NKVC po atšaukto oro pavojaus: gauti pranešimai apie galimą sprogimą Pasvalio rajone

„Policija tiria gautus pranešimus Pasvalio rajone apie galimą sprogimą. Pareigūnai dirba vietoje“, – pranešė NKVC.
Vilmantas Vitkauskas teigė, kad iš gyventojų gauta apie 50 pranešimų.
„Vyksta patikslinimas informacijos. Policijos pajėgos yra išvykę į įvykio vietą Pasvalio rajone, apžiūrinėja teritoriją, ar tikrai informacija pasitvirtina, ką pranešė gyventojai“, – kalbėjo NKVC vadovas.
„Radaruose dronas nefiksuotas jau prieš keliasdešimt minučių“, – pridūrė jis.
Anot NKVC vadovo, rūkas apsunkina paieškos darbus.
„Kažkokių pranešimų apie nukentėjusius gyventojus, tokios informacijos nėra (...). Jeigu tas nukritimas ir yra fiksuotas, bet aš noriu pabrėžti, kad galimai, tai bus negyvenamoje teritorijoje laukuose“, – kalbėjo V. Vitkauskas.
Buvo pakelti NATO naikintuvai
Nacionalinis krizių valdymo centras pranešė, kad dėl į Lietuvos teritoriją galimai įskridusio neatpažinto objekto pakelti NATO naikintuvai.
Anot Lietuvos kariuomenės, į Biržų rajoną, kur dingo signalas apie galimą objektą, vyksta kariai.
„Galimas taikinys radaruose nebefiksuojamas, naikintuvai grįžta į bazę. Į signalo dingimo vietą Biržų rajone antžeminei apžiūrai vyksta kariai“, – socialiniame tinkle „Facebook“ informavo kariuomenė.
Pastarąjį kartą, spalio 3 d., oro pavojus su statusu „Geltona“ maždaug 40 minučių buvo paskelbtas Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje.
Žyma buvo užfiksuota už Lietuvos ribų, ji dingo objektui nepasiekus Vilniaus. Buvo pradėtos galimo drono paieškos, tačiau neidentifikavus objekto, jos buvo nutrauktos.
Lietuvos kariuomenė primena, kad „Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.
Statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
Kaip skelbė ELTA, rugsėjį į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos buvo įskridęs sprogmenį turėjęs dronas.
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