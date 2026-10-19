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PAGD: dėl dronų pavojaus sekmadienį buvo pasirengta sirenų aktyvavimui

2026-10-19 10:25 / šaltinis: ELTA
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2026-10-19 10:25
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), sekmadienį gavęs informacijos apie poreikį perspėti gyventojus, ėmėsi pasirengimo galimam sirenų aktyvavimui.

Gyventojų perspėjimo sirenos testavimas. Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (34)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), sekmadienį gavęs informacijos apie poreikį perspėti gyventojus, ėmėsi pasirengimo galimam sirenų aktyvavimui.

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„Buvo aktyvuota centralizuotų sirenų valdymo sistema – tai įprasta pasirengimo procedūra, kad prireikus sirenos galėtų būti nedelsiant įjungtos. Taip pat telefonu susisiekta su savivaldybių atstovais, atsakingais už necentralizuotų sirenų įjungimą, kad jie taip pat būtų pasirengę aktyvuoti sirenas, jei toks sprendimas būtų priimtas“, – skelbė PAGD.

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Anot departamento, vertinant situaciją, buvo atsižvelgta į gaunamą gyventojų informaciją ir pranešimus apie galimai skraidantį droną, kurio buvimo vieta sparčiai keitėsi.

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Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, PAGD kartu su atsakingomis institucijomis priėmė sprendimą gyventojų perspėjimą vykdyti greičiausiai juos pasiekiančia priemone – perspėjimo pranešimais į mobiliuosius telefonus. Anot departamento, ši priemonė leidžia ne tik informuoti konkrečios teritorijos gyventojus apie galimą pavojų, galimus pasikeitimus, bet ir pateikti aiškias rekomendacijas, kaip elgtis.

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(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Drono sprogimo vieta Pasvalio rajone

„Taigi, sirenų tinklas buvo parengtas galimam panaudojimui, tačiau, įvertinus konkrečią situaciją ir jos dinamiką, gyventojų perspėjimui buvo pasirinkti pranešimai į mobiliuosius telefonus“, – rašoma PAGD pranešime.

Paskelbus raudoną oro pavojaus lygį, gyventojams perspėti be pranešimų į mobiliuosius telefonus papildomai gali būti pasitelktas ir Lietuvoje įrengtas sirenų tinklas. Sprendimas dėl jų panaudojimo priimamas individualiai, įvertinus konkrečias aplinkybes.

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Lietuvoje veikia centralizuotos ir necentralizuotos sirenos. Centralizuotas sirenas nuotoliniu būdu gali aktyvuoti tuo metu budintys PAGD darbuotojai, o už necentralizuotų sirenų įjungimą atsakingi paskirti savivaldybių atstovai.

Dėl perspėjimo pranešimų siuntimo į mobiliuosius telefonus

PAGD teigė, kad gyventojų perspėjimas apie oro pavojų vykdomas pagal aiškiai reglamentuotą, iš anksto su Lietuvos kariuomene ir Nacionaliniu krizių valdymo centru (NKVC) suderintą veiksmų algoritmą. Jame apibrėžtos kiekvienos institucijos funkcijos ir atsakomybės.

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Poreikį konkrečios teritorijos gyventojams išsiųsti perspėjimo pranešimą inicijuoja Lietuvos kariuomenė. Gavęs šią informaciją, PAGD pranešimo tekstą suderina su NKVC. Tam yra iš anksto parengti keli skirtingus oro pavojaus lygius atitinkantys pranešimų šablonai, o NKVC nurodo, kurį iš jų naudoti. Suderinus pranešimo turinį, PAGD organizuoja jo siuntimą Lietuvos kariuomenės nurodytos teritorijos gyventojams.

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Sekmadienio rytą, 6.44 val., Lietuvos kariuomenė susisiekė su PAGD ir, vadovaudamasi nustatytu algoritmu, nurodė Kauno apskrities gyventojams išsiųsti perspėjimo pranešimą apie geltoną oro pavojaus lygį.

Vėliau, vadovaujantis tuo pačiu algoritmu, Lietuvos kariuomenė inicijavo perspėjimo pranešimų siuntimą Šiaulių ir Panevėžio apskričių gyventojams. Pirmiausia buvo nurodyta išsiųsti pranešimus apie geltoną oro pavojaus lygį, vėliau – aktyvuoti pranešimų apie raudoną oro pavojaus lygį siuntimą.

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Dėl gyventojų pranešimų numeriu 112

Sekmadienio rytą Bendrasis pagalbos centras (BPC) sulaukė didelio skaičiaus gyventojų pranešimų apie galimai skraidantį pavojingą droną.

Pirmieji tokie pranešimai buvo gauti 6.15 val. Kalvarijos savivaldybės teritorijoje. Didžiausias panašaus pobūdžio pranešimų srautas fiksuotas nuo 7 val. Kauno, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse.

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BPC informacija apie gaunamus pranešimus, jų turinį ir teritorijas pasidalino su atsakingomis institucijomis pagal galiojantį ir nuolat taikomą informacijos apsikeitimo algoritmą.

ELTA primena, kad sekmadienio rytą Panevėžio, Šiaulių apskrityse dėl į šalies oro erdvę iš Lenkijos įskridusio objekto buvo paskelbtas raudonas oro pavojus, maždaug po valandos jis buvo atšauktas. 

Kariuomenė pranešė, jog drono nuolaužos rastos Pasvarlio rajone, Juodžionių kaime, taip pat skelbta apie galimą sprogimą, tačiau tarnybos dar nepatvirtino, ar dronas nešė sprogmenį.

Tiesa, paaškėjo, kad drono nuolaužos apgadino keliu važiavusį automobilį, tačiau keleiviai nenukentėjo.

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