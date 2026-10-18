Ukraina pasiuntė žinutę Lietuvai: apgailestauja dėl galimai jos į šalį įskridusio drono

„Apgailestaujame dėl šį rytą Lietuvos oro erdvėje įvykusio incidento, kuris galėjo įvykti dėl Rusijos elektroninės karo veiklos, nukreipusios dronus operacijos prieš teisėtus karinius taikinius Rusijoje metu“, – socialiniame tinkle „X“ teigė ministerijos atstovas Heorhiius Tykhyias.
„Atsiprašome už bet kokius sutrikimus, riziką ir susirūpinimą, kurį tai galėjo sukelti. Esame pasiryžę dalytis visa reikšminga informacija su mūsų Lietuvos partneriais, siekdami išsiaiškinti visas šio incidento aplinkybes“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, sekmadienio ryte Šiaulių ir Panevėžio apskrityse buvo paskelbtas raudonas oro pavojaus signalas, o Kaune buvo paskelbtas geltonas oro pavojaus signalas. Maždaug po valandos, apie 8 val., oro pavojus Lietuvoje buvo atšauktas visose trijose
Nukritusio drono dalys vėliau buvo rastos Pasvalio rajono savivaldybėje, Juodžionių kaime.
Skraidyklei sprogus, jos nuolaužos apgadino civilinį automobilį, žmonės nesužeisti.
NKVC vadovas: pranešimai gyventojams apie oro pavojų šiek tiek užtruko dėl kariuomenės vertinimo
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas teigia, kad pranešimai gyventojams apie oro pavojų šiek tiek užtruko dėl Lietuvos kariuomenės vertinimo.
„Pirminis įvertinimas buvo atliktas kariuomenės ir tas įvertinimas šiek tiek užtruko“, – žurnalistams sekmadienį sakė Vilmantas Vitkauskas.
„Kauno apskrities gyventojai gavo pranešimą 7 val. Už trijų minučių įvertinus kryptį drono, greitį ir panašius kitus parametrus, buvo nuspręsta 7.03 val. paskelbti įspėjimą geltona. (...) Po šešių minučių, kuomet jau įvertinta, kad grėsmė tikrai yra reali ir oro gynybos misijos naikintuvai identifikavo, kad tai yra galimai dronas ir buvo priimtas sprendimas jį vizualiai įvertinus ir nustačius naikinti, buvo priimtas sprendimas skelbti signalą raudonai“, – aiškino jis.
Anot V. Vitkausko, būtina įvertinti, ar grėsmė gyventojams yra reali.
„Tai šitoj vietoj, be abejo, visą laiką kuo anksčiau įspėsi, tuo yra geriau, bet įvertinkime ir tai, kad nereikia audrinti visuomenės, neįsivertinus iš tikrųjų, ar ta grėsmė yra reali, ar pavojinga. Tas įvertinimas buvo atliktas ir kažkokios žalos mūsų visuomenei, gyventojams ar turtui nepadaryta“, – kalbėjo jis.
Kaip skelbta anksčiau, dronas į Lietuvos teritoriją įskrido iš Lenkijos. Reaguojant į galimą drono grėsmę, oro pavojus buvo paskelbtas tik Panevėžio, Šiaulių ir Kauno apskrityse.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas anksčiau sekmadienį teigė, kad jam tokia situacija yra „keista ir nepriimtina“. Ministras aiškinsis, kodėl oro pavojus nebuvo paskelbtas kitose šalies dalyse, kur buvo fiksuotas dronas.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat teigė, kad gyventojų perspėjimo sistema suveikė „ne iki galo“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.