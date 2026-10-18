Ministras Kaunas atskleidė naujausias detales apie nukritusį droną

„Kadangi buvo atakuojamas Sankt Peterburgas, mes irgi apie tai puikiai žinome. Tai dalis dronų dėl Rusijos naudojamų elektroninės kovos priemonių nuklydo į mūsų teritoriją. Ir šis konkretus dronas yra atakos prieš Sankt Peterburgą pasekmė“, – LRT televizijai sakė R. Kaunas.
„Pirminė informacija, kad tai yra FPV-1 modelio ukrainietiškas dronas, ir ką mes jau viešoj erdvėj matėme (...), kad ukrainiečiai atsiprašo dėl šio incidento“, – pridūrė jis.
Kompiuterinės technikos toliau ieško tarnybos
Ministras teigė, kad drono kompiuterinės technikos toliau ieško tarnybos.
R. Kaunas taip pat teigė, kad į Lietuvą įskridusio drono nereikėtų sieti su sekmadienio naktį įvykusiu incidentu, kai bandyta padegti įmonės Vilniuje patalpas, kuriose veiklą vykdo amerikiečių įmonė „SpaceX“.
„Šių dviejų incidentų aš nesiečiau. Kadangi dronas yra ukrainietiškas, atakuotas buvo Sankt Peterburgas, ir tai yra viena operacija, tuo tarpu bandymas sunaikinti „Starlink“ infrastruktūrą, ką mes matome kitose valstybėse – Lenkijoje, Rumunijoje – yra atskira istorija“, – kalbėjo ministras.
R. Kaunas akcentavo, kad po poros metų Lietuva turės geresnę oro gynybos sistemą, o šiuo metu geriausias sprendimas reaguojant į oro pavojų yra naikintuvai.
„Problema yra tai, kas nebuvo padaryta prieš du, tris ar keturis metus, šiandien mes turime pasekmes. Tai, ką mes padarysime šiandien – po poros metų turėsime tikrai geresnius rezultatus, tiek detekcijos, tiek kinetikos sprendimuose. Iššūkių turime ir šiandien, geriausias sprendimas yra naikintuvai, NATO oro gynybos misija, kuri veikia, kuria mes naudojamės. Tačiau turime padaryti papildomus darbus, ką sėkmingai ir atliekame“, – kalbėjo politikas.
Kaip rašė BNS, sekmadienį Ukraina surengė didžiausią nuo 2022 metų dronų ataką prieš Vladimiro Putino gimtąjį Sankt Peterburgą, kur užsiliepsnojo naftos perdirbimo gamykla.
Sankt Peterburgą supančios Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenka pranešė, kad buvo numušti 126 dronai.
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