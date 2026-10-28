Arbitražo ginčams su „Belaruskalij“ ir „Hasenberg“ – dar beveik 0,7 mln. eurų advokatų išlaidoms

Pagal projektą, kuriam Vyriausybė pritarė trečiadienį, šios valstybės vardu pasiskolintos lėšos 2026–2028 metų biudžete skiriamos Susisiekimo ministerijai.
Ši atstovauja Lietuvai prieš ją inicijuotuose investicinio arbitražo procesuose su Baltarusijos valstybine kalio trąšų gamintoja „Belaruskalij“ bei verslininko Igorio Udovickio netiesiogiai kontroliuojama Šveicarijos įmone „Hasenberg“, kurios valdoma bendrovė vykdo krovos veiklą Klaipėdos uoste.
Lėšos skiriamos už šių metų balandžio–birželio mėnesiais suteiktas teisines paslaugas, iš viso 318,1 tūkst. eurų – procese su „Hasenberg“, 372,9 tūkst. eurų – su „Belaruskalij“.
Nuo 2023 m. Susisiekimo ministerijai teisinio atstovavimo paslaugoms šiose arbitražo bylose apmokėti jau skirta 4,93 mln. eurų
Baltarusijos valstybinė kalio trąšų gamintoja ginčija patyrusi didelius nuostolius po to, kai nuo 2022 m. vasario Lietuva sustabdė trąšų tranzitą, turėjusį vykti dar beveik metus.
Hagoje įsikūrusio nuolatinio arbitražo teismo duomenimis, užpernai gruodžio pradžioje „Belaruskalij“ pateiktu ieškiniu iš Lietuvos siekiama prisiteisti apie 11,8 mlrd. eurų siekiančius nuostolius.
Tuo metu žiniasklaida skelbė, kad „Hasenberg“ arbitraže bandys įrodyti, kad sustabdydama kalio trąšų tranzitą iš Baltarusijos valstybė sukėlė žalą „Hasenberg“ ir kitai I. Udovickio bendrovei „Gargždų geležinkelis“, įmonė esą gali siekti prisiteisti apie 15 mlrd. eurų siekiančius nuostolius.
Verslininkas yra Latvijoje registruotos bendrovės „Fortis Asset Management“ naudos gavėjas, kuriai priklauso 100 proc. „Hasenberg“ akcijų.
Europos Sąjunga (ES) sankcijas baltarusiškoms trąšoms įvedė 2022 m., jų galiojimas šiuo metu pratęstas iki 2027 m. vasario 28 d. – šio draudimo laikosi ir Lietuva, nacionalinius ribojimus taip pat įvedusi dar 2022 m.
JAV ankstesnės administracijos įvestas sankcijas Baltarusijai šiemet atšaukė, Minskui paleidus dalį politinių kalinių, nuo to laiko JAV pasiuntinys ne kartą lankėsi Minske. JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra sakęs, kad Vašingtonas rengia „didelį susitarimą“ dėl baltarusiško kalio pirkimo.
Visgi, nors trąšų tranzitas per Lietuvą yra sankcionuotas, ES susitarimai nedraudžia tokiu būdu gabenti baltarusiškų grūdų ir jų eksportuoti Baltijos valstybių uostus.
Šiuo metu ieškoma galimybių riboti šių žemės ūkio kultūrų pervežimus, teigiama, kad dalis grūdų gali būti pavogta iš Rusijos laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų.