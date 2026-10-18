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„Pavažiuojam po kaire – boom, n**** . Nebėra drono“: liudininkai prabilo apie lemtingas sprogimo akimirkas Pasvalio rajone

2026-10-18 19:45 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-18 19:45
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Anksti ryte Į Lietuvą įskrido karinis dronas, jis perskrido visą šalį ir tik Pasvalio rajone, greičiausiai atsitrenkęs į medžius, sprogo. NATO sąjungininkai su naikintuvais bandė vaikytis bepilotį, tačiau dėl tiršto rūko jo neaptiko. O dronui sprogus, jo nuolaužos apgadino ir keliu važiavusio žmogaus automobilį. TV3 žinioms vietos gyventojai ir net sprogimą savo akimis matę liudininkai pasakojo, kad smūgio būta itin stipraus. Nors dėl įvykio jau atsiprašė ukrainiečiai, bet rytoj tiek prezidentas, tiek premjeras kviečiasi žvalgybų vadus.

Anksti ryte Į Lietuvą įskrido karinis dronas, jis perskrido visą šalį ir tik Pasvalio rajone, greičiausiai atsitrenkęs į medžius, sprogo. NATO sąjungininkai su naikintuvais bandė vaikytis bepilotį, tačiau dėl tiršto rūko jo neaptiko. O dronui sprogus, jo nuolaužos apgadino ir keliu važiavusio žmogaus automobilį. TV3 žinioms vietos gyventojai ir net sprogimą savo akimis matę liudininkai pasakojo, kad smūgio būta itin stipraus. Nors dėl įvykio jau atsiprašė ukrainiečiai, bet rytoj tiek prezidentas, tiek premjeras kviečiasi žvalgybų vadus.

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Paaiškėjo, kad tarnybas ant kojų kėlė ne tik dronas – naktį kažkas bandė padegti vienos įmonės patalpas, kuriose ir karių naudojamos palydovinės sistemos „Starlink“. Įtariama, kad už viso to stovi Rusijos tarnybos.

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FOTOGALERIJA. Drono sprogimo vieta Pasvalio rajone

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

Lietuvoje fiksuotas dronas

Ankstų rytą nemažą dalį Lietuvos pažadino danguje skrendantis dronas. O kartu ir jį besivaikančių naikintuvų garsas

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„Objektas buvo fiksuotas ir Lietuvos radaro, ir trajektorija sekta, apie 6 maždaug ryto prasidėjo visa operacija, NATO oro gynybos misija aktyvuota, naikintuvai kilo identifikuoti, atpažinti objektą, deja, dėl sudėtingų oro sąlygų, rūko, debesuotumo, vizualaus kontakto nebuvo“, – kalbėjo R. Kaunas.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Robertas Kaunas susitiko su G. Nausėda
Liudininkai pasakoja apie sprogimą: „Skraidė, ūžimas ir paskui bum

Kol naikintuvai rūko apgaubtame danguje bandė susekti skriejantį droną, kelios minutės po 7 ryto, Kauno apskrities gyventojai gavo geltoną perspėjimą, reiškiantį, kad reikia pagalvoti, kur artimiausia priedanga. O netrukus Šiaulių ir Panevėžio apskrityje esantys žmonės telefonuose sulaukė ir raudono signalo su raginimu eiti slėptis. Keletas panevėžiečių, mamos su vaikais, suskubo į po parduotuve esančią priedangą.

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„Kai gavom pranešimą. Tai jau pusvalandis geras, valanda, gal panašiai“, – į klausimą, kiek laiko praleido priedangoje, atsakė panevėžietė Inga.

Vaikinas, važiavęs iš Biržų, Šiaulių link, pranešimą apie oro pavojų gavo kelyje.

„Mes važiuojam iš Brižų b****, gal 10 kilometrų išvažiavome, girdžiu – naikintuvai. Galvoju, nu gerai, gavom tą pavojų, pavažiuojam po kaire – boom, n****. Nebėra drono, nebėra oro pavojaus“, – kalbėjo vaikinas.

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„Mes tokie prie humoro, dar Vietnamo grojaraštį įsijungėme pasiklausyti, kad tokia nuotaika važiuoti. Ir kaip tik, kai „Thundestruck“ pradėjo groti, pamatėme, vienu momentu fejerverkai tokie, jau nelegaliai garsūs ir dideli iš medžių pusės. Kitu momentu medžių, labai daug medienos ant kelio atsirado. Trečiu momentu, Joninių laužas anksčiau laiko, po kaire pusę degantis“, – kalbėjo kitas sprogimo liudininkas Mantas.

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Kovinis dronas sprogo Pasvalio rajone, ties Juodžionių kaimu.

„Girdėjau lėktuvas, kad skrido, po to tokį lėktuvo garsą, kad net namas sudrebėjo. Maniau, kad droną numušė“, – pasakojo Dagilynės kaimo gyventojas Darius.

„Skraidė, ūžimas ir paskui bum“, – pasakojo kita liudininkė Valentina.

„Sudrebėjo langai, sudrebėjo namo sienos. Ir tiek. <...> Gulėjau lovoje, ir garsas. Didelis garsas. Toks baisus“, – pasakojo Zita, Tetervynių kaimo gyventoja.

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„Nu toks bauginantis, stiprus. <...> Aš tai nelabai supanikavau, mano mergaitė supanikavo, verkė“, – apie įvykius pasakojo Dagilynės kaimo gyventoja Kristina.

Kariuomenė drono nenumušė

Kariuomenė patvirtino, kad naikintuvai nors ir vaikėsi droną, bet jo neaptiko, todėl ir nenumušė. O sprogimo liudininkas sako, kad bepilotis sprogo atsimušęs į medžius.

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„Mes už 100 metrų gal buvom, tai mes su broliu tokie, spėjome nusikeikti taip ramiai choru, bet ne, nu tai važiuojam, judam toliau, nestovime vietoje. Priekyje Opelis važiavo baltas toks, nu tai jis prasileido tokį vieną“, – pasakojo sprogimo liudininkas Mantas.

„Nėra nukentėjusių žmonių, viskas saugiai, tvarkingai. Nelaimės nėra didelės. Buvo apgadintas automobilis, bet labai nesmarkiai, nuolaužos krisdamos apgadino automobilio, priekines dureles“, – komentavo Rita Šakalienė, Pasvalio policijos veiklos skyriaus viršininkė.

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„Mes pravažiavom, jį apsilenkėm, bet sustojom, kad pasižiūrėti, kad ekipažui viskas gerai. Parūkėm greitai, pasikalbėjom, apsitarėm. Šone dega ten viskas labai smarkiai ir po to nėrėm“, – pasakojo sprogimo liudininkas Mantas.

Bendrasis pagalbos centras sulaukė keliasdešimties skambučių apie girdimą droną. Vėliau žmonės jau pranešė ir apie sprogusį bepilotį. Į vietą iš karto pasiųsti pareigūnai ir kariai, ieškoti nuolaužų.

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„Tarnybos suvažiavę visos, ir kariškiai suvažiavę, malūnsparniai skraido, tai baisiau negu smegduobės“, – komentavo Pasvalio raj. Savivaldybės administracijos direktorius Povilas Balčiūnas.

„Nu sudrebėjo, brolio Passatas sudrebėjo biškį. O ant to Opelio pasimatė dar labiau, koks smūgis buvo. Nes ir iš šono apdribęs jis visas buvo, iš dešinės pusės, sakau, veidrodėliui ragas, visiškai nieko ten iš jo neliko“, – pasakojo Mantas, sprogimo liudininkas.

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Dalis gyventojų nebuvo informuoti

Paaiškėjo, kad dronas turėjo perskristi visą Lietuvą. Grečiausiai pro Dzūkiją, pro Kauną, Jonavą ir Panevėžį.

„Objektas į Lietuvos oro erdvę, preliminariai įskrido iš Lenkijos. Jau susisiekiau su Lenkijos gynybos ministru, paprašiau prisidėti ir bendrai tirti šį incidentą“, – komentavo R.Kaunas

Tiesa, nors kariškiai fiksavo, kad dronas skrido iš Lenkijos, bet dalies pavojaus zonoje buvusių gyventojų neinformavo.

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„Pirminis įvertinimas buvo atliktas kariuomenės ir tas įvertinimas šiek tiek užtruko. Ir Kauno apskrities gyventojai gavo pranešimą 7 ryto“, – teigė Vilmantas Vitkauskas, NKVC vadovas.

„Tai tikrai nepriimtina, jeigu objektas buvo fiksuotas vienoje Lietuvos dalyje, reiškias visi turėjo būti informuoti laiku, tad čia šitas klausimas yra iškeltas jau“, – komentavo R. Kaunas.

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Į pavakarę dėl sprogusio drono Lietuva ir sulaukė atsiprašymo – Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas internete pripažino, kad dronas buvo ukrainiečių, o į Lietuvą nukrypo paveiktas rusų elektroninės kovos priemonių.

„Nu baisoka, aišku, kad baisoka tokiu atveju. Ir po to baisu pasidarė. Kažkaip dar baisiau. Pradėjom galvoti, kur tas dronas nukrito, ar ne ant kokio namo, kad ko nepažeistų. Nu visko prisigalvoji“, – kalbėjo Tetervynių kaimo gyventoja Zita.

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Premjeras pranešė apie bandymą padegti įmonės patalpas

Bet jeigu droną girdėjo ir matė gyventojai, tai vieną itin svarbų įvykį mūsų tarnybos bandė nuslėpti. Tačiau premjeras Mindaugas Sinkevičius visuomenei pranešė, kad naktį kažkas bandė padegti ir vienos įmonės patalpas, kuriose yra amerikiečių palydovinių sistemų „Starlink“ įranga. Šios sistemos naudojamos tiek civilių, tiek ir kariškių.

„Incidentas įvyko apie 2 valandą nakties, buvo bandymas padegti infrastruktūrą. Incidentas pakankamai sėkmingai užkardytas, lokalizuotas pats padegimas, židinys, kažkokio nuostolio didelio infrastruktūrai nepadaryta, įmonė tęsia savo veiklą“, – teigė V. Vitkauskas.

Įtariama, kad tai galėjo būti vienas iš sabotažo atvejų, galbūt rusų tarnybos užsakė šį padegimą. Todėl tiek dėl šio incidento, tiek ir dėl įskridusio ir sprogusio drono, premjeras rytoj šaukia Nacionalinės saugumo komisijos posėdį. Žvalgybų tarnybų vadus pas save kviečiasi ir prezidentas.

Visą TV3 Žinių reportažą žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

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Zelenskis yra ubliudkas
Zelenskis yra ubliudkas
2026-10-18 19:54
Krymas priklauso Rusijai
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Alio ministre daunai
Alio ministre daunai
2026-10-18 19:57
Šitiek liudininkų, o tavo valdoma kariuomenė gaudama trečdalį valstybės biudžeto puse paros nesugebat rasti sprogimo vietos?
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Z1000
Z1000
2026-10-18 19:48
Tai vėl su agurkų sloiku numušė geras sloikas
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