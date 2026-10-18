Iš NKVC vadovo – naujausia žinia dėl drono incidento

„Buvo pranešimas ryte, kad apgadintos (…) durelės civilinio automobilio, kuris vyko greta (…) Juodžionių kaimo Pasvalio rajone, bet kažkokių nukentėjimų didelių nėra, žmonės nesužeisti, bet automobilis – taip, nukentėjo“, – LRT radijui sekmadienį teigė V. Vitkauskas.
„Panašu, kad taip, (dronui nukritus keliu važiavo automobilis – ELTA), (…) panašu, kad nebuvo paisoma raudonų įspėjimų, kad nereikėtų to daryti – aišku, žmonės galbūt neišgirdo, galbūt galvojo, kad saugiau pasiekti artimiausią tašką ir ten pasislėpti, sunku vertinti, kodėl taip nutiko, bet turbūt svarbiausia žinia, kad niekas nenukentėjo“, – tikino NKVC vadovas.
Policija pateikė daugiau detalių
Pasvalio policijos duomenimis, minėtas automobilis sekmadienį vyko nuo Biržų link Pasvalio, jo priekinės durelės buvo nesmarkiai apgadintos kritusių nuolaužų, keleiviai nenukentėjo – tiesa, kol kas nekomentuojama, ar drono nuolaužos nukrito ant važiuojamosios kelio dalies.
Pasvalio rajono policijos komisariat veiklos skyriaus viršininkė Rita Šakenienė žurnalistams teigė, kad apie galimą droną policija sekmadienį sulaukė apie 20 pranešimų.
Anot NKVC vadovo, šiuo metu dar vyksta teritorijos, kur galimai nukrito dronas, apžiūra, kai kurios nuolaužos ir detalės jau surastos, tačiau dar ne visos, teritorija aptverta.
V. Vitkausko teigimu, apžiūra vykdoma tiek iš oro, tiek ant žemės, radus visas objekto dalis, tikimasi nustatyti jo kilmę.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas paskelbė paprašęs Lenkijos pagalbos tiriant šį incidentą.
PAGD: kada informuoti gyventojus apie oro pavojų, nusprendžia kariuomenė
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Jolita Orentaitė sako, kad gyventojai apie oro pavojų pranešimus gauna tada, kada tą padaryti nusprendžia kariuomenė.
Taip ji kalbėjo daliai visuomenės piktinantis, kad apie sekmadienį į Lietuvą iš Lenkijos įskridusį galimą droną buvo pranešta tik daliai gyventojų.
„Už gyventojų perspėjimą ir informavimą yra atsakingas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Vis dėlto reikia atkreipti dėmesį, kad oro pavojaus atveju informaciją, jog reikia perspėti gyventojus apie oro pavojų, departamentas gauna iš Lietuvos kariuomenės“, – BNS teigė J. Orentaitė.
„Kariuomenė informuoja PAGD apie oro pavojų, nurodo, kurioje vietoje ir kokiu metu tas pavojus yra skelbiamas. Todėl PAGD tiesiog atlieka tą techninę dalį ir informuoja gyventojus“, – pridūrė ji.
Departamento atstovės teigimu, pirmoji informacija iš Lietuvos kariuomenės PAGD buvo perduota apie Kauno apskrities vietoves.
„Tada ėjo Šiaulių apskritis ir vėliau Panevėžio apskritis“, – aiškino ji.
Sekmadienio rytą, po 7 val., Panevėžio, Šiaulių apskrityse dėl į šalies oro erdvę įskridusio objekto buvo paskelbtas raudonas oro pavojus. Maždaug po valandos oro pavojus buvo atšauktas.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, sekmadienį, kaip įtariama, dronas į Lietuvą įskrido iš Lenkijos teritorijos, Pasvalio rajone rastos jo nuolaužos.
Kariuomenė pranešė, jog drono nuolaužos rastos Juodžionių kaime.
Nacionalinis krizių valdymo centras anksčiau skelbė, kad policija gavo pranešimus apie galimą sprogimą Pasvalio rajone.
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