JAV kalba apie mažesnį įsitraukimą į Europos gynybą: Kubilius pasigenda Lietuvos aktyvumo

„Tokios šalys kaip Lietuva, Baltijos šalys, kaip kai kurios kitos centrinės Europos valstybės, kurios nėra pačios didžiausios savo dydžiu ir savo kariniais pajėgumais Europos valstybės, jos turėtų būti ypač susirūpinusios, kad Europos kolektyvinės gynybos pajėgumai būtų kiek galima stipriau išvystomi atsižvelgiant į tai, kad amerikiečiai mažins savo buvimą Europoje“, – antradienį LRT radijui sakė A. Kubilius.
„Tai aš negirdžiu iš Lietuvos būtent tokio susirūpinimo ir negirdžiu Lietuvos aktyvaus dalyvavimo tose diskusijose, kurios dabar vyksta Europoje dėl būsimos gynybos architektūros, dėl vadinamo europinio NATO padalinio ar europinės NATO kolonos“, – pabrėžė eurokomisaras.
JAV peržiūri pajėgų dislokavimą Europoje
Kaip skelbta anksčiau, Pentagonas šiuo metu atlieka šešis mėnesius trunkančią JAV karinių pajėgų dislokavimo Europoje peržiūrą, kuria siekiama didesnę atsakomybę už konvencinę gynybą perduoti NATO sąjungininkėms Europoje. Peržiūrą numatoma baigti gruodį.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau teigė, kad nepaisant to, jog JAV karių skaičius Europoje mažėja, labai didelis pliusas, kad dalis jų rotacijos principu ir toliau bus dislokuota būtent Lietuvoje. Pasak jo, tai galima laikyti savotišku paskatinimu Lietuvai.
Jis taip pat pripažino, kad JAV pajėgų Europoje mažėjimas iš dalies susijęs su Vašingtono siunčiamu signalu, kad Europos šalys turi prisiimti daugiau atsakomybės už savo saugumą.
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