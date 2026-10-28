Tūkstančiams gyventojų – žinia dėl skaitiklių: štai ką turite padaryti

Net jei per mėnesį karšto vandens nebuvo vartojama, rodmenis pateikti vis tiek reikia. Nuotoliniu būdu nuskaitomų išmaniųjų skaitiklių rodmenų deklaruoti patiems nereikia.
Rodmenis pateikite laiku
Jei bute ar kitose patalpose įrengti mechaniniai karšto vandens skaitikliai, jų rodmenis gyventojai turi deklaruoti patys kiekvieną mėnesį.
Tai padaryti reikia nuo mėnesio 21 dienos iki paskutinės jo dienos. Klientai karšto vandens suvartojimą bute turi deklaruoti einamojo mėnesio paskutinėmis dienomis tam, kad konkrečiame pastate suvartotos šilumos kiekis būtų kuo tiksliau paskirstytas.
Net jei per mėnesį karšto vandens nevartojote, rodmenis pateikti vis tiek būtina. Tokiu atveju laukelyje „IKI“ reikia įrašyti tą patį skaičių, kuris nurodytas laukelyje „NUO“.
„Šiuo metu turime apie 70 000 karšto vandens skaitiklių, kurie nėra nuskaitomi nuotoliniu būdu ir mūsų klientai vis dar turi deklaruoti rodmenis. Jų kas mėnesį laiku nepateikia vidutiniškai 4 000 klientų.
Sąskaitos klientams visuomet apskaičiuojamos už faktinį suvartotą vandens kiekį, tad reguliarus rodmenų deklaravimas padeda užtikrinti, kad sąskaitų suma būtų tiksli.
Todėl gyventojams svarbu nepamiršti šios pareigos net ir tuomet, kai karšto vandens vartojimas nepasikeičia arba jo visai nėra“, – situaciją apžvelgia l. e. p. „Gijų“ Klientų komandos vadovė Jurga Strelkovė.
Jei rodmenys nepateikiami iki nurodyto termino, suvartotas karšto vandens kiekis gali būti apskaičiuojamas pagal teisės aktuose numatytą normatyvų taikymą.
Mažiau rūpesčių klientams
Teisės aktai karšto vandens tiekėjus įpareigoja daugiabučiuose namuose sumontuoti karšto vandens skaitiklius.
„Gijos“ aptarnauja daugiau nei 220 tūkst. klientų ir didžioji dauguma jų už karšto vandens suvartojimą jau atsiskaito pagal išmaniųjų skaitiklių rodmenis. Gyventojams, kurių būstuose įrengti tokie skaitikliai, jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia.
Duomenys nuskaitomi nuotoliniu būdu, todėl kas mėnesį nebereikia prisiminti deklaravimo termino ir rankiniu būdu pateikti skaitiklio rodmenų.
Šie sertifikuoti skaitikliai atitinka atsiskaitomiesiems apskaitos prietaisams taikomus ES standartus, kartu jie yra itin tikslūs.
„Siekiame, kad naudotis mūsų paslaugomis gyventojams būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Nuotolinis rodmenų nuskaitymas leidžia tiksliai fiksuoti individualų karšto vandens suvartojimą ir sumažina gyventojams tenkančių kasdienių rūpesčių.
Todėl nuosekliai keičiame mechaninius skaitiklius į išmaniuosius ir siekiame, kad šia galimybe galėtų naudotis vis daugiau mūsų klientų“, – pabrėžia J. Strelkovė.
Šiuo metu Vilniuje yra įrengta 211 tūkst. nuotoliniu būdu nuskaitomų skaitiklių. „Gijos“ planuoja iki 2029 metų pabaigos visame Vilniuje turėti vien tik išmaniuosius skaitiklius. Bendras jų skaičius turėtų siekti apie 280 tūkst. Skaitikliai gyventojams keičiami etapais.
Skaitiklius būtina keisti ir dėl metrologinės patikros
Gyventojams taip pat svarbu žinoti, kad karšto vandens skaitiklių metrologinė patikra galioja šešerius metus. Išmaniesiems karšto vandens skaitikliams taikomi du metrologijos ciklai, t. y. jų veikimo terminas siekia 12 metų.
Už karšto vandens skaitiklio metrologinę patikrą ir jo keitimą gyventojams mokėti nereikia. Gavus pranešimą apie planuojamą skaitiklio keitimą bute ar kitose patalpose, prašoma suderinti meistro atvykimo laiką pranešime nurodytais kontaktais.
Įrengus išmanųjį nuotoliniu būdu nuskaitomą karšto vandens skaitiklį, jo aptarnavimo kasmėnesinis mokestis už vieną prietaisą siekia 0,70 Eur be PVM arba 0,85 Eur su 21 proc. PVM.
Primenama, kad suvartoto karšto vandens rodmenis galima deklaruoti „Gijų“ savitarnos svetainėje, interneto banke bei sąskaitų apmokėjimo vietose.
Klientai, kurių namuose yra įrengti išmanieji skaitikliai, realų karšto vandens suvartojimą gali stebėti pačiame skaitiklyje, apsilankę „Gijų“ savitarnoje arba tiesiog sulaukę bendrovės mokėjimo pranešimo.