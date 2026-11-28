Kol konkurso komisijos nariai kelias savaites bandė, vertino ir tarpusavyje lygino naujausius automobilius, savo nuomonę apie šių metų konkurso dalyvius galėjo pareikšti ir portalo tv3.lt skaitytojai.
„Tautos automobilis“ – vienintelė konkurso nominacija, kurios nugalėtoją išrenka ne automobilių žurnalistų ir ekspertų komisija, o visuomenė. Balsavimo metu portalo skaitytojai kasdien galėjo atiduoti balsą už labiausiai patikusį automobilį.
Šiemet daugiausia jų palaikymo sulaukęs „Škoda Epiq“ yra mažiausias ir prieinamiausias Čekijos automobilių gamintojo elektromobilis, kurio kaina Lietuvoje prasideda nuo 25 330 eurų.
Skaitytojų ir komisijos favoritai sutampa retai
„Tautos automobilio“ rinkimai pirmą kartą surengti 1998 metais, kai vyko antrasis „Lietuvos metų automobilio“ konkursas. Tuomet daugiausia visuomenės simpatijų sulaukė trečiosios serijos BMW, kuriam atiteko „Tautos automobilio 1999“ titulas.
Per beveik tris dešimtmečius šios nominacijos laimėtojais tapo labai skirtingi automobiliai, tačiau tik retais atvejais visuomenės pasirinkimas sutapo su komisijos sprendimu.
2002 metais abu titulus pelnė „Peugeot 307“, o 2003-iaisiais – „Mazda 6“. Panaši situacija susiklostė ir praėjusiais metais, kai „Dacia Bigster“ tapo ne tik „Tautos automobiliu“, bet ir geriausiu automobiliu iki 35 tūkst. eurų kainų kategorijoje.
Daugiausia „Tautos automobilio“ titulų per visą konkurso istoriją yra iškovoję Švedijos ir Vokietijos automobilių gamintojai. „Volvo“ bei „Audi“ modeliai šį apdovanojimą pelnė po penkis kartus, o BMW – keturis.
Išskirtinę vietą nominacijos istorijoje užima „Volvo S60“. Skirtingų kartų šio modelio automobiliai visuomenės favoritu tapo net tris kartus – 2001, 2012 ir 2020 metais. Tokio pasiekimo iki šiol nepavyko pakartoti nė vienam kitam modeliui.
Trečius metus iš eilės triumfuoja prieinamesni automobiliai
Žvelgiant į ankstesnių metų „Tautos automobilio“ rinkimų rezultatus, galima pastebėti, kaip keitėsi balsavusiųjų pasirinkimas.
Anksčiau šioje nominacijoje ne kartą triumfavo aukštesnės klasės sedanai, tokie kaip penktosios serijos BMW, „Audi A6“ ar „Volvo S90“. Visuomenės palaikymo sulaukdavo ir tokie išskirtiniai automobiliai kaip „Subaru WRX STI“, „Audi e-tron GT“ ar „Ford Ranger Raptor“.
Tačiau pastarųjų trejų metų rezultatai išsiskiria tuo, kad daugiausia balsų surinko gerokai prieinamesni automobiliai. 2025 metų titulą pelnė „Dacia Duster“, po metų šią sėkmę pakartojo didesnis to paties gamintojo krosoveris „Dacia Bigster“, o šiemet skaitytojų favoritu tapo kompaktiškas elektrinis „Škoda Epiq“.
Pastarasis taip pat tapo antruoju elektromobiliu „Tautos automobilio“ rinkimų istorijoje, pelniusiu šį titulą. Pirmasis buvo 2022 metų rinkimuose triumfavęs „Audi e-tron GT“.
Visi „Tautos automobilio“ nominacijos nugalėtojai
- 2027 m. – „Škoda Epiq“
- 2026 m. – „Dacia Bigster“
- 2025 m. – „Dacia Duster“
- 2024 m. – „Ford Ranger Raptor“
- 2023 m. – „Alfa Romeo Tonale“
- 2022 m. – „Audi e-tron GT“
- 2021 m. – „Volkswagen Tiguan“
- 2020 m. – „Volvo S60“
- 2019 m. – „Audi A6“
- 2018 m. – „Volkswagen Arteon“
- 2017 m. – „Volvo S90“
- 2016 m. – „Volvo XC90“
- 2015 m. – „Subaru WRX STI“
- 2014 m. – BMW 4 serija
- 2013 m. – „Audi A6 Allroad Quattro“
- 2012 m. – „Volvo S60“
- 2011 m. – BMW 5 serija
- 2010 m. – „Opel Insignia“
- 2009 m. – „Audi A4“
- 2008 m. – „Mitsubishi Lancer“
- 2007 m. – „Honda Civic“
- 2006 m. – „Hyundai Getz“
- 2005 m. – „Peugeot 407“
- 2004 m. – BMW 5 serija
- 2003 m. – „Mazda 6“
- 2002 m. – „Peugeot 307“
- 2001 m. – „Volvo S60“
- 2000 m. – „Audi TT“
- 1999 m. – BMW 3 serija
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