamos Susisiekimo ministerijai.

Ši atstovauja Lietuvai prieš ją inicijuotuose investicinio arbitražo procesuose su Baltarusijos valstybine kalio trąšų gamintoja „Belaruskalij“ bei verslininko Igorio Udovickio netiesiogiai kontroliuojama Šveicarijos įmone „Hasenberg“, kurios valdoma bendrovė vykdo krovos veiklą Klaipėdos uoste.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lėšos skiriamos už šių metų balandžio–birželio mėnesiais suteiktas teisines paslaugas, iš viso 318,1 tūkst. eurų – procese su „Hasenberg“, 372,9 tūkst. eurų – su „Belaruskalij“.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo 2023 m. Susisiekimo ministerijai teisinio atstovavimo paslaugoms šiose arbitražo bylose apmokėti jau skirta 4,93 mln. eurų

REKLAMA

Baltarusijos valstybinė kalio trąšų gamintoja ginčija patyrusi didelius nuostolius po to, kai nuo 2022 m. vasario Lietuva sustabdė trąšų tranzitą, turėjusį vykti dar beveik metus.

Hagoje įsikūrusio nuolatinio arbitražo teismo duomenimis, užpernai gruodžio pradžioje „Belaruskalij“ pateiktu ieškiniu iš Lietuvos siekiama prisiteisti apie 11,8 mlrd. eurų siekiančius nuostolius.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu žiniasklaida skelbė, kad „Hasenberg“ arbitraže bandys įrodyti, kad sustabdydama kalio trąšų tranzitą iš Baltarusijos valstybė sukėlė žalą „Hasenberg“ ir kitai I. Udovickio bendrovei „Gargždų geležinkelis“, įmonė esą gali siekti prisiteisti apie 15 mlrd. eurų siekiančius nuostolius.

Verslininkas yra Latvijoje registruotos bendrovės „Fortis Asset Management“ naudos gavėjas, kuriai priklauso 100 proc. „Hasenberg“ akcijų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Europos Sąjunga (ES) sankcijas baltarusiškoms trąšoms įvedė 2022 m., jų galiojimas šiuo metu pratęstas iki 2027 m. vasario 28 d. – šio draudimo laikosi ir Lietuva, nacionalinius ribojimus taip pat įvedusi dar 2022 m.

JAV ankstesnės administracijos įvestas sankcijas Baltarusijai šiemet atšaukė, Minskui paleidus dalį politinių kalinių, nuo to laiko JAV pasiuntinys ne kartą lankėsi Minske. JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra sakęs, kad Vašingtonas rengia „didelį susitarimą“ dėl baltarusiško kalio pirkimo.

REKLAMA

Visgi, nors trąšų tranzitas per Lietuvą yra sankcionuotas, ES susitarimai nedraudžia tokiu būdu gabenti baltarusiškų grūdų ir jų eksportuoti Baltijos valstybių uostus.

Šiuo metu ieškoma galimybių riboti šių žemės ūkio kultūrų pervežimus, teigiama, kad dalis grūdų gali būti pavogta iš Rusijos laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų