Drono sprogimo vietoje dirba pareigūnai: iš institucijų – naujausia žinia

Pirmadienio rytą drono sprogimo vietoje dirba pareigūnai. Tuo tarpu teisėsaugos institucijos praneša, kad incidentas bus vertinamas anksčiau teisėsaugos pradėtame tyrime dėl galimų karo nusikaltimų Ukrainoje.
„Medžiaga (apie incidentą dėl drono – ELTA) pridėta prie jau anksčiau pradėto ir vykdomo ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos Federacijos agresijos prieš Ukrainą, kitų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, padarytų Ukrainoje“, – Eltai sakė Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis.
Savo ruožtu prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, jog Lietuva turi pagrįstų duomenų, kad šalies teritorijoje nukritęs dronas kirto Lenkijos ir Lietuvos sieną.
„Labai vienareikšmiškai galiu pasakyti, mes turime pagrįstų duomenų, kad dronas kirto Lenkijos sieną“, – BNS pirmadienį sakė D. Matulionis.
Taip jis komentavo portalo „Polsatnews“ pranešimą, kuriame, remiantis šaltiniais Lenkijos gynybos ministerijoje, teigiama, kad dronas buvo paleistas iš Lietuvos teritorijos, maždaug už 30 kilometrų nuo Lenkijos sienos, ir nebuvo įskridęs į Lenkijos oro erdvę.
„Vėlgi, nepasitikėkime, kad yra kažkas kažkur paskelbta. Tokių visokių melagienų tiek daug yra dabar. Mes kol kas oficialios lenkų informacijos neturime, todėl sakyčiau, kad nereikėtų sureikšminti šito teiginio“, – kalbėjo šalies vadovo patarėjas.
Drono nuolaužos apgadino automobilį
Sekmadienio rytą, po 7 val., Panevėžio, Šiaulių apskrityse dėl į šalies oro erdvę įskridusio objekto buvo paskelbtas raudonas oro pavojus, maždaug po valandos jis buvo atšauktas.
Kaip rašė BNS, nukritusio drono dalys vėliau buvo rastos Pasvalio rajono savivaldybėje, Juodžionių kaime. Skraidyklei sprogus, jos nuolaužos apgadino civilinį automobilį, žmonės nesužeisti.
Apie dar vieną incidentą tos pačios dienos naktį pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius – bandyta padegti įmonės Vilniuje patalpas, kuriose veiklą vykdo amerikiečių įmonė „SpaceX“.
Vyriausybės vadovas šį incidentą sieja su Rusijos prieš Europą vykdomu hibridiniu karu. Anot jo, bandyta padegti įmonės teritorijoje esančias devynias palydovines antenas, valdymo bloką.
Dėl bandymo padegti įrangą pradėtas ikiteisminis tyrimas.
D. Matulionis teigė, kad didelė tikimybė, kad už šio incidento stovi Rusija, tačiau „šimtaprocentinio patvirtinimo ir atribucijos“ Lietuvos pareigūnai kol kas neturi.
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