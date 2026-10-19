Iš prezidentūros – žinia dėl drono: „Kirto Lenkijos sieną“

„Labai vienareikšmiškai galiu pasakyti, mes turime pagrįstų duomenų, kad dronas kirto Lenkijos sieną“, – BNS pirmadienį sakė D. Matulionis.
Taip jis komentavo portalo „Polsatnews“ pranešimą, kuriame, remiantis šaltiniais Lenkijos gynybos ministerijoje, teigiama, kad dronas buvo paleistas iš Lietuvos teritorijos, maždaug už 30 kilometrų nuo Lenkijos sienos, ir nebuvo įskridęs į Lenkijos oro erdvę.
„Vėlgi, nepasitikėkime, kad yra kažkas kažkur paskelbta. Tokių visokių melagienų tiek daug yra dabar. Mes kol kas oficialios lenkų informacijos neturime, todėl sakyčiau, kad nereikėtų sureikšminti šito teiginio“, – kalbėjo šalies vadovo patarėjas.
Kaip rašė BNS, dronas į Lietuvą įskrido sekmadienį ryte. Nukritusio drono dalys vėliau buvo rastos Pasvalio rajono savivaldybėje, Juodžionių kaime. Skraidyklei sprogus, jos nuolaužos apgadino civilinį automobilį, žmonės nesužeisti.
Apie dar vieną incidentą tos pačios dienos naktį pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius – bandyta padegti įmonės Vilniuje patalpas, kuriose veiklą vykdo amerikiečių įmonė „SpaceX“.
Vyriausybės vadovas šį incidentą sieja su Rusijos prieš Europą vykdomu hibridiniu karu. Anot jo, bandyta padegti įmonės teritorijoje esančias devynias palydovines antenas, valdymo bloką.
Dėl bandymo padegti įrangą pradėtas ikiteisminis tyrimas.
D. Matulionis teigė, kad didelė tikimybė, kad už šio incidento stovi Rusija, tačiau „šimtaprocentinio patvirtinimo ir atribucijos“ Lietuvos pareigūnai kol kas neturi.
„Vyksta tyrimas. Realiai tai, kas įvyko Bulgarijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje, yra labai panašu, todėl beveik akivaizdu, kad siekis buvo apriboti „Starlink“ prieigą Ukrainos poreikiams, kadangi mūsų tas punktas irgi dengia iš esmės savo padengiamumu. Tyrimas vyksta, kol kas tikrai negalime kažką konkretaus pasakyti, nes galbūt tai gali pakenkti (tyrimui – BNS)“, – dėstė prezidento patarėjas.
Jis teigė, kad įskridusio drono ir bandymo padegti įmonę sieti nereikėtų.
„Tiesiog sutapimas“, – sakė D. Matulionis.
Kaip skelbė BNS, praėjusią savaitę pranešta, kad Bulgarijos institucijos tiria pranešimą, kad kelios antenos, naudojamos ryšiui su „Starlink“ palydovų tinklu, buvo tyčia padegtos.
Praėjusį mėnesį gaisras kilo „Starlink“ palydovinio ryšio stotyje centrinėje Lenkijoje, o šalies skaitmeninių reikalų ministras šį gaisrą pavadino sabotažo aktu.
Vokietijos policija dėl gaisro Lenkijoje sulaikė tris vyrus ir moterį, o premjeras Donaldas Tuskas šį incidentą apibūdino kaip „hibridinio karo veiksmą“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.