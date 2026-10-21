NMA nutraukia paramos sistemos atnaujinimo sutartį su „iTree Lietuva“ ir „ISense technologies“

Toks sprendimas priimtas po to, kai per 2023 metais pasirašytos ir vėliau pasiektos taikos sutarčių nustatytą galutinį terminą nebuvo tinkamai įvykdyti įsipareigojimai, pranešė NMA.
Anot pranešimo, pasibaigus pradiniam dvejų metų įsipareigojimų įvykdymo terminui šalys siekė išspręsti nesutarimus – pernai teismo patvirtinta taikos sutartimi buvo nustatytas papildomas laikas, pagal kurį darbai turėjo būti atlikti iki šių metų kovo 23 dienos.
Tačiau iki tol visi numatyti darbai nebuvo tinkamai užbaigti ir perduoti NMA, todėl balandį agentūra informavo įmones apie esminį sutarties pažeidimą ir pareiškė reikalavimus dėl netesybų.
Kaip BNS nurodė NMA, bendrovės per dvejus metus nuo sutarties pasirašymo įsipareigojo įdiegti modernizuotą sistemą, o per kitus trejus metus – teikti garantinės priežiūros ir vystymo paslaugas.
„Sutartyje buvo numatytas 60 mėnesių bendras galiojimo laikotarpis, tačiau tai nereiškė, kad tiekėjui buvo suteikti penkeri metai ŽŪPAIS modernizavimui ir įdiegimui užbaigti“, – komentare BNS teigė agentūra.
Pasak NMA, sutartiniai įsipareigojimai nebuvo tinkamai įvykdyti net per papildomai suteiktą laiką, todėl buvo pradėtas vienašalis sutarties nutraukimo procesas, o ji nutraukiama laikantis numatyto 14 dienų išankstinio įspėjimo termino.
„NMA siekia užtikrinti, kad jau sukurti ŽŪPAIS komponentai, techniniai sprendimai ir dokumentacija būtų išsaugoti bei tinkamai įvertinti, o tolesni sprendimai dėl sistemos užbaigimo būtų priimami atsakingai, atsižvelgiant į technines galimybes, finansines pasekmes ir viešąjį interesą“, – teigiama pranešime.
onkreti ginčytina suma bus nustatyta atsižvelgiant į visas faktines ir teisines aplinkybes, reikšmingas sutarties nutraukimo procedūroje.
Kaip rašė BNS, konkursą modernizuoti sistemą laimėjo „iTree Lietuva“ ir „ISense technologies“, su kuriomis 2023 metų kovo 10 dieną buvo pasirašyta 8 mln. eurų (su PVM) vertės penkerių metų trukmės sutartis.
Teigta, jog įdiegus naują sistemą padidės efektyvumas bei sumažės klaidų, bus mažesni administravimo kaštai, padidės procesų skaidrumas.