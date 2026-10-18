Pasvalio rajone atšauktas planas „Skydas“, Vitkauskas patvirtino ir drono sprogimą

„Svarbiausia žinia, kad planas „Skydas“ yra atšauktas apie 7 val. vakaro. Tai reiškia, kad kitokio sprogimo numatyta nėra ir dėl to, dėl to, kaip ir galima nusiraminti, saugumas užtikrintas“, – LRT televizijai sakė Vilmantas Vitkauskas.
Jis taip pat patvirtino, kad dronas sprogo: „Sprogimas įvyko, tą galima patvirtinti“.
Pasak V. Vitkausko, atlaisvintas laikinai toje teritorijoje uždarytas kelias.
„Taip pat yra atlaisvintas kelias, kuris buvo laikinai uždarytas nuo pat ryto. Šitoje vietoje irgi yra progresas, kad gyventojai jau gali susisiekti su savo gyvenviete netrukdomai. O patys drono komponentai irgi daugmaž visi surinkti“, – sakė jis.
Anot NKVC vadovo, rytoj tikimasi surinkti likusiasreikalingas drono dalis.
„Tikimės, kad rytoj įvykio vieta bus apžiūrėta iki galo, surinkti visi komponentai, kurie bus reikalingi – toks patikinimas iš policijos mus pasiekė“, – kalbėjo jis.
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Jis taip pat patvirtino, kad dronas sprogo: „Sprogimas įvyko, tą galima patvirtinti“.
Pasak V. Vitkausko, atlaisvintas laikinai toje teritorijoje uždarytas kelias.
„Taip pat yra atlaisvintas kelias, kuris buvo laikinai uždarytas nuo pat ryto. Šitoje vietoje irgi yra progresas, kad gyventojai jau gali susisiekti su savo gyvenviete netrukdomai. O patys drono komponentai irgi daugmaž visi surinkti“, – sakė jis.
Kaunas: sekmadienį įskridęs dronas – atakos prieš Sankt Peterburgą pasekmė
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad sekmadienį į Lietuvos oro erdvę įskrido ukrainietiškas dronas, kuris buvo naudojamas atakai prieš Sankt Peterburgą, tačiau nukreiptas Rusijos elektroninės kovos priemonių.
„Pirminė informacija, kad tai yra FP1 modelio ukrainietiškas dronas – viešojoje erdvėje jau buvo informacija, kad (…) ukrainiečiai atsiprašo dėl šio incidento, nes buvo atakuojamas Sankt Peterburgas“, – LRT televizijai sekmadienį sakė krašto apsaugos ministras.
„Dalis dronų dėl Rusijos naudojamų elektroninės kovos priemonių nuklydo į mūsų teritoriją – šis konkretus dronas yra atakos prieš Sankt Peterburgą pasekmė“, – tikino R. Kaunas.
Pasak jo, bus tikslinama informacija, ar dronas susprogo dėl to, kad nešė sprogmenį, ar todėl, jog atsitrenkė į kitą objektą.
Sekmadienį taip pat paaiškėjus, kad naktį Vilniaus įmonėje mėginta padegti „Starlink“ palydovinio ryšio įrangą, ministras ragino šių incidentų nesieti.
Anot jo, reikės pakelti budrumo lygį ir labiau saugoti tokio pobūdžio infrastruktūrą.
Premjeras ir Krizių valdymo centro vadovas anksčiau šį incidentą siejo su Rusijos hibridine veikla.
Kaip skelbė ELTA, sekmadienio rytą, po 7 val., Panevėžio, Šiaulių apskrityse dėl į šalies oro erdvę įskridusio objekto buvo paskelbtas raudonas oro pavojus, maždaug po valandos jis buvo atšauktas.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, sekmadienį, kaip įtariama, dronas į Lietuvą įskrido iš Lenkijos teritorijos, Pasvalio rajone rastos jo nuolaužos.
Kariuomenė pranešė, jog drono nuolaužos rastos Juodžionių kaime, taip pat skelbiama apie galimą sprogimą, tačiau tarnybos dar nepatvirtino, ar dronas nešė sprogmenį.
Drono nuolaužos taip pat apgadino keliu važiavusį automobilį, tačiau keleiviai nenukentėjo.
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