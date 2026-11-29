Spalio mėnesį VILNIUS TECH universitete prasidėjusiame konkurse iš viso užregistruoti 43 automobiliai – tai didžiausias dalyvių skaičius per visą konkurso istoriją. Dešimties narių komisijos laukė itin įvairi dalyvių kompanija – nuo kompaktiškų miesto hečbekų iki didelių elektrinių vienatūrių, prabangių sedanų ir sudėtingoms bekelės sąlygoms pritaikytų pikapų.
Šių metų konkurso dalyvių sąrašas taip pat ryškiai atspindėjo per pastarąjį dešimtmetį įvykusius pokyčius automobilių pramonėje. Jei 2019-aisiais konkurse varžėsi vos keturi elektromobiliai ir šešiolika dyzelinių modelių, tai šiemet santykis apsivertė aukštyn kojomis.
Rinkimuose startavo net 28 elektromobiliai ir vos du dyzeliniai automobiliai. Per devynerius metus vidutinė konkurse dalyvaujančių automobilių galia išaugo nuo 187 iki 305 AG, vienuolikos modelių galia viršijo 400 AG, o daugiau nei pusė registruotų dalyvių (22 modeliai) buvo varomi visais keturiais ratais.
Išrinkti geriausi automobiliai trijose kainų kategorijose
Po kelias savaites trukusių bandymų komisijos nariai į pagrindinių apdovanojimų finalą atrinko devynis automobilius – po tris kiekvienoje kainų kategorijoje.
Iki 35 000 eurų kainuojančių automobilių kategorijoje dėl nugalėtojo titulo varžėsi „Kia K4“, „Renault Clio“ ir „Škoda Epiq“. Nors šie modeliai skiriasi savo konstrukcija, paskirtimi ir pavaromis, juos vienija gamintojų siekis pasiūlyti šiuolaikišką automobilį už plačiam pirkėjų ratui prieinamą kainą.
„Metų automobilio iki 35 000 eurų“ titulą pelnė „Škoda Epiq“.
Vidurinėje kainų kategorijoje į finalą pateko naujosios kartos „Toyota RAV4“ ir du Kinijos automobilių gamintojų modeliai – „XPeng L03“ bei „Zeekr 7GT“. Pastarieji du automobiliai pasižymėjo itin gerais specializuotų bandymų rezultatais: „XPeng L03“ geriausiai pasirodė avarinio stabdymo bandyme, o „Zeekr 7GT“ – elektromobilių nuvažiuojamo atstumo bandyme greitkelyje.
„Metų automobilio iki 50 000 eurų“ apdovanojimas atiteko „Zeekr 7GT“.
Tuo metu daugiau nei 50 000 eurų kainuojančių automobilių kategorijos finale šiemet varžėsi tik elektriniai modeliai – „Lexus ES“, „Mercedes-Benz GLC“ ir „Volvo EX60“.
Specializuotų bandymų Druskininkuose metu „Mercedes-Benz GLC“ salone užfiksuotos mažiausios keleivių juntamos vibracijos, o elektrinis „Lexus ES 500e“ pateko tarp modelių, kurių salonuose išmatuotas mažiausias triukšmo lygis.
„Metų automobilio per 50 000 eurų“ titulą iškovojo „Mercedes-Benz GLC EQ“.
Saugumo bandymuose išsiskyrė nedidelis korėjietiškas elektromobilis
Vienas svarbiausių specializuotų bandymų, kuriuos komisijos nariai atliko kartu su VILNIUS TECH mokslininkais, buvo skirtas įvertinti automobilių stabdymo savybes ir automatinio avarinio stabdymo sistemų veikimą.
Druskininkuose vykusiame autonominio stabdymo bandyme automobiliai prie specialios kliūties artėjo 25–30 km/val. greičiu. Vairuotojui neliečiant stabdžių pedalo, ekspertai fiksavo, kaip automobilio elektroninės sistemos atpažįsta kliūtį ir kada pradeda stabdyti.
Geriausiai šioje rungtyje pasirodė „Hyundai IONIQ 3“. Nedidelis Pietų Korėjos gamintojo elektromobilis savarankiškai sustojo likus 1,93 metro iki kliūties.
Tarp pretendentų į „Metų saugiausio automobilio“ titulą taip pat pateko „Volkswagen T-Roc“ ir „Zeekr 7GT“, tačiau galiausiai Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ globojamas apdovanojimas atiteko būtent „Hyundai IONIQ 3“.
Kinijos gamintojai įvertinti už netradicinius techninius sprendimus
Vis daugiau konkurse dalyvaujančių automobilių į Lietuvą atkeliauja iš Kinijos. Dar 2019–2025 metų konkursuose iš viso dalyvavo vos du kiniškų markių automobiliai, praėjusių metų rinkimuose jų buvo 13, o šiemet – jau 14.
Kinijos gamintojai ne tik užima vis didesnę konkurso dalyvių sąrašo dalį, bet ir siūlo techninių sprendimų, kurių kol kas neturi daugelis tradicinių Europos ar Japonijos gamintojų. Vieną tokių sprendimų komisijos nariai aptiko elektriniame vienatūryje „XPeng X9“.
Paprastai automobilių projekciniuose ekranuose vairuotojas mato važiavimo greitį, navigacijos nuorodas ar pagalbinių vairavimo sistemų įspėjimus, tačiau kinų inžinieriai gerokai išplėtė šios technologijos galimybes.
„XPeng X9“ projekciniame ekrane gali būti projektuojamas ir automobilio kamerų fiksuojamas vaizdas, o šia funkcija galima naudotis net statant automobilį atbulomis. Už šį techninį sprendimą modelis pelnė „Autoplius“ „Metų inovacijos“ apdovanojimą.
Kitas Kinijos gamintojas – „Zeekr“ – triumfavo „Metų SUV“ nominacijoje. Į šios nominacijos finalą taip pat pateko „Mercedes-Benz GLC“ ir „Omoda 9“, tačiau komisija geriausiai įvertino elektrinį „Zeekr 7X“. Pastarasis itin gerai pasirodė ir viename iš sudėtingesnių specializuotų bandymų, kuriame ekspertai tikrino visais ratais varomų automobilių galimybes.
Tradiciniams visureigiams iššūkį metė elektromobiliai
Druskininkuose surengtuose pravažumo bandymuose dalyvavo 15 automobilių su visų varančiųjų ratų pavara. Šešiose skirtingose rungtyse buvo vertinami automobilių įvažiavimo ir nuvažiavimo kampai, kėbulo standumas bei gebėjimas pajudėti iš vietos, kai sukibimą su kelio danga praranda dalis varančiųjų ratų.
Geriausiai šiuose bandymuose pasirodė „Toyota Hilux“, tačiau nedaug nuo tradicinės konstrukcijos japoniško pikapo atsiliko elektrinis „Zeekr 7X“, surinkęs 48 balus. Trečiąją vietą užėmė iš tinklo įkraunamas hibridas „Omoda 9“, surinkęs 45 balus.
Bandymų rezultatai parodė, kad šiuolaikinių elektromobilių ir hibridinių automobilių visų varančiųjų ratų pavaros sistemos tam tikromis sąlygomis gali sėkmingai konkuruoti su tradicinių visureigių transmisijomis. Vis dėlto šių automobilių paskirtis ir konstrukcija gerokai skiriasi, todėl šiemet nuspręsta atskirti Metų 4x4 ir Metų SUV nominacijas.
Vienintelis tikrojo bekelės automobilio titulą pretendavęs pelnyti „Toyota Hilux“ į Japonijos gamintojo apdovanojimų kolekciją įtraukė Metų 4x4 titulą, o Metų SUV apdovanojimas atiteko anksčiau minėtam „Zeekr 7X“.
Elektromobilių gamintojų pažanga vertinta greitkelyje
Nemažai dėmesio šių metų konkurse skirta elektromobiliams. Nors gamintojai paprastai akcentuoja pagal WLTP metodiką nustatytą nuvažiuojamą atstumą, vairuotojams ne mažiau svarbu žinoti, kokių rezultatų galima tikėtis keliaujant didesniu greičiu.
Būtent todėl dar spalio 28 dieną surengtas specializuotas „Ignitis ON“ elektromobilių bandymas greitkelyje. Jo metu ekspertai išmatavo elektros energijos sąnaudas ir pagal jas apskaičiavo atstumą, kurį automobiliai galėtų įveikti viena įkrova.
Geriausias rezultatas užfiksuotas bandant „Zeekr 7GT“ – remiantis išmatuotomis sąnaudomis, greitkeliu šis modelis viena įkrova galėtų nuvažiuoti 461 kilometrą. Tuo metu elektrinio „Mercedes-Benz GLC“ apskaičiuotas nuvažiuojamas atstumas siekė 391 kilometrą.
Vis dėlto vertinant elektromobilius svarbus ne vien nuvažiuojamas atstumas, bet ir tai, kiek laiko kelionėje tenka sugaišti įkraunant bateriją, kokiomis važiavimo savybėmis modelis pasižymi ir kaip efektyviai veikia jo elektros pavara.
Šiemet „Ignitis ON“ Lietuvos metų elektromobilio apdovanojimas atiteko elektriniam „Mercedes-Benz GLC“, kuriame Vokietijos gamintojas pritaikė 800 voltų elektros sistemą, iki 330 kW siekiančią įkrovimo galią ir dviejų laipsnių transmisiją. Šis modelis gerai pasirodė ir kituose konkurso bandymuose – važiuojant nelygia kelio danga, jo salone užfiksuotos mažiausios vibracijos tarp visų bandytų automobilių.
Automobilius vertino ir remonto specialistai
Nors per tris konkurso gyvavimo dešimtmečius automobilių konstrukcija ir jų gamyboje naudojamos technologijos smarkiai pasikeitė, techninės priežiūros ir remonto klausimai vairuotojams išlieka aktualūs. Kiek kitokiu kampu į naujausius modelius žvelgiama „Febi Bilstein“ PRO automobilio nominacijoje, kurioje savo vertinimus pateikia automobilių remonto srities profesionalai.
Šiemet dėl šio apdovanojimo iš pradžių varžėsi 15 automobilių. Specialistai geriausiai įvertino šeštosios kartos „Renault Clio“, kuriam ir atiteko „Febi Bilstein“ PRO automobilio titulas.
Prancūzijos gamintojo naujiena išsiskyrė ir viename iš VILNIUS TECH mokslininkų atliktų matavimų. Tikrinant automobilių kėbulus dengiančio dažų sluoksnio storį, būtent „Renault Clio“ užfiksuotas didžiausias vidutinis rodiklis.
Mokslininkų matavimai taip pat parodė, kad skirtingas šio modelio kėbulo detales dengiančio dažų sluoksnio storis buvo gana tolygus.
Verslui tinkamiausiu automobiliu pripažintas „Toyota RAV4“
Auganti elektrifikuotų automobilių pasiūla skatina keisti įpročius ne tik privačius vairuotojus, bet ir įmonių automobilių parkų valdytojus. Tai atsispindėjo ir šių metų „DKV Mobility“ Įmonės automobilio nominacijos finale.
Į jį pateko tris skirtingus elektrifikuotų pavarų tipus turintys automobiliai: hibridinis „Renault Clio“, elektrinis „Škoda Epiq“ ir įkraunamas hibridas „Toyota RAV4“. Renkant šios nominacijos nugalėtoją, atsižvelgiama į automobilio eksploatavimo išlaidas, praktiškumą ir tinkamumą naudoti įmonių automobilių parkuose.
Šiemet geriausiu įmonės automobiliu pripažintas šeštosios kartos „Toyota RAV4“. Vienas populiariausių Japonijos gamintojo modelių ir toliau siūlomas su dviejų tipų hibridinėmis pavaromis, tad pirkėjai gali rinktis atsižvelgdami į savo kelionių pobūdį ir automobilio įkrovimo galimybes.
„Honda Prelude“ įvertintas už pagarbą tradicijoms
Nors per tris konkurso gyvavimo dešimtmečius pasikeitė daugybė automobilių modelių, kai kuriuos jų pavadinimus dalyvių sąrašuose galima aptikti ir šiandien, ir praėjusio amžiaus pabaigoje.
Vienas tokių automobilių – „Honda Prelude“. Penktosios kartos modelio gamybą Japonijos bendrovė nutraukė dar 2001 metais, tačiau po daugiau nei dviejų dešimtmečių pertraukos nusprendė į savo gamą sugrąžinti sportišką kupė.
Nors naujojo „Prelude“ techniniai sprendimai gerokai skiriasi nuo pirmtakų, „Honda“ išsaugojo pagrindinius šio modelio bruožus – vietoj didesnio ir praktiškesnio krosoverio gamintojas pasirinko klasikinę dviejų durų kupė koncepciją, kurią papildė šiuolaikine hibridine pavara.
Įdomu tai, kad „Honda Prelude“ gerai pasirodė ir konkurso ergonomikos bandyme. Jo metu su automobiliu iš anksto nesusipažinę vairuotojai turėjo atlikti tam tikras užduotis salone. „Prelude“ vairuotojams jas atlikti vidutiniškai prireikė vos 33 sekundžių – tai buvo vienas geriausių rezultatų tarp visų bandytų automobilių.
TV3.lt skaitytojų favoritas – čekiškas elektromobilis
Kol konkurso komisijos nariai kelias savaites bandė automobilius ir diskutavo apie jų privalumus bei trūkumus, savo favoritą rinko ir portalo tv3.lt skaitytojai.
Pastaruosius dvejus metus „Tautos automobilio“ titulą pelnė Rumunijos automobilių gamintojo modeliai – „Dacia Duster“ ir „Dacia Bigster“. Šiemet daugiausia skaitytojų balsų surinko naujasis Čekijos gamintojo elektromobilis „Škoda Epiq“.
Nuo 25 330 eurų kainuojantis elektrinis miesto krosoveris tapo antruoju elektromobiliu per visą „Tautos automobilio“ rinkimų istoriją, pelniusiu šį apdovanojimą.
Pirmasis buvo 2022 metų rinkimuose triumfavęs „Audi e-tron GT“. Vis dėlto šių dviejų automobilių koncepcijos ir kainos gerokai skiriasi – tuomet skaitytojai savo favoritu išrinko prabangų ir galingą elektrinį „Audi“ modelį, o šiemet – plačiam pirkėjų ratui skirtą elektromobilį.
Pagerbti istorinėmis pergalėmis pasižymėję Lietuvos lenktynininkai
2026 metai Lietuvos automobilių sporto istorijoje išsiskyrė keliomis itin reikšmingomis pergalėmis tarptautinėse varžybose. Dvi iš jų pasiektos visiškai skirtingose disciplinose – kartingo trasoje ir Dakaro ralyje.
Lapkričio 7–14 dienomis Portugalijoje vykusiame „Rotax MAX Challenge Grand Finals“ pasaulio kartingo finale Lietuvai atstovavo vienuolika sportininkų. Sėkmingiausiai iš jų pasirodė „Mini MAX“ klasėje lenktyniavęs Emilis Čapkauskas.
Septintus metus kartingo trasose besivaržantis jaunasis sportininkas finalines lenktynes pradėjo iš 15-osios pozicijos, tačiau sugebėjo aplenkti varžovus ir iškovoti pasaulio čempiono titulą. Už šį pasiekimą E. Čapkauskui įteiktas perspektyviausiems jauniesiems Lietuvos lenktynininkams skirtas „Mažojo metų vairo“ apdovanojimas.
Ne mažiau reikšmingą pergalę Lietuvos automobilių sportui dar sausį padovanojo Vaidotas Žala. Vos antrą kartą Dakaro ralio sunkvežimių kategorijoje startavęs lietuvis kartu su šturmanu Paulo Fiuza ir mechaniku Maxu van Groliu iškovojo pirmąją vietą bendroje sunkvežimių įskaitoje ir tapo pirmuoju Lietuvos lenktynininku, triumfavusiu šioje kategorijoje. Šis istorinis pasiekimas įvertintas ir konkurso „Lietuvos metų automobilis 2027“ apdovanojimų ceremonijoje – V. Žalai įteiktas „Metų vairas“.
Visi konkurso „Lietuvos metų automobilis 2027“ nominacijų nugalėtojai
- Metų automobilis iki 35 000 eurų [modelis]
- Metų automobilis iki 50 000 eurų [modelis]
- Metų automobilis per 50 000 eurų [modelis]
- Metų saugiausias automobilis – „Hyundai IONIQ 3“
- Tautos automobilis – „Škoda Epiq“
- „Autoplius“ Metų inovacija – „XPeng X9“
- „Febi Bilstein“ PRO automobilis – „Renault Clio“
- „Ignitis ON“ Lietuvos metų elektromobilis –„Mercedes-Benz GLC“
- „DKV Mobility“ Įmonės automobilis – „Toyota RAV4“
- Metų 4×4 – „Toyota Hilux“
- Metų SUV – Zeekr 7X“
- Už pagarbą tradicijoms – „Honda Prelude“
- Mažasis metų vairas – Emilis Čapkauskas
- Metų vairas – Vaidotas Žala
Lietuvos metų automobilis renkamas nuo 1997 metų
Lietuvos žurnalistų autoklubo organizuojamas konkursas „Lietuvos metų automobilis“ pirmą kartą surengtas 1997 metų rudenį. Tuomet automobilių gamintojų atstovai rinkimams pristatė 14 naujų automobilių, kuriuos vertino iš dešimties autoklubo narių sudaryta komisija. Pirmuoju konkurso nugalėtoju tapo tuomet visiškai naujos koncepcijos A klasės „Mercedes-Benz“, pelnęs „Lietuvos metų automobilio 1998“ titulą.
Per tris dešimtmečius keitėsi ne tik konkurse dalyvaujantys automobiliai, bet ir jų vertinimo metodika. Ilgą laiką komisija į finalą atrinkdavo septynis automobilius, iš kurių būdavo išrenkamas vienas pagrindinio titulo laimėtojas. Pastaraisiais metais, siekiant objektyviau palyginti skirtingas finansines galimybes turintiems pirkėjams skirtus modelius, pagrindiniai apdovanojimai skiriami trijose kainų kategorijose.
Konkurse dalyvaujančius automobilius vertina dešimties automobilių žurnalistų ir ekspertų komisija. Jos nariai kelias savaites vairuoja naujausius modelius kasdienėmis eismo sąlygomis, dalyvauja specializuotuose bandymuose ir tarpusavyje lygina automobilių važiavimo savybes, ergonomiką, komfortą, praktiškumą bei kitus vairuotojams aktualius aspektus.
Subjektyvius vairuotojų vertinimus papildo VILNIUS TECH mokslininkų atliekami matavimai, leidžiantys vienodomis sąlygomis palyginti skirtingų automobilių technines savybes.
Šiemet po spalio pabaigoje surengto elektromobilių bandymo greitkelyje automobiliai lapkričio 4–7 dienomis išbandyti Bukiškėse esančiame autodrome, o lapkričio 9–14 dienomis konkursas persikėlė į tradicinę bandymų stovyklą Lietuvos sporto centro bazėje Druskininkuose.
Pasibaigus pagrindiniams bandymams, komisija atrinko devynis finalininkus – po tris kiekvienoje kainų kategorijoje, kurių nugalėtojai išrinkti atvirai balsuojant apdovanojimų ceremonijos metu.
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