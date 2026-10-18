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Atšaukus oro pavojų „Maxima“ atnaujina veiklą

Atnaujinta 08.17 val.
2026-10-18 08:04 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-18 08:04
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Po Lietuvos kariuomenės (LK) pranešimo apie paskelbtą oro pavojų, prekybos tinklas „Maxima“ laikinai sustabdė veiklą Panevėžio apskrityje, praneša prekybos centro atstovai. Atšaukus oro pavojų, „Maximos“ parduotuvės ir padaliniai tęsia įprastą veiklą. 

Mindaugo „Maxima“ (nuotr. Fotodiena.lt/Eglė Mačiulskytė)
GALERIJA (37)

Po Lietuvos kariuomenės (LK) pranešimo apie paskelbtą oro pavojų, prekybos tinklas „Maxima“ laikinai sustabdė veiklą Panevėžio apskrityje, praneša prekybos centro atstovai. Atšaukus oro pavojų, „Maximos“ parduotuvės ir padaliniai tęsia įprastą veiklą. 

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Sekmadienį ryte buvo pranešta, kad „Maxima“ laikinai sustabdė veiklą Panevėžio apskrityje. Atšaukus oro pavojų prekybos centras tęsia įprastą veiklą. 

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„Atšaukus oro pavojų, „Maximos“ parduotuvės ir padaliniai tęsia įprastą veiklą“, – pranešė prekybos centro atstovai.

Stabdė veiklą Panevėžio apskrityje

Anksčiau buvo pranešama, kad prekybos centro darbuotojai keliauja į priedangas ar lieka numatytose saugiose vietose. Gavus pranešimą apie oro pavojaus pabaigą, parduotuvių ir padalinių veikla bus atnaujinta, praneša „Maximos“ atstovai.

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„Po Lietuvos kariuomenės pranešimo apie paskelbtą oro pavojų, prekybos tinklas „Maxima“ laikinai stabdo parduotuvių ir cechų veiklą įspėjimą Panevėžio apskrityje. Ten vis dar lieka galioti aukštas įspėjimo lygis.

Šiuo metu visų paveiktų parduotuvių ir padalinių darbuotojai keliauja į priedangas arba lieka pastatų viduje, numatytose saugiose vietose ir vadovaujasi nustatytomis saugumo instrukcijomis. Klientai, esantys parduotuvėse, gali likti arba ieškoti saugios priedangos, remiantis rekomendacijomis.

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Sprendimas priimtas vadovaujantis atsakingų institucijų rekomendacijomis, siekiant užtikrinti klientų ir darbuotojų saugumą.

Gavus oficialų Lietuvos kariuomenės pranešimą apie oro pavojaus pabaigą, parduotuvių ir padalinių veikla bus atnaujinta“, – praneša „Maxima“.

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Paskelbtas oro pavojus

Panevėžio, Šiaulių apskrityse šeštadienį paskelbtas radonas oro pavojus. Apie 7.50 val. oro pavojus Šiaulių ir Kauno apskrityse atšauktas.

Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) pranešė, kad dėl į Lietuvos teritoriją galimai įskridusio neatpažinto objekto pakelti NATO naikintuvai.

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„Naujausia informacija, kad yra identifikuotas oro pavojus ir greičiausiai tai yra dronas“, – LRT radijui sakė NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas. 

Anot V. Vitkausko, objektas yra pastebėtas piečiau Panevėžio miesto, tad, pasak NKVC vadovo, didžiausias grėsmė kyla Panevėžiui.

(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. NATO naikintuvai

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