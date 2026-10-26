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Daliai elektromobilių vairuotojų – naujas mokestis: bus taikomas po įkrovimo

2026-10-26 10:42 / šaltinis: ELTA
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2026-10-26 10:42
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Viešajame „Ignitis ON“ elektromobilių įkrovimo tinkle Lietuvoje pradedamas taikyti mokestis laiku neužbaigus įkrovimo sesijos. 

Įkrovimo stotelė (nuotr. Giedriaus Matulaičio)

Viešajame „Ignitis ON“ elektromobilių įkrovimo tinkle Lietuvoje pradedamas taikyti mokestis laiku neužbaigus įkrovimo sesijos. 

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Pasak „Ignitis ON“, taip siekiama paskatinti vairuotojus greičiau patraukti įkrautą elektromobilį, kad įkrovimo prieigomis sklandžiau galėtų naudotis kiti. 

Baigus įkrauti elektromobilį, vairuotojui bus suteikta 15 minučių sugrįžti prie transporto priemonės, atjungti įkrovimo jungtį ir užbaigti sesiją. Praėjus šiam laikui, prie greitojo ir itin greitojo įkrovimo (DC ir HPC) jungčių bus pradėtas skaičiuoti 0,10 Eur už minutę mokestis. 

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„Augant elektromobilių skaičiui, didėja ir įkrovimo prieigų užimtumas. Vairuotojams svarbu ne tik greitai  įsikrauti, bet ir atvykus rasti laisvą vietą. Penkiolikos minučių laikotarpis suteiks pakankamai laiko sugrįžti prie elektromobilio ir užbaigti sesiją, o greičiau atlaisvintos vietos leis įkrovimo tinklu patogiau naudotis visiems“, – pranešime spaudai cituojamas greitojo elektromobilių įkrovimo tinklo „Ignitis ON“ vadovas Eimantas Balta. 

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Mokestis bus taikomas visame „Ignitis ON“ tinkle Lietuvoje prie DC ir HPC jungčių, kai elektromobilio baterija bus visiškai įkrauta ir bus praėjęs 15 minučių laikotarpis. 

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Kol elektromobilio baterija bus įkraunama, papildomas mokestis nebus skaičiuojamas. Pasibaigus įkrovimui, vairuotojas turės 15 minučių užbaigti sesiją ir patraukti transporto priemonę. 

„Ignitis ON“ programėlėje vairuotojai gali stebėti įkrovimo sesijos būseną. Įjungus iššokančiuosius pranešimus, programėlė informuos apie įkrovimo eigą ir padės laiku sugrįžti prie automobilio. 

Šiuo metu „Ignitis ON“ valdo daugiau nei 2,1 tūkst. elektromobilių įkrovimo taškų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tinklas apima 98 proc. Lietuvos teritorijos, todėl beveik visoje šalyje artimiausią „Ignitis ON“ įkrovimo stotelę galima rasti ne didesniu nei 30 kilometrų atstumu. 

indeliai.lt

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