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Finansų viceministras pasakė, ar svarsto grąžinti PVM lengvatą maitinimo verslui

2026-10-21 13:25 / šaltinis: BNS
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2026-10-21 13:25
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Maitinimo verslui toliau prašant grąžinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą finansų viceministras dar kartą pareiškė, kad per pandemiją įvesta lengvata buvo laikina ir jos grąžinti nesvarstoma.

Lauko kavinės (ELTA nuotr.)

Maitinimo verslui toliau prašant grąžinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą finansų viceministras dar kartą pareiškė, kad per pandemiją įvesta lengvata buvo laikina ir jos grąžinti nesvarstoma.

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„Ištiko covidas – tai yra kritinė situacija, kurios niekas negalėjome prognozuoti ir valstybė turėjo susitelkti, kad šitą situaciją suvaldytų. Tai buvo laikina priemonė ir turime tai suprasti“, – Seimo Ekonomikos ir inovacijų komiteto posėdyje trečiadienį teigė Kęstutis Kvaraciejus.

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Jis pabrėžė, kad mokesčių lengvatos turi būti taiklios ir duoti efektą.

„Ar jūs kažkada svarstėte, kiek valstybė išleidžia mokestinėms lengvatoms? Apie 4 mlrd. eurų kasmet skiriama. Mokestinės lengvatos turi būti taiklios, tikslios, jos turi duoti efektą. (...) Imdami kažkokią taškinę nuolaidą, mes šiek tiek iškreipiame visą mokestinę sistemą“, – aiškino viceministras.

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Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė Evalda Šiškauskienė tikino, jog pritaikius lengvatą biudžetas surinktų daugiau lėšų per kitus mokesčius.

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„Mes matome, kad tai bus labai laikinas gal 60 ar 19 mln. eurų (nuostolis biudžetui – BNS), nes grįš per kitus (mokesčius – BNS) ir kitais metais jau bus pliusas biudžetui. Dabar nesurenkamas pelno mokestis, mes puikiai matome, koks yra šešėlis – dar kažkiek milijonų“, – komiteto posėdyje sakė E. Šiškauskienė.

„Vienų metų bus labai nedidelis nuostolis biudžetui, kuris kitais metais bus į pliusą per kitus mokesčius – per GPM, per „Sodrą“, per pelno mokesčius. Tą parodė covido laikotarpis“, – pridūrė ji.

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Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Viešosios politikos sprendimų ir duomenų analizės grupės vadovas Titas Budreika teigė, kad PVM lengvata paskatintų maitinimo sektoriaus plėtrą, bet kainų ilguoju laikotarpiu nesumažintų.

„Tai yra priemonė, kuri leidžia padidinti pelno maržas restoranų sektoriuje dviem-tim procentiniais punktais, bet tai nėra tinkama priemonė skatinti paklausą ar mažinti kainas, – kalbėjo T. Budreika. – Jeigu valstybė nusprendžia, kad šitas sektorius yra svarbus, tai yra gera priemonė paskatinti sektoriaus plėtrą, bet tai nėra gera priemonė mažinti kainas.“

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Buvusi premjerė Inga Ruginienė ir buvęs finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ne kartą kartojo, kad neketinama grąžinti PVM lengvatos restoranams.

Nuo 2021 metų galiojęs 9 proc. PVM tarifas maitinimo verslui 2024 metų pradžioje buvo panaikintas, o jo nepratęsus galioja standartinis 21 proc. tarifas.

„Creditreform Lietuva“ 2025-ųjų apžvalga rodo, kad Lietuvoje pernai iš šio verslo pasitraukė žinomos maitinimo įstaigos bei dešimtmečius veikusios bendrovės.

Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta per aštuonis šių metų mėnesius, palyginti su pernai tuo pat laiku, augo 4,6 proc. iki 1,3 mlrd. eurų.

indeliai.lt

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